UA亞洲聯合財務 大派高達$2,000減息券

作為全港最大財務公司*，UA亞洲聯合財務（UA）服務港人逾30載，秉持「助你一臂 鬆一口氣」的宗旨，並宣揚「能力越大 想法越大」的精神，致力為有財務需要的人士提供靈活、貼心的解決方案。



UA WhatsApp申請貸款專屬優惠

今個聖誕，有UA助你輕鬆應付節日開支，迎接新一年！UA現推出限時貸款優惠，由即日起至2026年2月28日，只需透過UA WhatsApp官方商業帳號 (+852 2681 8877) 申請並輸入優惠碼「UA2000」，成功申請及提取貸款即獎高達$2,000減息券^，再送高達$18,000現金獎^^！ 總獎賞可高達$20,000！