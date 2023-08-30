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2023-08-30 11:30:00

獨家聯乘｜鴻福堂 x Miffy靛藍色系精品 入會增值即送限量青花瓷碗套裝/手挽袋

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獨家聯乘｜鴻福堂 x Miffy靛藍色系精品 入會增值即送限量青花瓷碗套裝/手挽袋

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Miffy Fans留意！鴻福堂再次聯乘Miffy，為可愛的Miffy配上靛藍色系，推出一系列獨家限量的鴻福堂 x Miffy生活精品，包括Miffy青花瓷碗套裝以及靛藍色系手挽袋等。於指定期間，新入會成為自家CLUB會員，或會員增值指定金額即可獲贈不同精品。

鴻福堂x Miffy獨家精品限量登場

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鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy隨行手挽袋

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鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy飲品手提袋

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鴻福堂 x Miffy精品｜Miffy夏日輕便扇

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