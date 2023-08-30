獨家聯乘｜鴻福堂 x Miffy靛藍色系精品 入會增值即送限量青花瓷碗套裝/手挽袋

Miffy Fans留意！鴻福堂再次聯乘Miffy，為可愛的Miffy配上靛藍色系，推出一系列獨家限量的鴻福堂 x Miffy生活精品，包括Miffy青花瓷碗套裝以及靛藍色系手挽袋等。於指定期間，新入會成為自家CLUB會員，或會員增值指定金額即可獲贈不同精品。

鴻福堂x Miffy獨家精品限量登場

鴻福堂 x Miffy 精品｜ Miffy 青花瓷碗套裝 ( 自家 CLUB 會員專享 ) 於鴻福堂及HFTLife全線分店增值滿$1,000送： ．Miffy青花瓷碗套裝(一套兩件)價值$138及 ．甜品減$5折扣e券2張 推廣期：2023年9月15日至9月30日 (自家CLUB會員專享)

鴻福堂 x Miffy 精品｜ Miffy 隨行手挽袋 ( 電子入會限定 ) 新會員於鴻福堂及HFTLife全線分店，以電子方式入會並即時儲值$300，即送： ．Miffy隨行手挽袋1個價值$及 ．入會當日享全單95折一次及 ．獲贈總值$230迎新優惠於HFTLife分店更額外再送總值$70獎賞 推廣期：2023年9月1日至10月31日

鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy隨行手挽袋

鴻福堂 x Miffy 精品｜ Miffy 飲品手提袋 (HFTLife 獨家 ) 於HFTLife分店增值滿$600，即送： ．Miffy飲品手提袋1個價值$58)及 ．咖啡e券2張 推廣期：2023年9月1日至9月30日

鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy飲品手提袋

鴻福堂 x Miffy 精品｜ Miffy 夏日輕便扇 於HFTLife分店購買2杯楊枝甘露沙冰，或單一消費滿$68即送： ．Miffy夏日輕便扇1把(價值$28) 推廣期：2023年9月1日至9月15日