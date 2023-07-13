元宇宙X互動實體裝置「元」樂體驗 與Hello Kitty闖入元宇宙尋寶贏獎品

召集各位Hello Kitty迷！今個夏日，Hello Kitty將會現身東薈城名店倉，參與聯乘MetaGaia創意打造的「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。各位粉絲可以於7月14日至8月31日期間，透過MetaGaia應用程式穿梭於虛實之間，與Hello Kitty踏上驚喜又嶄新的「元」樂體驗之旅！屆時還可以到5大夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置、「幻彩城堡」等，盡情打卡留念及購買期間限定商品。
化身歷險家探索神秘國度 3米高幸運噴泉上演沉浸式音樂匯演
一到達東薈城名店倉四樓平台，6米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置率先親自歡迎各位。然後來到二樓中庭廣場的「幻彩城堡 」，大家可以先掃描二維碼，下載及登入「MetaGaia」應用程式，創造屬於自己的虛擬角色，啟動電子冒險旅程。透過AR濾鏡，大家能探索城堡另一個神秘全貌，發掘隱藏畫面，更沉醉於此夢幻神秘國度之中。別忘記於城堡中央的3米高「Hello Kitty 女皇」幸運噴泉，接收滿滿的運氣及正能量；幸運噴泉於每日晚上指定時間更會上演長達3分鐘的沉浸式夢幻音樂匯演，糅合七彩光影及動感配樂，讓大家過上奇妙難忘的晚上。
與四大全新角色完成任務 集齊寶石換期間限定精品
成功登陸元宇宙後，各位歷險家趕緊到多個主題裝置，分別會合「Hello Kitty 女皇」、「烘焙師 Hello Kitty」、「施法師 Hello Kitty」及「尋寶獵人 Hello Kitty」四大全新角色，共同完成「樂『元』電子歷險任務」。其中於「藍寶石珍藏屋」完成任務並集齊3顆寶石，登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可換領期間限定版氣球乙個；CLUG CG會員更可憑指定積分，以低至65折優惠購買「MetaGaia」內的「Wonder Pass」，同時獲取獨家驚喜限量版實體「Wonder Pass」及「Hello Kitty 女皇」飾針乙枚！
「橄欖石尋寶店」逾200款精品 「元」妙夏日消費賞換獨家精品
今次主題活動亦包含美食及消費元素。東薈城名店倉特別與韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌，變身打卡位之一的「紅寶石餐館」。另外「橄欖石尋寶店」除了特設限定「元」創 DIY 工作坊，還會發售超過200款熱賣主題精品，當中包括全港率先開售的期間限定精品，如公仔盲盒、雨傘等。而CLUB CG會員由7月24日至8月23日，於場內消費滿指定金額，即可換領限量版禮品如「Hello Kitty 女皇」環保購物袋，以及電子現金券。活動期間場內多達20個品牌也會推出Hello Kitty聯乘產品，讓大家盡購心頭好。