VTC統一收生逾140項課程 歡迎文憑試考生報讀

文憑試今天放榜，職業訓練局（VTC）於2024/25學年將開辦逾140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，當中超過120項為資助課程，為同學提供多元靈活、多階進出的升學路徑。
VTC優化了收生安排，協助更多學生入讀心儀及專長學科。香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）及國際廚藝學院（ICI）開辦超過90項高級文憑課程，全部為資助課程。VTC於2024/25學年新增「遊戲為本學習高級文憑」、「寵物護理及保健高級文憑」，以及「電腦及數據工程高級文憑」課程。
IVE開辦9項基礎課程文憑，除了數碼媒體，還包括健康、生命科學、商業、社會服務、設計、工程、酒店款接、資訊科技，以及零售及電子商貿，幫助同學打好基礎。基礎課程文憑畢業後可升讀VTC高級文憑課程；更有機會獲豁免修讀部分單元。基礎課程文憑學歷獲政府認可等同DSE 5科第2級成績（包括中國語文及英國語文科），符合投考相關公務員職位。THEi高科院則開辦「應用科學為本」學士學位課程，可透過VTC入學網頁或「VTC中六入學申請平台」報讀THEi高科院開辦的自資學士學位課程。THEi高科院的園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士及屋宇設備工程（榮譽）工學士分別於2022/23學年及2024/25學年獲納入「應用學位課程先導計劃」，亦有部分課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），有意選修課程，須經大學聯合招生辦法報名。
VTC亦透過青年學院開辦職專文憑課程，酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）則提供7項以就業主導的文憑課程。中六同學可透過VTC入學網頁或「VTC中六入學申請平台」申請。VTC今日亦於各中學設立超過200個資訊攤位供同學查詢及報讀。已獲有條件取錄資格者，則須於今日下午4時前登入平台確認受學位。新申請人可於7月17日至22日「統一收生計劃」報讀及獲知結果，如獲派學位必須於7月22日中午12時前辦妥註冊手續。
網站：職業訓練局