獨家專訪！料理真人騷《最紅大廚》評判團甄選八強餐廳之謎

近期飲食界熱話，非《最紅大廚》莫屬！由滙豐信用卡聯乘韓國星級名廚安成宰舉辦的烹飪料理真人騷，冠軍100萬獎金吸引過百間餐廳報名參賽。三位星級評判各自隱藏身份去餐廳「放蛇」實試招牌菜，挑選出最後八強脫穎而出。今次為大家揭開評選背後的秘密！ 統籌:Spring 文:Vera Gee 攝:吳康琦

萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠： 「香港有好多臥虎藏龍值得支持！」 經過一個月密集式實試過百間餐廳，鄧家濠師傅最高紀錄試過放假一日食足六餐，他說笑鼓不起勇氣去磅重。至於評審準則，首要條件當然是出品好不好吃，菜式能否交待到參賽者想表達的特色。八強之中，除了欣賞厚德飯店菜式的刀章和功架之外，最帶給他驚喜的是大角咀良順興。「三款招牌菜如蠔煲都做得出色！先將生蠔蘸上炸漿炸，然後用汁煮，再落砂煲，我少用此方法怕炸漿索汁易糊口。但他們處理得宜，芡汁比例調得準，炸漿輕輕掛汁恰到好處，外層仍脆，內裡蠔肉仍保留汁水。我們做中廚日日對住東星斑，很討厭食！但他們做出來不會水汪汪，又有足夠乾蔥香味。更意想不到是芝士肉餅竟然做得不錯，頗彈牙，兒子吃了一半。要知道每個人的口味都不會相同，能夠令我一家不同年紀都吃得開心，其實很難得！」

欣賞荃灣人氣小店 而落選餐廳之中，他對荃灣人氣小店台蔡滷肉飯評分甚高，「麻油雞湯做得好，第一啖有麻油香味，之後嘗到雞湯底味道，後段留下乾貨香料味餘韻，只是六十多元就嘗到三個層次。而且鹽酥雞外層酥脆，咬下雞肉有肉汁流出來，再吃滷肉飯，吃罷三款招牌菜都不口渴，這點很難得！這些小店實在值得支持！」

Neighborhood 老闆兼主廚黎子安： 「菜式應有自己的性格！」 黎子安笑言擔任評判瘋狂試食一個月，體重激增了3kg！對於已屆68歲國寶級大廚鄧華東師傅代表鄧記參與賽事最感到驚喜，原來自鄧記在本地開業他便開始光顧，鄧師傅一年來港好幾次，每次來港一定去捧場。「鄧師傅在上海有餐廳，我都有去過，他每日都會在廚房炒菜，這一點很難得！若果不是每日都煮菜，手法也不會如此精準，能做到川菜百菜百味的風格。坊間沒經驗的只是麻辣、甜酸，但鄧師傅樣樣都得，收放自如。」 黎子安表示參賽菜式宜有自己的個性，他讚賞入選年輕主廚的出品同時代接軌，若果菜式仍停留90年代就不合時宜，再做分子料理已經過氣。他表示選出八強有日、西餐、中菜；有男又有女廚；有年輕亦有成熟，帶來戲劇性對比。不入圍的餐廳其實也大有潛力，提議主辦單位考慮來多場復活戰！

獨立資深飲食旅遊記者及食物造型師鍾詠嫻： 「香港年輕廚師有得發圍！」 鍾詠嫻透過比賽認識了許多未曾聽過的餐廳，並透露今次參賽有實力的餐廳太多，實在難以取捨。她闡釋比賽的原意就是希望更多人認識、幫襯坊間低調卻有心的食肆，支持香港餐飲業。「30歲樓下大廚在廚藝界佔一席位，是我最想看到。幾開心見到充滿passion的年輕廚師參賽，印象較深刻有Ankôma 大廚Frankie以及Sushi Zinc大廚Zinc，前者有幾間米芝蓮星級餐廳的經驗，加上獲得米芝蓮年輕主廚大獎；後者擅長用本灣魚做料理，以前有做意大利菜的底子，日食會加入意式元素，他的花膠天婦羅好有個性！兩位年輕大廚都有自己的想法，這些熱血故事很想在真人騷看到！與年長一輩的廚師有交流擦出火花，也是最想看到！」

型男美女大廚 記者站在好奇角度，問她有沒有參賽廚師既有實力又是型廚，她即刻投House of Culture模特兒出身的大廚Gavin和Sick！Burger大廚Chef Lai各一票。Gavin來自馬來西亞，fusion菜集百家之大成，做得流暢不兀突，舒服好吃，沙嗲雞及脆皮椰漿飯說起都流口水。Chef Lai出身fine dining，做漢堡包也甚有創意，令她印象深刻。她更提到入選八強的沐瀾女行政總廚吳夢林是美女廚師，亦有才華，曾在連續三年取得亞洲 Top 50 最佳西餐廳掌舵。 最後綜合三人給八強的建議：「今次比賽提供一個好好機會交流廚藝，希望大家在菜式上做回自己的強項，有自己的性格，表達出自己的故事。」