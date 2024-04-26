PIP蓓福 媽媽肩頸痛小幫手 【健與美】

日本品牌「PIP蓓福」MAGNELOOP健康磁性鎮痛頸環，有效紓緩肩頸肌肉痠痛，且簡約時尚，集健康與美麗於一身。肩頸痠痛是較為常見的都市病，對不少人造成困擾。上班依賴電腦、下班智慧型手機和平板不離身，低頭看平板、手機成了現代人的習慣動作，機不離手，長期下來也會對肩頸造成壓力，尤其上斜方肌及提肩胛肌肉痠痛。經常保持同一姿勢或重複某些動作，容易令血液循環欠佳，氧氣不能輸送到肌肉，然後代謝堆積令肩頸肌肉變得緊張，引起痠痛繃緊。