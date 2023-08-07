玩得又食得│日本Kracie知育菓子xDONKI 多元STEAM科學實驗室

風靡全球學生、辦公室一族及家長們，人氣度極高的日本Kracie知育菓子，不但外型新奇有趣，更將各式生活場景及大型節慶融入其中，讓玩家可以在DIY動手製作糖果的過程中，同時增加智慧，令這個盛夏變得更好玩！來自日本的Kracie知育菓子即將於Donki(海之戀店) 舉行〈盛夏の香も甘いし科學祭〉，讓一眾大小朋友在8月20日及27日，變身成科學家，動手製作好玩又益智的「魔法水晶球」及「香味實驗室」，不單令味蕾大滿足，更讓你在炎炎夏日體驗到科學與糖果的奇妙結合，別忘了要即場參與抽扭蛋活動，完滿地過一個充滿香甜、清涼感十足的魔法盛夏！

玩得又食得│ 購買任何兩盒 Kracie 知育菓子 可免費參加科學實驗工作坊

除此以外，於即日起至27日期間，於全線Donki購買任何兩件日本Kracie知育菓子系列產品，均享8折優惠，正好在這暑期一次過玩盡全部款式的日本Kracie知育菓子！另外，凡於即日起至27日期間於全線Donki 購買任何兩盒 Kracie知育菓子產品，保留單據並上傳到活動網頁登記，就可免費報名參加於8月20日及27日期間舉行的〈Kracie知育菓子科學實驗工作坊〉，一齊來到Donki(海之戀店) DIY親手製作屬於你的香味實驗室或魔法水晶球，讓孩子們享受自主探索的樂趣，親自解答內心的「為什麼」！小小科學家可以學習凝固的原理，製作千變萬化口感有如啫喱一樣，令人意想不到的「魔法水晶球」！「香味實驗室」更講求手眼協調，利用滴管製作出一粒粒爆汁的梳打啫喱，無限發揮創作力量與幻想，混出不同的水果味道，好味又好玩！