Omnichat推出AI 驅動全渠道訊息平台 A+輪融資目標高達1千萬美元

亞太區領先的一站式全渠道客戶體驗平台Omnichat，已於過去3年達成8倍的營收增長，年度經常性收入(ARR)更超過1千萬美元，宣布在2025年將聚焦發展以AI驅動的對話商務解決方案，並準備再融資1千萬美元拓展全球業務版圖。
Omnichat作為亞太區唯一共同獲得Meta和LINE認證的合作夥伴，以及同時整合WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE及微信等通訊渠道，深受全球超過5,000個品牌的信賴，包括Dyson、OSIM、FILA、Benefit Cosmetics和DCH Motors等。通過全方位訊息管理平台，Omnichat提供卓越的客戶體驗，進一步鞏固其市場領導地位。另持續發展的Omni AI創新技術，將徹底改變企業與客戶互動方式，賦能個性化互動，最終推動收入增長。
率先推出「AI代理即服務」 引領企業AI應用浪潮
作為對話商務市場的領軍者，Omnichat最新推出「AI代理即服務」，賦能企業將尖端AI科技融入業務，促進生產力和業務增長。由AI驅動，Omnichat智能全渠道訊息平台重新定義客戶互動，無縫整合3個強大的AI Agent工具：AI智能客服、AI Copilot代理、AI智能銷售，為客戶提供即時、準確和個性化的體驗。
Omnichat創辦人兼行政總裁陳正達先生(Alan Chan)表示：「AI為商業世界帶來革命性的改變的改變，而Omnichat正在引領這股浪潮。我們的AI智能全渠道訊息平台，賦能企業運用AI技術簡化客戶服務、營銷和銷售，打造更智能、更高效的AI自動化工作流程。」
整合KakaoTalk及TikTok 拓展全球業務版圖
從亞洲起步，Omnichat持續拓展全球業務版圖，最新整合主流通訊軟件KakaoTalk及TikTok，一舉觸及超過18億用戶。此策略性整合，不僅展現Omnichat致力於優化全渠道互動，更助企業無縫連結全球顧客，進一步鞏固了Omnichat作為全渠道客戶體驗平台的領導地位。