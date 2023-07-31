全城「Link Up」 玩盡大遊戲日 精彩暑假Level Up

大人、小朋友平日各有各忙，終於可以趁暑假放慢腳步，投入暑假各種精彩活動。有見及此，領展於今個暑假亦在旗下3大商場（樂富廣場、T Town、TKO Spot）舉行「Link Up大遊戲日」，鼓勵一家大小一同遊樂，加強親子連繫之餘，還可以連結鄰里與社區。此外，領展近日更升級了手機App「Link Up」，用戶只需下載「Link Up」手機應用程式及註冊成為會員，便可透過手機應用程式獲取最新生活資訊，同時亦可參與不同商場活動，讓一家大小盡享精彩快樂的暑假。

升級版「Link Up」做會員享獨家禮遇

領展於早前已將「Link Up」手機應用程式全面升級至集資訊、著數及玩樂於一身，成為會員後可享一系列社區資訊和和獨家精彩禮遇，包括商戶獨家優惠及會員消費禮遇等。

為加強會員與社區聯繫，是次之升級更新增了多個功能，包括「好在有里」（Hub）與會員分享社區營造成果，大家一起探索社區，發現身邊好生活；還有不時上載綠色生活資訊，如時令新鮮食材及食譜推介、郊外行山深度遊、親子活動分享、社區景點與活動推介等，讓會員可與好友分享最新消息的「興趣薈」（Interest Club）；以及歡迎會員個人或與朋友組隊參與任務，如環保回收獎賞任務等，鼓勵會員培養可持續及健康生活方式的「獎賞任務」（Missions）。