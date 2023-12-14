獨家優惠！ 訂大阪/高雄酒店低至半價 頂樓天空SPA/早餐魚生飯放題【附優惠碼】

又有酒店優惠！Klook由明日起突發推出酒店優惠，於2023年12月15日內於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿，並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享半價即時折扣優惠。限量10個，額滿即止。以下為大家介紹6間大阪及高雄酒店，交通方便之餘，配套更非常完善！
日台酒店半價優惠｜捷絲旅大阪心齋橋館
捷絲旅大阪心齋橋館位於大阪中心地帶，飯店位置緊鄰熱鬧繁華的心齋橋商圈，商圈內美食店舖林立，步行即可沉浸式的體驗在地潮流文化與熱情好客的風土民情。酒店對外交通四通八達，心齋橋站、本町站、堺筋本町及長堀橋站等四大地鐵車站近在咫尺，出行時便利性十足。
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日台酒店半價優惠｜大阪岸邊光芒酒店
大阪岸邊光芒酒店位於吹田區，步行至正雀站只 12分鐘。鄰近太陽之塔及梅田藍天大廈；而區內熱門景點還包括日本環球影城。酒店頂樓設有「天空spa」，大家可以一邊浸浴，一邊遠眺大阪市內高樓大廈。
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日台酒店半價優惠｜Travelodge本町大阪
酒店於去年才開幕，鄰近地鐵本町站，步行到心齋橋亦只需要約15分鐘，沿途有不少餐廳及購物點大堂設有共用工作空間、24小時自助飲品吧，提供免費咖啡和茶。全部客房配備特大浴室，亦有足夠擺放行李的空間，適合一眾喜歡購物旅客。
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日台酒店半價優惠｜Vessel Inn心齋橋酒店
酒店同樣位於心齋橋，地理位置方便。大堂提供蘋果電腦予住客使用，更有免費飲料吧，大家逛累隨時可以回來大堂休息。另一賣點為超豪華早餐，除了一般味噌湯、炸雞、玉子燒等和式早餐外，它們更提供黑門市場來的三文魚、明太子、舌拿魚蓉放題，大家可以自行砌出專屬於自己的魚生飯，絕對是大滿足！
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日台酒店半價優惠｜德立莊-高雄博愛館
位於高雄市三民區，酒店以極簡設計為主軸，邀請了建築大師李天鐸，與設計大師吳宗岳共同打造現代時尚的品味。鄰近愛河之心，酒店對面有全聯、屈臣氏等。距離捷運紅線後驛站約3-5分鐘步程，前往漢神巨蛋、美麗島捷運站商圈都非常方便。
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日台酒店半價優惠｜宮賞藝術大飯店
宮賞藝術大飯店位於高雄中心地帶，地理位置極佳，於捷運美麗島站步行5分鐘即可抵達。酒店的公共設施主要以兒童遊戲區為主，有齊扭蛋機、沙堡區、球池區，實在是親子遊必選酒店！
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Klook日台酒店半價優惠詳情
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優惠碼
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日期及時間
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名額
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AM50HOTEL
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15 Dec 12:00 - 15 Dec 23:59
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條款：於2023年12月15日內於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享半價即時折扣優惠。最高折扣限額為HK$500。每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。