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2023-08-31 16:59:39

獎賞回贈│新港城中心「The MOST Chill秋日多重賞」 每人每日賺高達HK$400獎賞回贈 一站式盡享秋日消費體驗

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新港城中心「The MOST Chill秋日多重賞」 每人每日賺高達HK$400獎賞回贈 一站式盡享秋日消費體驗

新港城中心「The MOST Chill秋日多重賞」 每人每日賺高達HK$400獎賞回贈 一站式盡享秋日消費體驗

秋意濃濃，最適合與家人好友一起出走，齊齊盡情吃喝玩樂！今個秋日， 馬鞍山MOSTown新港城中心將於911日至1015推出「The MOST Chill秋日多重賞」，為大家帶來獨家消費獎賞及一站式消費體驗！於推廣期內，H·COINS會員於MOSTown 新港城中心以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，並親臨L3會員專區，即可換領MOSTown新港城中心專屬電子禮券*，每人每日可賺高達HK$400獎賞回贈，消費越多回贈越高！而專屬電子禮券適用於場內近120間餐飲、購物及娛樂之參與商戶，讓顧客盡享一站式消費體驗

The MOST Chill秋日消費多重賞 送出電子禮券

911日至1015(或換完即止)H·COINS會員於MOSTown新港城中心以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，並親臨L3會員專區，即可換領以下指定獎賞 :

獎賞*以電子貨幣即日累積消費滿HK$1,200或以上 (憑最多3組消費單據及每組消費單據需達HK$100或以上)，即可換領總值HK$100 MOSTown新港城中心電子禮券組合（包括HK$50購物電子禮券1張及HK$50餐飲電子禮券1張）

獎賞二*以電子貨幣即日累積消費滿HK$3,000或以上 (憑最多5組消費單據每組消費單據需達HK$100或以上)，即可換領總值HK$300 MOSTown新港城中心電子禮券組合（包括HK$50購物電子禮券4張及HK$50餐飲電子禮券2張）。

重會員尊屬獎賞，每日密密送上，消費越多回贈越高！此外，登記成為H·COINS新會員並成功登記賺取任何Coins，即送額外3,000 Coins獎賞，即相當於電子消費HK$3,000，讓大家可以輕鬆儲Coins，享受更多精彩禮遇！

*以上獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

「The MOST Chill 秋日消費多重賞」 送出MOSTown專屬電子禮券 「The MOST Chill 秋日消費多重賞」 送出MOSTown專屬電子禮券 「The MOST Chill 秋日消費多重賞」 送出MOSTown專屬電子禮券 「The MOST Chill 秋日消費多重賞」 送出MOSTown專屬電子禮券 「The MOST Chill 秋日消費多重賞」 送出MOSTown專屬電子禮券 「The MOST Chill 秋日消費多重賞」 送出MOSTown專屬電子禮券

120商戶認受專屬電子禮券 多間全新人氣食肆及店舖強勢進

除了以上精彩獎賞，場內近120間精選商戶認受有關電子禮券及提供全年會員消費折扣優惠，讓你可以在包羅萬有的店舖及食肆中隨心所欲地消費，在中秋及國慶長假期與家人好友盡情吃喝玩樂！ MOSTown 新港城中心更引入多間全新餐飲、購物及娛樂商戶，餐飲商戶包括連續5年榮獲泰國芝蓮推「 Baan Phadthai帕泰家」、日本關東地道天婦羅「ORE-NO-TEN 俺の天」及新界區首間人氣即叫即製梳乎厘專門店「好梳芙甜品屋」。而同場人氣過江龍燒肉品牌「日本黑毛和牛燒肉牛太 GYUTA」及經典歐陸風Bistro西餐品牌「 FAT ANGELO’S」更推出全新特色菜式及期間限定店舖優惠，大派驚喜

全方位沉浸於秋日的美好氛圍當中？必到應有盡有、為顧客搜羅優質貨品的一站式多元化百貨公司「千色Citistore」盡情購物！要買節慶禮品送予親朋好友? 不得不到健康首選的「維特健靈」及「光大海味」入手精選推介產品，亦可相約好友到「英皇戲院」邊欣賞心儀電影、邊品嚐期間限定的滋味菜色，戲院美食不再局限於爆谷及汽水！要與家人打成一片，必到位於商場五期、以馬戲團風格為主題裝潢的「美國冒險樂園」！場內除了提供經典遊玩設施，更設有全新界區首個「碰碰車」玩樂區，大小朋友都不容錯過

多間全新人氣食肆及店舖強勢進駐MOSTown FAT ANGELO’S│經典歐陸風Bistro西餐品牌 主打新派西式料理 日本黑毛和牛燒肉 牛太│人氣過江龍燒肉放題 主打鹿兒島自家牧場直送黑毛和牛 帕泰家 Baan Phadthai^│連續5年榮獲泰國⽶芝蓮推介 完美呈獻經典泰饌^將於9月下旬開業 俺の天^│日本關東地道天婦羅系列 選⽤⽇本直送大⽶及優質海鮮食材^將於9月下旬開業 好梳芙甜品屋│新界區首間人氣即叫即製梳乎厘專店 新張期間大送特色水果茶 美國冒險樂園│全新界區首個「碰碰車」玩樂區 經典遊玩設施應有盡有 維特健靈│「五色靈芝」連續多年全港銷量冠軍 光大海味│推介西藏冬蟲夏草禮盒及 全港獨家代理澳仕達.捧富葡萄酒

MOSTown新港城中心「The MOST Chill秋日消費多重賞」詳情：

推廣日期2023911日至1015日（或換完即止

換領時間 : 12nn – 10pm

換領地點L3會員專

換領條款及細則：

以上MOSTown 新港城中心專屬電子禮券有效日期為2023911日至1115日。

合資格會員需於消費當日親臨MOSTown 新港城中心之L3會員專區換領獎賞。每次消費需達HK$100或以上及所有單據之消費必須由同一會員支付。

每位合資格會員於推廣期內每日最多只可換領獎賞一及獎賞二各1次。每組已成功換領獎賞的累積消費餘額將不獲累積計算至下一個累積消費要求金額。會員可憑每組合資格的累積消費單據換領獎賞一或獎賞二1次，並無先後次序之分。

根據H·COINS最新公佈的條款及細則，登記Coins恕不接受購買預售或儲值代用券（包括現金券、禮券、優惠券、禮品卡、購物卡及會員卡等）所發出的電子消費單據或機印發票，受「登記Coins」之條款及細則約束。

所有獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

此獎賞活動受條款及細則約束，詳情請留意MOSTown新港城中心之網頁公佈、H·COINS網頁或手機APP內的「條款及細則」。

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