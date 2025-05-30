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生活
2025-05-30 16:32:58

獨家專訪！料理真人騷《最紅大廚》評判團甄選八強餐廳之謎

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獨家專訪！料理真人騷《最紅大廚》評判團甄選八強餐廳之謎

獨家專訪！料理真人騷《最紅大廚》評判團甄選八強餐廳之謎

近期飲食界熱話，非《最紅大廚》莫屬！由滙豐信用卡聯乘韓國星級名廚安成宰舉辦的烹飪料理真人騷，冠軍100萬獎金吸引過百間餐廳報名參賽。三位星級評判各自隱藏身份去餐廳「放蛇」實試招牌菜，挑選出最後八強脫穎而出。今次為大家揭開評選背後的秘密！

統籌:Spring :Vera Gee :吳康琦

料理真人騷《最紅大廚》三位評判：米芝蓮一星Neighborhood 老闆兼主廚黎子安、米芝蓮一星萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠、獨立資深飲食旅遊記者及食物造型師鍾詠嫻。

料理真人騷《最紅大廚》三位評判：米芝蓮一星Neighborhood 老闆兼主廚黎子安、米芝蓮一星萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠、獨立資深飲食旅遊記者及食物造型師鍾詠嫻。

萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠：

「香港有好多臥虎藏龍值得支持！」

經過一個月密集式實試過百間餐廳，鄧家濠師傅最高紀錄試過放假一日食足六餐，他說笑鼓不起勇氣去磅重。至於評審準則，首要條件當然是出品好不好吃，菜式能否交待到參賽者想表達的特色。八強之中，除了欣賞厚德飯店菜式的刀章和功架之外，最帶給他驚喜的是大角咀良順興。「三款招牌菜如蠔煲都做得出色！先將生蠔蘸上炸漿炸，然後用汁煮，再落砂煲，我少用此方法怕炸漿索汁易糊口。但他們處理得宜，芡汁比例調得準，炸漿輕輕掛汁恰到好處，外層仍脆，內裡蠔肉仍保留汁水。我們做中廚日日對住東星斑，很討厭食！但他們做出來不會水汪汪，又有足夠乾蔥香味。更意想不到是芝士肉餅竟然做得不錯，頗彈牙，兒子吃了一半。要知道每個人的口味都不會相同，能夠令我一家不同年紀都吃得開心，其實很難得！」

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米芝蓮一星萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠大爆最高紀錄試過放假一日食足六餐。(攝:吳康琦) 鄧家濠以客人身份到良順興試食，讚東星斑出色，有足夠乾蔥香味。(鄧家濠提供相片) 鄧家濠讚良順興的芝士肉餅做得不錯，頗彈牙，兒子吃了一半。(鄧家濠提供相片) 良順興招牌菜辣酒花螺(鄧家濠提供相片) 台蔡滷肉飯雖落選，但鄧家濠大讚麻油雞湯做得好，第一啖有麻油香味，之後嘗到雞湯底味道，後段留下乾貨香料味餘韻。(鄧家濠提供相片)

欣賞荃灣人氣小店

而落選餐廳之中，他對荃灣人氣小店台蔡滷肉飯評分甚高，「麻油雞湯做得好，第一啖有麻油香味，之後嘗到雞湯底味道，後段留下乾貨香料味餘韻，只是六十多元就嘗到三個層次。而且鹽酥雞外層酥脆，咬下雞肉有肉汁流出來，再吃滷肉飯，吃罷三款招牌菜都不口渴，這點很難得！這些小店實在值得支持！」

黎子安對於年屆68歲國寶級大廚鄧華東師傅，代表鄧記參與賽事最感到驚喜。（攝:吳康琦) 鄧記（尖沙咀）招牌菜泡椒蒜香龍蝦

Neighborhood 老闆兼主廚黎子安：

「菜式應有自己的性格！」

黎子安笑言擔任評判瘋狂試食一個月，體重激增了3kg！對於已屆68歲國寶級大廚鄧華東師傅代表鄧記參與賽事最感到驚喜，原來自鄧記在本地開業他便開始光顧，鄧師傅一年來港好幾次，每次來港一定去捧場。「鄧師傅在上海有餐廳，我都有去過，他每日都會在廚房炒菜，這一點很難得！若果不是每日都煮菜，手法也不會如此精準，能做到川菜百菜百味的風格。坊間沒經驗的只是麻辣、甜酸，但鄧師傅樣樣都得，收放自如。」

黎子安表示參賽菜式宜有自己的個性，他讚賞入選年輕主廚的出品同時代接軌，若果菜式仍停留90年代就不合時宜，再做分子料理已經過氣。他表示選出八強有日、西餐、中菜；有男又有女廚；有年輕亦有成熟，帶來戲劇性對比。不入圍的餐廳其實也大有潛力，提議主辦單位考慮來多場復活戰！

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獨立資深飲食旅遊記者及食物造型師鍾詠嫻：

「香港年輕廚師有得發圍！」

鍾詠嫻透過比賽認識了許多未曾聽過的餐廳，並透露今次參賽有實力的餐廳太多，實在難以取捨。她闡釋比賽的原意就是希望更多人認識、幫襯坊間低調卻有心的食肆，支持香港餐飲業。「30歲樓下大廚在廚藝界佔一席位，是我最想看到。幾開心見到充滿passion的年輕廚師參賽，印象較深刻有Ankôma 大廚Frankie以及Sushi Zinc大廚Zinc，前者有幾間米芝蓮星級餐廳的經驗，加上獲得米芝蓮年輕主廚大獎；後者擅長用本灣魚做料理，以前有做意大利菜的底子，日食會加入意式元素，他的花膠天婦羅好有個性！兩位年輕大廚都有自己的想法，這些熱血故事很想在真人騷看到！與年長一輩的廚師有交流擦出火花，也是最想看到！」

獨立資深飲食旅遊記者及食物造型師鍾詠嫻闡釋比賽的原意就是希望更多人認識坊間有心的食肆，支持香港餐飲業。(攝:吳康琦) 鍾詠嫻試食Ankôma時拍攝的照片（相片由鍾詠嫻提供） 鍾詠嫻謂Sushi Zinc大廚Zinc愛用本灣魚做料理，又會加入意式元素。（相片由鍾詠嫻提供）

型男美女大廚

記者站在好奇角度，問她有沒有參賽廚師既有實力又是型廚，她即刻投House of Culture模特兒出身的大廚GavinSickBurger大廚Chef Lai各一票。Gavin來自馬來西亞，fusion菜集百家之大成，做得流暢不兀突，舒服好吃，沙嗲雞及脆皮椰漿飯說起都流口水。Chef Lai出身fine dining，做漢堡包也甚有創意，令她印象深刻。她更提到入選八強的沐瀾女行政總廚吳夢林是美女廚師，亦有才華，曾在連續三年取得亞洲 Top 50 最佳西餐廳掌舵。

最後綜合三人給八強的建議：「今次比賽提供一個好好機會交流廚藝，希望大家在菜式上做回自己的強項，有自己的性格，表達出自己的故事。」

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沐瀾招牌燒黃金走地雞配沙薑香草醬 鍾詠嫻讚賞House of Culture大廚Gavin的fusion菜做得流暢不兀突，舒服好吃。

《最紅大廚》八強名單：

Ankôma

鄧記（尖沙咀）

厚德飯店

House of Culture

良順興

沐瀾

Sick! Burger

Sushi Zinc

《最紅大廚》料理真人騷網站

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