VTC統一收生逾140項課程 歡迎文憑試考生報讀

IVE開辦9項基礎課程文憑，除了數碼媒體，還包括健康、生命科學、商業、社會服務、設計、工程、酒店款接、資訊科技，以及零售及電子商貿，幫助同學打好基礎。基礎課程文憑畢業後可升讀VTC高級文憑課程；更有機會獲豁免修讀部分單元。基礎課程文憑學歷獲政府認可等同DSE 5科第2級成績（包括中國語文及英國語文科），符合投考相關公務員職位。THEi高科院則開辦「應用科學為本」學士學位課程，可透過VTC入學網頁或「VTC中六入學申請平台」報讀THEi高科院開辦的自資學士學位課程。THEi高科院的園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士及屋宇設備工程（榮譽）工學士分別於2022/23學年及2024/25學年獲納入「應用學位課程先導計劃」，亦有部分課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），有意選修課程，須經大學聯合招生辦法報名。