港式麵包店的出爐麵包每日新鮮製造，款式多，價錢便宜，香港人從小吃到大，是早餐下午茶的好選擇。不過原來除了普通常見的菠蘿包、雞尾包之外，也有不少充滿創意的麵包款式，例如充滿香港特色的的咖喱魚蛋包和燒賣包，你又有否吃過呢？

新蒲崗咖喱魚蛋包 位於新蒲崗的金屋麵包西餅，開業40多年，向來做街坊生意為主，光看鋪面，也只是間平凡的麵包店。但只要在網上搜尋店名，就會發覺原來有很多客人特意慕名而來，購買由他們自創的咖喱魚蛋包。魚蛋包每個只賣$4 ，鬆軟的圓形麵包，包裹着一粒魚蛋，魚蛋用自製的咖喱醬汁烹調過，口感爽彈，有濃郁的咖喱味道，麵包和魚蛋這個組合吃起來非常新奇，整體性價比高！ 金屋麵包西餅 地址 新蒲崗衍慶街44號地下

荃灣燒賣芝士包 燒賣這種街頭小食，近年在網上大受歡迎，有網民更開設Facebook關注組來推介各區的燒賣小店，可見人氣十足！在荃灣就有一間麵包店推出了燒賣芝士包，隨即紅遍社交媒體，燒賣粉絲反應都非常熱烈。店舖內有兩款芝士燒賣包，分別是七味魚肉芝士燒賣包和雞肉燒賣芝士包，款式配搭前所未見。七味魚肉芝士燒賣包($10)，賣相特別之餘用料也不馬虎，除了放上三粒魚肉燒賣外，更加入千島醬、馬蘇里拉芝士和七味粉焗製，味道微微香辣，燒賣口感彈牙，味覺體驗讓人印象難忘。 桂悅坊 Uncle David's Bakery 地址 荃灣青山公路 - 荃灣段625號麗城花園第三期商場地下20號舖

粉嶺經典雞髀包 如果你是粉嶺街坊，大概有聽說過或者親身試過聯和墟協香麵包西餅的經典名物——原隻雞髀包。這一款由店舖自創的雞髀包，全港只得一家，用麵包包着原隻豉油雞髀，非常特別。麵包香軟，雞髀雖然體型不大，但非常入味，吃起來啖啖肉，值得一試。 協香麵包西餅 地址 粉嶺聯和墟和隆街24號地下