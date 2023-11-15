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生活
2023-11-15 20:57:59

率先睇！city’super啟德AIRSIDE分店 5大元素產品美食+3大開業驚喜

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率先睇！city’super啟德AIRSIDE分店 5大元素產品美食+3大開業驚喜

率先睇！city’super啟德AIRSIDE分店 5大元素產品美食+3大開業驚喜

city’super第五間分店將於明日(11月16日)在啟德發展區的全新地標AIRSIDE商場隆重開幕。佔地超過25,000呎的AIRSIDE店，秉承city’supercrafting a better lifestyle」 的核心精神，搜羅來自全球的優質商品，以匠人匠心締造更優質美好生活。

AIRSIDE新店五大矚目元素

全新AIRSIDE店集結五大矚目元素，包括「本地薑」（Local Gems）、「匠藝精神」（Craftsmanship）、「可持續發展」(Sustainability)、「首次登場」(First in Hong Kong/ AIRSIDE)和「便捷健康料理」(Ready to Eat)，提供一共約18,000種環球貨品，帶領追求生活品質的顧客體驗各國佳餚技藝，深度品味優質生活，優越旅程於啟德重新啟航。

元素1：本地薑（Local Gems

citysuper重視本土文化及產業，為全新開幕的AIRSIDE分店搜羅了多個本地品牌，讓客人認識本地心機製作及其默默耕耘的匠人精神。以下是citysuper AIRSIDE店推介的本地產品。

著名美食家及作家蔡瀾先生的個人自家品牌「蔡瀾的花花世界」推出的蔡瀾菜脯瑤柱醬（港幣$138/170克）及蔡瀾鹹魚醬（港幣$148/175克）。 跟隨蔡瀾先生尋味大江南北的招牌和尚袋（港幣$268），蔡瀾的花花世界的產品首次在city’super AIRSIDE新店內公開發售。 二澳米（港幣$68/500克）是在香港出產的本地油粘米，以自然法耕種、用本地天然山水灌溉、不含防腐劑、農藥、化學劑及人造色素。 ForME Honey為香港碩果僅存的本地蜂蜜品牌採收自農曆二和三月清純的ForME Honey本地採收春蜜（港幣$186 /190毫升）及九至十月的ForMe Honey本地採收冬蜜（港幣$186 /190毫升）。 廖孖記是位於佐敦家傳戶曉的百年老字號，其該品牌的腐乳（港幣$58/255克）適合用作煮齋、撈飯、撈麵、蒸雞、炒蛋炒菜或用作火鍋湯底。 樹記由孔樹先生在1941年創立，專售豆製品，現已傳到第三代，繼續秉承「品質至上」的宗旨，為顧客提供最好的樹記腐竹（港幣$29/170克）。 駱駝牌全新推出的「囍」保溫壺系列（大壺 港幣$999/對、小壺 港幣$338/個）將會在AIRSIDE新店率先獨家發售。

元素2：匠藝精神（Craftsmanship

匠人精神是city’supercrafting a better lifestyle」核心價值中的重要一環，透過各匠人的匠心和手藝，攜手宣揚「匠人精神」，為大家締造更優質美好生活，令許多寶貴的故事、經驗和知識得以傳承，並持續發展。

AIRSIDE新店有機會品嚐到數千年歷史的獨有的特大巨型麵包Pane di Matera（Matera bread/馬泰拉麵包）（港幣$18/ 100克）。 AIRSIDE新店有機會品嚐到數千年歷史的獨有的特大巨型麵包Pane di Matera（Matera bread/馬泰拉麵包）（港幣$18/ 100克）。 city’super在AIRSIDE店內首次AIRSIDE店內找到90日熟成的牛肉西冷、T骨牛扒、牛柳和牛肉肉眼（港幣$175-235/100克）。 「蔵」（Kura）專區還將產品清晰分類。 在「蔵」（Kura）專區當中，包括獨家引入的優質日本產米、和食調味醬料、博多屋新鮮製荳品及日本漬物，以及日本高湯名店「茅乃舍」專門店的多款產品。

元素3：可持續發展（Sustainability

可持續發展是citysuper核心價值「crafting a better lifestyle」中的重要一環。citysuper致力網羅以下多款符合可持續發展理念的產品。

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由本地農業企業FoodCycle+用廚餘轉化成為肥料土壤「家樂泥」（港幣$38/1.5公斤及$98/5公斤）及其技術種植出來的新鮮、健康及低碳的本地蔬菜，以及為精神病康復者提供職業培訓的New Life Farm新生農埸，出售他們種植的一系列有機認證蔬菜農產品。 由本地農業企業FoodCycle+用廚餘轉化成為肥料土壤「家樂泥」（港幣$38/1.5公斤及$98/5公斤）及其技術種植出來的新鮮、健康及低碳的本地蔬菜，以及為精神病康復者提供職業培訓的New Life Farm新生農埸，出售他們種植的一系列有機認證蔬菜農產品。 本地城市農業科技企業Farmacy HK（水耕細作）設立的全環控智能移動水耕種植機Smart Mobile Farm，可以供客人即場採摘及購買在店內種植的新鮮香草（港幣$25-28/包）。 city’super亦推崇本地養殖及可持續發展海產，本地急凍養殖本金鯧（黃立鯧）– L 碼（港幣$95/條）和本地急凍養殖本福鯧（石鯧）– S碼（港幣$140/條）均在city’super AIRSIDE店有售。 city’super亦推崇本地養殖及可持續發展海產，本地急凍養殖本金鯧（黃立鯧）– L 碼（港幣$95/條）和本地急凍養殖本福鯧（石鯧）– S碼（港幣$140/條）均在city’super AIRSIDE店有售。 city'super再度與本地手工啤釀酒廠Deadman Brewery合作，善用店內即將到期（至保質期前數日）的美國Libby 100% 純南瓜來釀製本地拉格啤酒，city'super X Deadman南瓜拉格啤酒（酒精含量5%）（港幣$54/330毫升）帶有麵包、淡焦糖和太妃糖麥芽風味，散發花香、淡薄荷啤酒花和南瓜香氣，更有因高溫啤酒發酵而產生的淡淡果酯香。

元素4：首次登場（First in Hong Kong/AIRSIDE

city'super迎接AIRSIDE新店開幕，為顧客帶來首次在香港登場的日本品牌：有近400年歷史、創業於寬永元年（1624年）的福砂屋長崎蛋糕，新鮮製作的福砂屋長崎蛋糕（港幣$150/盒），以最佳狀態空運送達AIRSIDE新店。福砂屋長崎蛋糕於明日(11月16日)至11月27日在city’super AIRSIDE店獨家限量發售，售完即止。 city'super迎接AIRSIDE新店開幕，為顧客帶來首次在香港登場的日本品牌：有近400年歷史、創業於寬永元年（1624年）的福砂屋長崎蛋糕，新鮮製作的福砂屋長崎蛋糕（港幣$150/盒），以最佳狀態空運送達AIRSIDE新店。福砂屋長崎蛋糕於明日(11月16日)至11月27日在city’super AIRSIDE店獨家限量發售，售完即止。 city'super迎接AIRSIDE新店開幕，為顧客帶來首次在香港登場的日本品牌：有近400年歷史、創業於寬永元年（1624年）的福砂屋長崎蛋糕，新鮮製作的福砂屋長崎蛋糕（港幣$150/盒），以最佳狀態空運送達AIRSIDE新店。福砂屋長崎蛋糕於明日(11月16日)至11月27日在city’super AIRSIDE店獨家限量發售，售完即止。 日本「出羽鶴」合作推出的首支自家品牌新芽 純米大吟釀（港幣$220/720毫升） 「卡樂B」 Grand Calbee奢華版薯片

元素5：便捷健康料理（Ready to Eat

city'super內設有的FusionDeli專區，以高品質原材料作為食材，烹調各式環球美食，以及提供擁有超過20年歷史的日本沙律品牌RF1的健康創意沙律。FusionDeli一直都是美食愛好者追求快捷便利的首選地方。

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在「Create your own meal」專區，符合日本人「一汁一菜」的簡單烹調及飲食哲學，即一款餸和一款湯再配上白飯品嚐，讓顧客可以依照個人喜好，由眾多選擇中創造出他們心儀的優質料理組合。 全新登場的稲荷壽司系列選材自位於大阪、有逾75年製作豆品及油豆腐經驗的松田食品出產的優質腐皮，再配上各式各樣的刺身、肉類及蔬果素材，令人賞心悅目，胃口大開。 Tofu Deli Hakataya系列中選購到由city’super日本豆製品品牌博多屋與日籍營養顧問 Shima Shimizu（清水志麻），以博多屋每日新鮮製造的豆品烹調的日式及西式健康料理。包括有：香煎博多屋豆腐扒（港幣$38/件）、博多屋豆腐茄子配意蕃茄醬（港幣$38/200克）和素豬肉菜卷（港幣$38/2件）及蒲燒博多屋豆腐素鰻魚便當（港幣$52）等。 Tofu Deli Hakataya系列中選購到由city’super日本豆製品品牌博多屋與日籍營養顧問 Shima Shimizu（清水志麻），以博多屋每日新鮮製造的豆品烹調的日式及西式健康料理。包括有：香煎博多屋豆腐扒（港幣$38/件）、博多屋豆腐茄子配意蕃茄醬（港幣$38/200克）和素豬肉菜卷（港幣$38/2件）及蒲燒博多屋豆腐素鰻魚便當（港幣$52）等。
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開業驚喜1city’super與迪士尼合作攜手呈獻「DisneyLove Nature」環保企劃

作為香港大型生活專門店，city’super AIRSIDE店首次和迪士尼合作，推出一系列以「 DisneyLove Nature」為主題的限量食品及生活用品，印有大自然主題造型的迪士尼卡通人物圖案，希望藉此幫助宣揚環保意識， 鼓勵人們在日常生活中持續關注健康。超過200多款「DisneyLove Nature」主題的限量食品，包括燕麥片、穀物早餐、果仁、香料及香草、果乾、新鮮果汁和符合可持續海產標準的養殖海鮮等，全部由city’super 與迪士尼攜手精心搜羅，在city’super AIRSIDE店內不定期登場，讓顧客可與迪士尼人物一起展開擁抱大自然的健康生活態度。

在琳瑯滿目的生活用品中，包括精緻的竹製托盤系列、碗碟和多款精美廚房用品，滿足日常生活所需，並有迪士尼人物為家居生活增添豐富色彩。city’super AIRSIDE還推出了方便攜帶、適用於戶外活動的手挽網袋和飲料瓶等，讓您隨時隨地都能與迪士尼人物相伴，一起探索奇妙的大自然宇宙。此外，city’super AIRSIDE店內亦會有「DisneyLove Nature」主題造型迪士尼人物的裝飾，讓顧客在店內尋找迪士尼人物的蹤影。

多款「Disney．Love Nature」主題的限量食品，包括燕麥片、穀物早餐、果仁、香料及香草、果乾、新鮮果汁和符合可持續海產標準的養殖海鮮等 在琳瑯滿目的生活用品中，包括精緻的竹製托盤系列、碗碟和多款精美廚房用品，滿足日常生活所需，並有迪士尼人物為家居生活增添豐富色彩。 凡於city'super單一消費淨值滿港幣$300，當中包括一件「 Disney．Love Nature」系列產品，即可以港幣$48換領Disney主題手挽環保網袋一個。(換領期限：16/11-30/11) 多款「Disney．Love Nature」主題的限量食品，包括燕麥片、穀物早餐、果仁、香料及香草、果乾、新鮮果汁和符合可持續海產標準的養殖海鮮等

開業驚喜2著名設計師Anya Hindmarch橙色別注版Universal Bagcity’super AIRSIDE全新登場

Anya Hindmarch是時尚潮流標誌及環保先驅，繼2007年推出了「I’m NOT A PLASTIC BAG手袋系列，迅即在時裝界掀起熱潮，獲得社會的高度關注。隨後，她在2021年再展開了Universal Bag企劃，採用100%再生塑料為全球各大超市製成具美感和吸引力的Universal Bag。每個製作步驟和所用物料均經過全球回收標準（Global Recycling Scheme, GRS）認證，是名副其實的 100% 再生產品。

city’super有幸成為首間在英國以外與Anya Hindmarch合作推出Universal Bag的超級市場，並在20227月首次推出屬於city’super的綠色款Universal Bag，隨即掀起城中搶購熱潮，風靡全城。Anya Hindmarch亦為今次city’super AIRSIDE新店開幕特別設計出首次登場的橙色別注版Universal Bag（售價：港幣$130），並僅限於city’super AIRSIDE店及Anya Hindmarch（置地廣場店及利園店）獨家限量發售。各位時裝及環保愛好者絕不能錯過。

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著名設計師Anya Hindmarch橙色別注版Universal Bag Universal Bag每個製作步驟和所用物料均經過全球回收標準（Global Recycling Scheme, GRS）認證，是名副其實的 100% 再生產品。 只需將Universal Bag郵寄回去，即可回收再造。

開業驚喜3 本地藝術家「Moving Drawing」為顧客現場繪畫個人速寫

AIRSIDE全新開業期間，city’super非常榮幸地邀請到本地藝術家Moving Drawing，在店內現場親自為客人繪畫個人速寫，同時送上限量Chef Polar行李牌，活動期間限量每日50份。

Moving Drawing憑著充滿個人風格的人物速寫，將她在日常觀察到的眾生相及生活點滴描繪出來，迅速在社交平台與觀眾產生共鳴及引起大量關注，透過作品將歡樂傳送給大家，與city’super的「匠人匠心」精神及重視本土文化的理念互相呼應。

凡於city’super AIRSIDE店即日單一消費淨值滿港幣$500，即可獲贈Chef Polar造型主題行李牌一個及由Moving Drawing即場速寫的紀念畫一張。（每日名額50個，先到先得。）(換領日期：11月25日至11月26日 時間：2 – 6pm) 凡於city’super AIRSIDE店即日單一消費淨值滿港幣$500，即可獲贈Chef Polar造型主題行李牌一個及由Moving Drawing即場速寫的紀念畫一張。（每日名額50個，先到先得。）(換領日期：11月25日至11月26日 時間：2 – 6pm)

city’super AIRSIDE店開業禮遇一覽

city’super AIRSIDE店開業禮遇 city’super AIRSIDE店開業禮遇

city’super AIRSIDE

店舖地址：九龍啟德協調道2AIRSIDE B1樓層

營業時間：10am – 10pm

查詢電話：2736 3866

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