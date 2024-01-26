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特刊
2024-01-26 04:30:31
日報

life@KCC 7色開運必勝 東瀛達摩同賀新年

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去舊迎新賀龍年特輯

位於空中花園Green@KCC的4米高「達摩大桔樹」，祝願大家新一年大吉大利、吉祥如意、好運齊來！

達摩不倒翁是東瀛著名「緣起物」，寓意不屈不撓、開運必勝，是日本每家每戶過節時必備的好運神器！即日起至2月29日，葵興life@KCC為大家帶來「達摩大吉新春遊」，祝願「必勝」、「大吉」、「財運」、「健康」、「學業」、「平安」及「戀愛」的7色開運必勝東瀛達摩換上大桔裝扮，降臨life@KCC 3樓及天台空中花園Green@KCC。另外，life@KCC亦準備了「新春行大運市集」，邀請多位本地及環球職人於指定日子擺設攤檔發售飾品創作、天然產品和手工食品，讓大家可以享受另類辦年貨體驗。
日期：即日起至2月29日

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