全城「Link Up」 玩盡大遊戲日 精彩暑假Level Up

大人、小朋友平日各有各忙，終於可以趁暑假放慢腳步，投入暑假各種精彩活動。有見及此，領展於今個暑假亦在旗下3大商場（樂富廣場、T Town、TKO Spot）舉行「Link Up大遊戲日」，鼓勵一家大小一同遊樂，加強親子連繫之餘，還可以連結鄰里與社區。此外，領展近日更升級了手機App「Link Up」，用戶只需下載「Link Up」手機應用程式及註冊成為會員，便可透過手機應用程式獲取最新生活資訊，同時亦可參與不同商場活動，讓一家大小盡享精彩快樂的暑假。
升級版「Link Up」做會員享獨家禮遇
領展於早前已將「Link Up」手機應用程式全面升級至集資訊、著數及玩樂於一身，成為會員後可享一系列社區資訊和和獨家精彩禮遇，包括商戶獨家優惠及會員消費禮遇等。
為加強會員與社區聯繫，是次之升級更新增了多個功能，包括「好在有里」（Hub）與會員分享社區營造成果，大家一起探索社區，發現身邊好生活；還有不時上載綠色生活資訊，如時令新鮮食材及食譜推介、郊外行山深度遊、親子活動分享、社區景點與活動推介等，讓會員可與好友分享最新消息的「興趣薈」（Interest Club）；以及歡迎會員個人或與朋友組隊參與任務，如環保回收獎賞任務等，鼓勵會員培養可持續及健康生活方式的「獎賞任務」（Missions）。
「Link Up大遊戲日」 一家大細都啱玩
由即日起市民只需於指定日子前往領展旗下樂富廣場、T Town及TKO Spot，即可透過手機應用程式參與「Link Up大遊戲日」，會員可以手機程式結合實體遊戲，為家喻戶曉的童年遊戲添上全新包裝及設計，鼓勵一家大小一同遊樂，加強互動溝通，也透過「Link Up」連動全城，體驗新模式的社區生活，把良好的社區鄰里關係傳承下去。
藝人羅家英及戴祖儀不單為「Link Up」拍攝全新廣告宣傳片，以及合唱由經典金曲《分分鐘需要你》改編而成的全新廣告歌《分分鐘都繫你》，二人日前更身體力行一起參與「Link Up大遊戲日」組隊玩遊戲，吸引不少街坊及粉絲圍觀，商場氣氛非常熱鬧！
估畫鬥一番 : 日期：即日至8月13日 地點：T Town
球球拍住上: 日期：8月5、6、12、13、19、20日 地點：樂富廣場
就繫捉伊人: 日期：8月19、20、26、27日 地點：TKO Spot