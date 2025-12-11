玩具展Amazing Toy Show回歸 匯聚過百品牌 必搶限量Angry Molly/LABUBU福袋

潮流玩具愛好者留意！年度大型玩具展「Amazing Toy Show」一連三日限時回歸。今年匯聚超過100個本地及海外品牌，當中必搶限量300隻的全新造型Angry Molly及How2Work福袋。展覽更加首次增設卡牌融合的互動體驗區「Cardnival」和機甲展《Amazing Mecha Fest 2025》。

展覽將於12月12日至14日於灣仔合和酒店16樓GRAND BALLROOM回歸。今次玩具焦點必屬限量發售的全新造型Angry Molly。Molly以生氣表情示人，首次手持低音電結他，盡情揮灑追求叛逆自由的搖滾精神。LABUBU近年成為玩具界風頭躉，How2Work品牌推出每日限量120個的福袋，粉絲有機會帶走LABUBU，甚至是從未在港出售的產品。攤位同時展出 LABUBU卡第一代及第二代的回顧系列，並首次公開第三代卡牌，LABUBU粉絲必看。

今年3隻活動吉祥物同樣吸睛。泰國玩具藝術家TOO Natthapong設計的 Elfie、香港單位FAT COFFEE WITH主理人Jackal打造的發仔及泰國藝術家 Mueanfun Sapanake創作的Badmeaw首次合體，以新造型演繹「桃園三結義」的劉、關、張。

特設卡片及機甲區域

另外，展覽同步帶來新區域Cardnival和機甲展《Amazing Mecha Fest 2025》。Cardnival滿足玩家所有收藏步驟，包括抽卡、對戰、教學及現場Grade卡等。為了照顧初學者的需求，區域特設多場卡牌入門及遊戲教學，幫助他們認識卡牌玩法和收藏策略。主辦方Amaz邀請來自世界各地的14位知名藝術家，為遊戲打造獨一無二的專屬卡牌，極具收藏價值。

Amazing Mecha Fest 2025集合10間本地和海外公司，包括ThreseZero、Ember Toys、11jan、Sky x Studio、千值練、Yolopark、Pose+、shohoriku等，以「手工 × 設計感 × 收藏價值 × 潮流風格」為主題，為新手及資深玩家提供匯聚平台。