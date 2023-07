元宇宙X互動實體裝置「元」樂體驗 與Hello Kitty闖入元宇宙尋寶贏獎品

▲東薈城名店倉由7月14日至8月31日,聯乘MetaGaia創意打造「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。

召集各位Hello Kitty迷!今個夏日,Hello Kitty將會現身東薈城名店倉,參與聯乘MetaGaia創意打造的「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。各位粉絲可以於7月14日至8月31日期間,透過MetaGaia應用程式穿梭於虛實之間,與Hello Kitty踏上驚喜又嶄新的「元」樂體驗之旅!屆時還可以到5大夢幻主題打卡區,包括6米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置、「幻彩城堡」等,盡情打卡留念及購買期間限定商品。

與四大全新角色完成任務 集齊寶石換期間限定精品

成功登陸元宇宙後,各位歷險家趕緊到多個主題裝置,分別會合「Hello Kitty 女皇」、「烘焙師 Hello Kitty」、「施法師 Hello Kitty」及「尋寶獵人 Hello Kitty」四大全新角色,共同完成「樂『元』電子歷險任務」。其中於「藍寶石珍藏屋」完成任務並集齊3顆寶石,登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡,即可換領期間限定版氣球乙個;CLUG CG會員更可憑指定積分,以低至65折優惠購買「MetaGaia」內的「Wonder Pass」,同時獲取獨家驚喜限量版實體「Wonder Pass」及「Hello Kitty 女皇」飾針乙枚!

「橄欖石尋寶店」逾200款精品 「元」妙夏日消費賞換獨家精品

今次主題活動亦包含美食及消費元素。東薈城名店倉特別與韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌,變身打卡位之一的「紅寶石餐館」。另外「橄欖石尋寶店」除了特設限定「元」創 DIY 工作坊,還會發售超過200款熱賣主題精品,當中包括全港率先開售的期間限定精品,如公仔盲盒、雨傘等。而CLUB CG會員由7月24日至8月23日,於場內消費滿指定金額,即可換領限量版禮品如「Hello Kitty 女皇」環保購物袋,以及電子現金券。活動期間場內多達20個品牌也會推出Hello Kitty聯乘產品,讓大家盡購心頭好。