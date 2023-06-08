獨家發售｜CELINE Plein Soleil系列限定店 度假風編織手袋/太陽眼鏡配飾

CELINE早前推出Plein Soleil夏日膠囊系列，推出一系列服飾、手袋、太陽眼鏡、泳衣，以至帆布躺椅，手工編織設計充滿夏日度假風情，品牌更於中環置地廣場中庭開設系列期間限定店，獨家發售該系列產品，想入手該系列的品牌忠粉就不要錯過了。

CELINE Plein Soleil夏日膠囊系列

Plein Soleil夏日膠囊系列靈感來源於法國蔚藍海岸(FRENCH RIVIERA)的魅力及聖日耳曼德佩區(SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS)的自由散漫，兩地均是對HEDI SLIMANE具有特別意義的地方。她在海邊和城市探索的靈感，融合到系列中：充滿手工細節的設計從廓形成衣延伸到手袋，並再次運用拉菲亞草、柳條編織、日本靛藍色及條紋的元素演繹CELINE標誌性手袋。

多款編織度假風手袋 系列備有多款度假單品，包括拉菲亞及小牛皮CELINE TRIOMPHE CLASSIC PANIER HOBO手袋，可以手挽或上肩，進化版的半月包設計容量更大。而手工編織的柳條材質化妝盒，喜歡「小廢包」的女生一定會想入手，正方輪廓設計可方便放置小物，即使放在家中也是個時尚的收納亮點。備有拉繩的編織水桶包，圓弧輪廓平日穿搭亦可襯得到。系列亦包括麂皮涼鞋、印花帆布休閒鞋、太陽眼鏡和配飾，提供不同搭配選擇。本次膠囊系列更推出MAISON CELINE的藝術設計，為生活方式注入創意靈感，包括印有CELINE標誌的帆布躺椅、吊床、球拍套裝等，傳遞精緻優雅的生活方式。