獨家聯乘｜鴻福堂 x Miffy靛藍色系精品 入會增值即送限量青花瓷碗套裝/手挽袋

Miffy Fans留意！鴻福堂再次聯乘Miffy，為可愛的Miffy配上靛藍色系，推出一系列獨家限量的鴻福堂 x Miffy生活精品，包括Miffy青花瓷碗套裝以及靛藍色系手挽袋等。於指定期間，新入會成為自家CLUB會員，或會員增值指定金額即可獲贈不同精品。
鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy青花瓷碗套裝(自家CLUB會員專享)
於鴻福堂及HFTLife全線分店增值滿$1,000送：
．Miffy青花瓷碗套裝(一套兩件)價值$138及
．甜品減$5折扣e券2張
推廣期：2023年9月15日至9月30日
(自家CLUB會員專享)
鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy隨行手挽袋(電子入會限定)
新會員於鴻福堂及HFTLife全線分店，以電子方式入會並即時儲值$300，即送：
．Miffy隨行手挽袋1個價值$及
．入會當日享全單95折一次及
．獲贈總值$230迎新優惠於HFTLife分店更額外再送總值$70獎賞
推廣期：2023年9月1日至10月31日
鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy飲品手提袋(HFTLife獨家)
於HFTLife分店增值滿$600，即送：
．Miffy飲品手提袋1個價值$58)及
．咖啡e券2張
推廣期：2023年9月1日至9月30日
鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy夏日輕便扇
於HFTLife分店購買2杯楊枝甘露沙冰，或單一消費滿$68即送：
．Miffy夏日輕便扇1把(價值$28)
推廣期：2023年9月1日至9月15日