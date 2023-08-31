獎賞回贈│新港城中心「The MOST Chill秋日多重賞」 每人每日賺高達HK$400獎賞回贈 一站式盡享秋日消費體驗

秋意濃濃，最適合與家人好友一起出走，齊齊盡情吃喝玩樂！今個秋日， 馬鞍山MOSTown新港城中心將於9月11日至10月15日推出「The MOST Chill秋日多重賞」，為大家帶來獨家消費獎賞及一站式消費體驗！於推廣期內，H·COINS會員於MOSTown 新港城中心以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，並親臨L3會員專區，即可換領MOSTown新港城中心專屬電子禮券*，每人每日可賺高達HK$400獎賞回贈，消費越多回贈越高！而專屬電子禮券適用於場內近120間餐飲、購物及娛樂之參與商戶，讓顧客盡享一站式消費體驗！

「 The MOST Chill 秋日消費多重賞 」 送出電子禮券

於9月11日至10月15日(或換完即止)，H·COINS會員於MOSTown新港城中心以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，並親臨L3會員專區，即可換領以下指定獎賞 :

獎賞一*：以電子貨幣即日累積消費滿HK$1,200或以上 (憑最多3組消費單據及每組消費單據需達HK$100或以上)，即可換領總值HK$100 MOSTown新港城中心電子禮券組合（包括HK$50購物電子禮券1張及HK$50餐飲電子禮券1張）。

獎賞二*：以電子貨幣即日累積消費滿HK$3,000或以上 (憑最多5組消費單據每組消費單據需達HK$100或以上)，即可換領總值HK$300 MOSTown新港城中心電子禮券組合（包括HK$50購物電子禮券4張及HK$50餐飲電子禮券2張）。

雙重會員尊屬獎賞，每日密密送上，消費越多回贈越高！此外，登記成為H·COINS新會員並成功登記賺取任何Coins，即送額外3,000 Coins獎賞，即相當於電子消費HK$3,000，讓大家可以輕鬆儲Coins，享受更多精彩禮遇！

*以上獎賞名額有限，先到先得，送完即止。