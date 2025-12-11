熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-11 13:38:00

玩具展Amazing Toy Show回歸 匯聚過百品牌 必搶限量Angry Molly/LABUBU福袋

分享：
年度玩具展Amazing Toy Show回歸 匯聚過百品牌 必搶限量Angry Molly/LABUBU福袋

潮流玩具愛好者留意！年度大型玩具展「Amazing Toy Show」一連三日限時回歸。今年匯聚超過100個本地及海外品牌，當中必搶限量300隻的全新造型Angry MollyHow2Work福袋。展覽更加首次增設卡牌融合的互動體驗區「Cardnival」和機甲展《Amazing Mecha Fest 2025》。

年度大型玩具展「Amazing Toy Show」一連三日限時回歸！

年度大型玩具展「Amazing Toy Show」一連三日限時回歸！

限量Angry Molly/LABUBU福袋

展覽將於1212日至14日於灣仔合和酒店16GRAND BALLROOM回歸。今次玩具焦點必屬限量發售的全新造型Angry MollyMolly以生氣表情示人，首次手持低音電結他，盡情揮灑追求叛逆自由的搖滾精神。LABUBU近年成為玩具界風頭躉，How2Work品牌推出每日限量120個的福袋，粉絲有機會帶走LABUBU，甚至是從未在港出售的產品。攤位同時展出 LABUBU卡第一代及第二代的回顧系列，並首次公開第三代卡牌，LABUBU粉絲必看。

adblk5
全新造型Angry Molly Angry Molly首次手持低音電結他 How2Work 福袋限量，粉絲有機會抽出LABUBU。 Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝） Amazing Toy Show匯聚過百玩具品牌。（本報攝）

「桃園三結義」為靈感打造吉祥物

今年3隻活動吉祥物同樣吸睛。泰國玩具藝術家TOO Natthapong設計的 Elfie、香港單位FAT COFFEE WITH主理人Jackal打造的發仔及泰國藝術家 Mueanfun Sapanake創作的Badmeaw首次合體，以新造型演繹「桃園三結義」的劉、關、張。

全新造型演繹《三國：桃 園結義・Happy Hour》的劉備、關羽、張飛

全新造型演繹《三國：桃 園結義・Happy Hour》的劉備、關羽、張飛

特設卡片及機甲區域

另外，展覽同步帶來新區域Cardnival和機甲展《Amazing Mecha Fest 2025》。Cardnival滿足玩家所有收藏步驟，包括抽卡、對戰、教學及現場Grade卡等。為了照顧初學者的需求，區域特設多場卡牌入門及遊戲教學，幫助他們認識卡牌玩法和收藏策略。主辦方Amaz邀請來自世界各地的14位知名藝術家，為遊戲打造獨一無二的專屬卡牌，極具收藏價值。

Amazing Mecha Fest 2025集合10間本地和海外公司，包括ThreseZeroEmber Toys11janSky x Studio、千值練、YoloparkPose+shohoriku等，以「手工 × 設計感 × 收藏價值 × 潮流風格」為主題，為新手及資深玩家提供匯聚平台。

大會全新起入的 Cardnival 區域，為潮玩與卡牌收藏的交匯帶來嶄新體驗。

大會全新起入的 Cardnival 區域，為潮玩與卡牌收藏的交匯帶來嶄新體驗。

門票分4大類別

Amazing Toy Show 2025》全新26款門票設計較早前亮相，當中包括 11 款限量人偶套裝門票，現已全面公開發售。今年主辦方再度邀請多個單位合作打造 ABCD 四大類別、合共26款特色門票，同時推出11款配有人偶的限量套裝（適用於 ABC 款門票）。其中AB 及部分C款門票已率先售罄，其餘門票現正於Amaz by Lokianno銅鑼灣店、UUTIXExperience 11及猫眼平台發售。

D 款門票方面 15 款設計，分別是 Mura、Hibiko、Kyubi、鐵人兄弟、AH-Pollo、LIGHTAN、唐萌街、 POPOOTI、Nope Cat & Mesa、Z3R0-san、Kokone Link、Bubble B、Oniko 和 OHIGE no PON，售價為港 幣$50，於即日起在 Amaz by Lokianno 銅鑼灣店、Experience11、猫眼及 UUTIX 平台 12 月 12 日門票：：：「B.wing - 一人之境」或「AMAZING MY BOY 牛仔」抽選限量套裝 COPIAPOA CRYSTAL<CLEAR VER.>限量套裝 三國人偶限量套裝

門票詳情可瀏覽Experience11

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

 
 
 
 
 
 