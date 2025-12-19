熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
特刊
2025-12-19 04:29:42
日報

UA亞洲聯合財務 大派高達$2,000減息券

分享：
UA亞洲聯合財務 大派高達$2,000減息券

UA亞洲聯合財務 大派高達$2,000減息券

作為全港最大財務公司*，UA亞洲聯合財務（UA）服務港人逾30載，秉持「助你一臂 鬆一口氣」的宗旨，並宣揚「能力越大 想法越大」的精神，致力為有財務需要的人士提供靈活、貼心的解決方案。
 

UA WhatsApp申請貸款專屬優惠

今個聖誕，有UA助你輕鬆應付節日開支，迎接新一年！UA現推出限時貸款優惠，由即日起至2026年2月28日，只需透過UA WhatsApp官方商業帳號 (+852 2681 8877) 申請並輸入優惠碼「UA2000」，成功申請及提取貸款即獎高達$2,000減息券^，再送高達$18,000現金獎^^！ 總獎賞可高達$20,000！

adblk5

UA WhatsApp專人在線已讀必回

24/7 隨時經UA WhatsApp官方商業帳號申請，過程簡單快捷，專人在線，已讀必回，全程無須露面，輕鬆完成貸款流程。UA助你聖誕鬆一口氣，讓節日更盡興！

 

*根據環聯Market Insights and Intelligence Dashboard (MIID)，截至2025年9月，就無抵押貸款應繳款項結欠而言，亞洲聯合財務有限公司在所有使用環聯服務的財務公司中排名第一。

^優惠期內，WhatsApp申請送減息券高達$2,000，受條款及細則約束。

^^新舊客戶賞高達$18,000現金獎，受條款及細則約束。亞洲聯合財務有限公司保留一切有關批核借貸申請之權利。

查詢及投訴熱線：2681 8888   放債人牌照號碼：0805/2025 

【忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介】

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad