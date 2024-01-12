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玩樂
2024-01-12 05:30:00
日報

人氣角色LINE FRIENDS現身鑽石山共賀新春 4大新春行運打卡位 加推多款限定賀年精品

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LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD

▲由即日起至2月25日，荷里活廣場為大家帶來廣受全球喜愛的 LINE FRIENDS，呈獻「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」，與大家一同迎接龍年！

適逢今年情人節正值大年初五，大熱人氣角色LINE FRIENDS特意現身荷里活廣場，由即日起至2月25日為大家呈獻「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」，一眾LINE FRIENDS朋友換上全新的賀年新裝，打造4大行運打卡位，把新年祝福與甜蜜回憶帶回家！商場更設首個「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」，大家可將「祝福心鎖」掛到情人橋上，見證天長地久的愛情！同場亦會推出一系列限定LINE FRIENDS 賀年精品，讓新一年洋溢濃濃的喜慶氣氛，載入滿滿的佳節祝福。

LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD

▲在４米高的「LINE FRIENDS 桃花樹」下，按照傳統習俗圍繞盛放的桃花樹走一圈，祈求新一年桃花滿滿、遇上幸福！

首個「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」 4大新春行運打卡位

一眾 LINE FRIENDS 超人氣朋友包括 BROWN、CONY、SALLY 和 CHOCO 將會與大家一同慶祝龍年的來臨，並在4大打卡位與大家見面。

為迎接幹勁十足的龍年，BROWN、CONY、SALLY和CHOCO手持利是、揮春及燈籠在「LINE FRIENDS 開運祈願亭」等候大家，祝願大家龍年身體健康、如意吉祥！大家更可敲響花鼓，寓意龍年鼓舞飛揚、旗開得勝。隨後，踏上4米長首個「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」，橋上掛滿了 BROWN 及 SALLY 的大頭造型燈籠，每個燈籠都有一個小燈謎與大家共度元宵佳節，大家更可換領「祝福心鎖」並掛到情人橋上，見證永垂不朽的愛情。

活潑好動的CONY與 BROWN 及 SALLY 化身「鬼馬醒獅隊」，舞動色彩斑斕、造型威武的獅子，帶來精彩絕倫的梅花樁舞獅表演，為大家送上歡樂與祝福。最後，在4米高的「LINE FRIENDS 桃花樹」下，大家可於桃花樹下拍照，迎接來年的好人緣、好姻緣！

新年當然不少得揮春，為了令大家今年在家中貼上別具一格的揮春，商場週末將會舉行「LINE FRIENDS 揮春填色工作坊」，屆時大小朋友均可於揮春上填上喜愛的顏色，創作一張獨一無二的揮春為新一年帶來新氣象！ 
 

LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD

▲荷里活廣場更於週末舉行「LINE FRIENDS 揮春填色工作坊」，製作獨一無二的賀年揮春，親手為家裡添上新年氣氛，寓意新一年、好氣象！

換領LINE FRIENDS賀年精品迎新春 共度美好的龍年

除此之外，荷里活廣場更貼心準備了兩款與 LINE FRIENDS合力推出的活動限定「LINE FRIENDS 新春賀年精品」，當中包括「LINE FRIENDS 賀年字畫套裝」及「LINE FRIENDS 手機掛繩連夾片」，顧客可憑即日之電子貨幣消費單據或VIC會員可憑積分均可換領，數量有限，先到先得，換完即止！

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