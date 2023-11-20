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2023-11-20 12:20:00

率先玩！香港迪士尼《魔雪奇緣》Frozen新園區正式開幕！內附9大設施詳情/優先門票/餐廳美食/最新精品

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率先玩！香港迪士尼《魔雪奇緣》Frozen新園區直擊！內附開幕時間/9大設施/門票優惠

率先玩！香港迪士尼《魔雪奇緣》Frozen新園區直擊！內附開幕時間/9大設施/門票優惠

香港迪士尼樂園最新Frozen園區《魔雪奇緣》今日(11月20日) 正式開幕！作為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，園內真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景，仿如置身於電影感十足的阿德爾王國。立即睇園區9大設施、餐廳美食、最新精品及門票詳情！

香港迪士尼樂園最新Frozen《魔雪奇緣》園區將於11 月 20 日正式開幕！

香港迪士尼樂園最新Frozen《魔雪奇緣》園區將於11 月 20 日正式開幕！

《魔雪奇緣》主題園區９大設施

魔雪奇緣世界將多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景活現眼前，包括：北山——其山峰是阿德爾的最高點；冰雪皇宮——愛莎第一次突破規限、自由自在地體驗其冰雪魔法的地方；阿德爾城堡——阿德爾皇室居所；阿德爾港——停泊了安娜遇上漢斯王子時坐上的小漁船；鐘樓——安娜與漢斯王子共舞的地方；友誼噴泉——愛莎施展了冰雪魔法，將泉水冷凍成精美的雪花裝飾。賓客也可以全情投入夏雪節的慶祝活動，包括：踏上魔雪奇幻之旅，到首次開放的冰雪皇宮探訪愛莎；登上雪嶺滑雪橇，展開一趟刺激的旅程；到森林小天地， 與安娜和愛莎一起遊玩互動，以及更多美食和購物體驗。

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《魔雪奇緣》世界—魔雪奇幻之旅

魔雪奇幻之旅是一趟注滿音樂、歡笑的愉快旅程。賓客乘坐木船穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，見證愛莎的冰雪魔法。當最愛的《魔雪奇緣》電影樂曲縈繞耳邊，一個超乎想像的世 界隨即展現眼前。在熟悉的《魔雪奇緣》好友 陪伴下，乘船穿越一幕幕壯麗場景，場面溫暖 人心之餘，亦逗人歡笑，有炫目迷人一面，也 有令人讚嘆一面，身歷《魔雪奇緣》的故事奇境。旅程中將會有驚喜，如經歷後退及循著瀑布短程俯衝，而你亦可能會被淋濕。

《魔雪奇緣》世界—雪嶺滑雪橇

雪嶺滑雪橇是香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界獨有的遊樂設施，賓客登上高速滑行的雪橇過山車，攀山越嶺，穿梭洞穴和峽灣，一邊欣賞阿德爾王國的自然美景，一邊享受馳騁的刺激感！ 

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《魔雪奇緣》世界—森林小天地

森林小天地，賓客可以與安娜、愛莎及小白投入嶄新、近距離互動的戲劇體驗之中，並可見證愛莎施展嘆為觀止的冰雪魔法。這個互動表演揉合出色的光雕投影、特效和感官元素，是賓客不 可錯過的精彩娛樂互動體驗。

《魔雪奇緣》主題園區餐廳美食及最新精品

要在阿德爾擁有完美的旅遊體驗，就別錯過品嚐充滿北歐風情的美食和搜羅擁有文化特色的商品。賓客可在阿德爾港畔餐廳港畔碼頭，品嚐帶有傳統北歐料理特色的當地菜式，又可以到森林美食站尋找美食或在極光糖果屋品嚐精緻甜點。別忘了造訪滴答精品店遊牧小攤檔，享受愉快的購物體驗，賓客可以找到完美的紀念品，保存珍貴的回憶。到遊牧小攤檔享用面部彩繪及造型服務，以充滿阿德爾色彩的打扮，親身感受阿德爾文化。此外，也可以入住樂園度假區內的酒店，參加主題康樂活動，讓阿德爾旅遊體驗變得更圓滿及難忘。

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Klook獨家「魔雪奇緣世界」優先體驗套票

如果想優先入場體驗全新「魔雪奇緣世界」，由即日起於Klook平台獨家發售優先體驗套票，價錢由$780-$980，可選於11月17/18/19 率先入場親身遊歷阿德爾王國，Frozen粉絲必搶！

【11月17/18/19 - Klook會員獨家】 「魔雪奇緣世界」全體驗 - 向阿德爾出發

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