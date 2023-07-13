元宇宙X互動實體裝置「元」樂體驗 與Hello Kitty闖入元宇宙尋寶贏獎品

召集各位Hello Kitty迷！今個夏日，Hello Kitty將會現身東薈城名店倉，參與聯乘MetaGaia創意打造的「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。各位粉絲可以於7月14日至8月31日期間，透過MetaGaia應用程式穿梭於虛實之間，與Hello Kitty踏上驚喜又嶄新的「元」樂體驗之旅！屆時還可以到5大夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置、「幻彩城堡」等，盡情打卡留念及購買期間限定商品。

化身歷險家探索神秘國度 3米高幸運噴泉上演沉浸式音樂匯演

一到達東薈城名店倉四樓平台，6米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置率先親自歡迎各位。然後來到二樓中庭廣場的「幻彩城堡 」，大家可以先掃描二維碼，下載及登入「MetaGaia」應用程式，創造屬於自己的虛擬角色，啟動電子冒險旅程。透過AR濾鏡，大家能探索城堡另一個神秘全貌，發掘隱藏畫面，更沉醉於此夢幻神秘國度之中。別忘記於城堡中央的3米高「Hello Kitty 女皇」幸運噴泉，接收滿滿的運氣及正能量；幸運噴泉於每日晚上指定時間更會上演長達3分鐘的沉浸式夢幻音樂匯演，糅合七彩光影及動感配樂，讓大家過上奇妙難忘的晚上。