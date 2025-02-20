HKRMA香港開心購物節 推動香港旅遊零售

2024 第二屆「香港開心購物節」於7月至8月期間舉行，主題為「香港好禮．有禮」，超過160個品牌、逾5,000多間商舖，為香港市民及遊客呈獻超過300項免費禮品和消費禮遇，總值達12億港元。

香港素有「好客之都」及「購物體驗天堂」的美譽，而近年香港特區政府亦積極推動多項盛事及呼籲港人留港消費，以振興本港經濟。協會繼2023年首辦「香港開心購物節–食玩買返晒嚟」後，2024年乘勝追擊，於7月1至8月31日期間舉辦第二屆香港開心購物節，主題為「香港好禮．有禮」，其規模及參與店舖比2023年首屆更盛大，超過160個品牌、逾5,000多間商舖，為香港市民及遊客呈獻超過300項免費禮品和消費禮遇，總值達12億港元。

第二屆香港開心購物節響應政府的「好客之道運動」，加入「有禮」元素，務求為每一位消費者提供「有禮」和優質服務。參加商戶均須簽署由大會提供的「香港有禮服務約章」，並在啟動禮上莊嚴宣誓，承諾向每一位市民和遊客送上有禮服務；同時，協會在購物節期間，同步舉行「香港有禮店舖」選舉。消費者只需在參加商戶店舖內，掃描由協會或AR Lens提供的二維碼(QR code)，便可投票選出心儀的「有禮店舖」。每名投票的顧客，均可有機會額外獲得免費禮品及消費禮遇。協會已於2024年9月公布獲選「香港有禮店舖」的名單，藉此鼓勵業界提升服務水平，為廣大市民和遊客帶來開心購物體驗，成就香港「好客之都」和「購物體驗天堂」的美譽。

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士為「香港開心購物節」致歡迎辭，並與主禮嘉賓陳茂波司長及一眾支持單位及贊助商合照。

協會主席謝邱安儀女士：協會牽頭一呼百應拼經濟

「香港開心購物節」的另一重點，是來自香港10個不同界別，分別包括零售業、餐飲業、旅遊業、會展業、商場業、酒店業、跨境交通、銀行業、電子支付平台，並聯同政府機構協助推廣或攜手推出各種食、玩、買、住(酒店)的消費禮遇。

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士在啟動禮上致歡迎詞時表示：「今年開心購物節，體現了跨界別合作的精神。我們在過去一年，面對很多不同的新挑戰；不但零售業，相信很多行業的營運生態都出現了很大轉變。面對新形勢，我們必須靈活變通，凝聚各界力量，結合政府的支持，透過多方合作提升競爭力，才能夠贏得顧客歡心、贏得這場未來的挑戰。」