HKMU LiPACE 提供7個SSSDP高級文憑課程 共530個資助學位

香港都會大學李嘉誠專業進修學院 (HKMU LiPACE)於2023至24學年將開辦16個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教育文憑課程。當中有7個高級文憑課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，包括醫療護理、數碼時裝設計、工程學(土木工程)、室內設計、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業，合共530個資助學額，每年學費$24,560至$41,220(合資格同學獲扣減SSSDP資助後之學費)。HKMU LiPACE亦會向幼兒教育、健康及分子檢測，以及應用樂齡科技高級文憑課程的學生提供獎學金。

HKMU LiPACE以職專教育為辦學宗旨，學院亦因應社會需要開辦了寵物護養及動物輔助治療、工商管理、犯罪學、心理學、創意文化及媒體實務，以及日本研究等6個高級文憑課程。以寵物護養及動物輔助治療高級文憑為例，課程特別針對教授寵物美容及動物輔助治療的專業知識和技能，以配合寵物相關行業的迅速發展需要。

HKMU LiPACE高級文憑課程的學生均有機會按修讀學科獲安排到不同機構實習。若學生在實習期間表現優異，更有機會獲實習機構聘為全職員工。此外，每年HKMU LiPACE高級文憑課程的學生均有機會獲得政府或學院資助，到海外或內地進行學術交流，擴闊視野。

HKMU LiPACE與多間本地及海外專上院校簽訂了協議，該校高級文憑課程的畢業生可申請升讀該等院校相關學士學位課程第3年或豁免部分學分。