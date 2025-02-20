Omnichat推出AI 驅動全渠道訊息平台 A+輪融資目標高達1千萬美元

亞太區領先的一站式全渠道客戶體驗平台Omnichat，已於過去3年達成8倍的營收增長，年度經常性收入(ARR)更超過1千萬美元，宣布在2025年將聚焦發展以AI驅動的對話商務解決方案，並準備再融資1千萬美元拓展全球業務版圖。

Omnichat作為亞太區唯一共同獲得Meta和LINE認證的合作夥伴，以及同時整合WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE及微信等通訊渠道，深受全球超過5,000個品牌的信賴，包括Dyson、OSIM、FILA、Benefit Cosmetics和DCH Motors等。通過全方位訊息管理平台，Omnichat提供卓越的客戶體驗，進一步鞏固其市場領導地位。另持續發展的Omni AI創新技術，將徹底改變企業與客戶互動方式，賦能個性化互動，最終推動收入增長。