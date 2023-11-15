率先睇！city’super啟德AIRSIDE分店 5大元素產品美食+3大開業驚喜

city’super第五間分店將於明日(11月16日)在啟德發展區的全新地標AIRSIDE商場隆重開幕。佔地超過25,000呎的AIRSIDE店，秉承city’super「crafting a better lifestyle」 的核心精神，搜羅來自全球的優質商品，以匠人匠心締造更優質美好生活。 AIRSIDE 新店五大矚目元素 全新AIRSIDE店集結五大矚目元素，包括「本地薑」（Local Gems）、「匠藝精神」（Craftsmanship）、「可持續發展」(Sustainability)、「首次登場」(First in Hong Kong/ AIRSIDE)和「便捷健康料理」(Ready to Eat)，提供一共約18,000種環球貨品，帶領追求生活品質的顧客體驗各國佳餚技藝，深度品味優質生活，優越旅程於啟德重新啟航。

元素 1 ：本地薑（ Local Gems ） city’super重視本土文化及產業，為全新開幕的AIRSIDE分店搜羅了多個本地品牌，讓客人認識本地心機製作及其默默耕耘的匠人精神。以下是city’super AIRSIDE店推介的本地產品。

元素 2 ：匠藝精神（ Craftsmanship ） 匠人精神是city’super「crafting a better lifestyle」核心價值中的重要一環，透過各匠人的匠心和手藝，攜手宣揚「匠人精神」，為大家締造更優質美好生活，令許多寶貴的故事、經驗和知識得以傳承，並持續發展。

元素 3 ：可持續發展（ Sustainability ） 可持續發展是city’super核心價值「crafting a better lifestyle」中的重要一環。city’super致力網羅以下多款符合可持續發展理念的產品。

元素 4 ：首次登場（ First in Hong Kong/AIRSIDE ）

元素 5 ：便捷健康料理（ Ready to Eat ） 在city'super內設有的FusionDeli專區，以高品質原材料作為食材，烹調各式環球美食，以及提供擁有超過20年歷史的日本沙律品牌RF1的健康創意沙律。FusionDeli一直都是美食愛好者追求快捷便利的首選地方。

開業驚喜 1 ： city ’super 與迪士尼合作攜手呈獻「 Disney ． Love Nature 」環保企劃 作為香港大型生活專門店，city’super AIRSIDE店首次和迪士尼合作，推出一系列以「 Disney．Love Nature」為主題的限量食品及生活用品，印有大自然主題造型的迪士尼卡通人物圖案，希望藉此幫助宣揚環保意識， 鼓勵人們在日常生活中持續關注健康。超過200多款「Disney．Love Nature」主題的限量食品，包括燕麥片、穀物早餐、果仁、香料及香草、果乾、新鮮果汁和符合可持續海產標準的養殖海鮮等，全部由city’super 與迪士尼攜手精心搜羅，在city’super AIRSIDE店內不定期登場，讓顧客可與迪士尼人物一起展開擁抱大自然的健康生活態度。 在琳瑯滿目的生活用品中，包括精緻的竹製托盤系列、碗碟和多款精美廚房用品，滿足日常生活所需，並有迪士尼人物為家居生活增添豐富色彩。city’super AIRSIDE還推出了方便攜帶、適用於戶外活動的手挽網袋和飲料瓶等，讓您隨時隨地都能與迪士尼人物相伴，一起探索奇妙的大自然宇宙。此外，city’super AIRSIDE店內亦會有「Disney．Love Nature」主題造型迪士尼人物的裝飾，讓顧客在店內尋找迪士尼人物的蹤影。

開業驚喜 2 ： 著名設計師 Anya Hindmarch 橙色別注版 Universal Bag 於 city ’super AIRSIDE 全新登場 Anya Hindmarch是時尚潮流標誌及環保先驅，繼2007年推出了「I’m NOT A PLASTIC BAG」手袋系列，迅即在時裝界掀起熱潮，獲得社會的高度關注。隨後，她在2021年再展開了Universal Bag企劃，採用100%再生塑料為全球各大超市製成具美感和吸引力的Universal Bag。每個製作步驟和所用物料均經過全球回收標準（Global Recycling Scheme, GRS）認證，是名副其實的 100% 再生產品。 city’super有幸成為首間在英國以外與Anya Hindmarch合作推出Universal Bag的超級市場，並在2022年7月首次推出屬於city’super的綠色款Universal Bag，隨即掀起城中搶購熱潮，風靡全城。Anya Hindmarch亦為今次city’super AIRSIDE新店開幕特別設計出首次登場的橙色別注版Universal Bag（售價：港幣$130），並僅限於city’super AIRSIDE店及Anya Hindmarch（置地廣場店及利園店）獨家限量發售。各位時裝及環保愛好者絕不能錯過。

開業驚喜 3 ：本地藝術家「 Moving Drawing 」為顧客現場繪畫個人速寫 在AIRSIDE全新開業期間，city’super非常榮幸地邀請到本地藝術家Moving Drawing，在店內現場親自為客人繪畫個人速寫，同時送上限量Chef Polar行李牌，活動期間限量每日50份。 Moving Drawing憑著充滿個人風格的人物速寫，將她在日常觀察到的眾生相及生活點滴描繪出來，迅速在社交平台與觀眾產生共鳴及引起大量關注，透過作品將歡樂傳送給大家，與city’super的「匠人匠心」精神及重視本土文化的理念互相呼應。

city’super AIRSIDE 店開業禮遇一覽