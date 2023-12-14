獨家優惠！ 訂大阪/高雄酒店低至半價 頂樓天空SPA/早餐魚生飯放題【附優惠碼】

又有酒店優惠！Klook由明日起突發推出酒店優惠，於2023年12月15日內於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿，並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，可享半價即時折扣優惠。限量10個，額滿即止。以下為大家介紹6間大阪及高雄酒店，交通方便之餘，配套更非常完善！

日台酒店半價優惠｜ Travelodge 本町大阪 酒店於去年才開幕，鄰近地鐵本町站，步行到心齋橋亦只需要約15分鐘，沿途有不少餐廳及購物點大堂設有共用工作空間、24小時自助飲品吧，提供免費咖啡和茶。全部客房配備特大浴室，亦有足夠擺放行李的空間，適合一眾喜歡購物旅客。 立即預訂 Travelodge 本町大阪

日台酒店半價優惠｜ Vessel Inn 心齋橋酒店 酒店同樣位於心齋橋，地理位置方便。大堂提供蘋果電腦予住客使用，更有免費飲料吧，大家逛累隨時可以回來大堂休息。另一賣點為超豪華早餐，除了一般味噌湯、炸雞、玉子燒等和式早餐外，它們更提供黑門市場來的三文魚、明太子、舌拿魚蓉放題，大家可以自行砌出專屬於自己的魚生飯，絕對是大滿足！ 立即預訂 Vessel Inn 心齋橋酒店