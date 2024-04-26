PIP蓓福 媽媽肩頸痛小幫手 【健與美】

日本品牌「PIP蓓福」MAGNELOOP健康磁性鎮痛頸環，有效紓緩肩頸肌肉痠痛，且簡約時尚，集健康與美麗於一身。肩頸痠痛是較為常見的都市病，對不少人造成困擾。上班依賴電腦、下班智慧型手機和平板不離身，低頭看平板、手機成了現代人的習慣動作，機不離手，長期下來也會對肩頸造成壓力，尤其上斜方肌及提肩胛肌肉痠痛。經常保持同一姿勢或重複某些動作，容易令血液循環欠佳，氧氣不能輸送到肌肉，然後代謝堆積令肩頸肌肉變得緊張，引起痠痛繃緊。
人氣磁力治療品牌「PIP蓓福」MAGNELOOP健康磁性頸環，利用自然磁力原理，改善血液循環，全方位滲透至肩頸部分，有效放鬆及紓緩肩頸肌肉痠痛、僵硬，消除長期累積的疲勞。日本老廠牌「PIP蓓福」MAGNELOOP健康磁性頸環獲日本醫療器材認證、100%防水、不含藥性、無氣味，輕盈柔軟穿戴方便，無論在睡眠、工作、洗澡或運動時都可持續佩戴；頸環有不同長度及磁束密度供選擇，用家可根據自己的頸環尺寸及肩頸僵硬程度挑選。
門市銷售點 : Don Don Donki、松本清、SOGO、永安 (上環總店、
彌敦道店)、AEON STYLE (康怡、黃埔)
網上商店 : New Star eshop 、HKTVmall
香港、澳門代理 : New Star Company Limited
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