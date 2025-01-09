猛男坐鎮泰菜餐廳 同客人賀壽打卡 表演爆肌榨青檸汁

「猛男侍應之夜」每晚有3位外形出眾、爆肌猛男侍應駐場，為客人帶來獨特的用餐體驗。活動四大亮點包括：1)「生猛食物推介」：猛男待應細心向客人介紹菜單，更會在身上寫上是日推介。2)「肌尾酒服務」：由猛男侍應為選購雞尾酒的客人提供侍酒服務。3)「爆肌青檸汁」：客人如點選當晚指定菜式，猛男侍應會表演鮮榨青檸汁，顯示爆肌力量。4)「猛男賀壽」：當晚生日客人選購店內甜品，可免費寫生日祝福字句，並提供蠟燭， 猛男待應會一同慶祝及拍照。活動逢星期一、三、五晚在尖沙咀店舉行，荃灣店逢星期二、四、六晚。

概念源自泰國體驗

店主Aska表示盟生此概念，源於以前曾在泰國一家猛男餐廳吃飯，全場都是泰國女客人，氣氛熱鬧高興。他見餐廳經營了4年，想在營運上給客人一些驚喜，於是將概念帶來餐廳，去年尾開始以快閃形式舉行過幾次，見客人都很開心。於是擴展至兩間分店輪流有猛男駐店，純粹搞下氣氛，希望每位客人享受用餐的體驗。