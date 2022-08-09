加強社區連繫 享受運動樂趣 香港遊樂場協會 將新興運動帶入社區

炎夏來臨，為加強與社區連繫，並將新式運動引入社區，讓市民享受運動的樂趣，港鐵旗下杏花新城商場今年除繼續舉辦運動「折」，推出多款運動服飾及用品的驚喜著數外，更與香港遊樂場協會合作舉辦「杏運Summer Fun」，帶來3款好玩又有趣的足球新興運動，與市民一同FUN享至HOT暑假。

於8月20日起，一連兩個週六及週日（20、21、27及28日）舉辦的「杏運Summer Fun」，商場帶來了3款老少咸宜，簡單有趣好玩的新興足球運動「足球九宮格」、「足撞保齡球」及「足撞桌球」，MTR Mobile會員可於8月10日起，以500 MTR分換領電子入場券，參與「足撞桌球」遊戲，用腳踼桌球，考考大家的策略、眼光和腳法。而「足球九宮格」及「足撞保齡球」遊戲則可在現場免費參加。

盼市民開開心心 體驗新興運動

商場更與香港遊樂場協會合作，請來香港超級聯賽深水埗足球隊的球員羅港威、黎格爾及梁星耀擔任新興足球運動訓練班的教練，傳授大家職業級球技，家長可帶同小朋友一同參與，既可享受親子歡樂時光，更可培養小朋友對足球的興趣，做過足球小將。香港遊樂場協會督導主任（文化及體藝）饒奕明表示，希望藉活動加強與港島東的社區連繫，營造運動氣氛，提供不同類型的運動體驗供市民參與，特別是親子運動，希望市民在疫情及炎熱天氣下可在商場重新體驗運動遊戲項目，大家「開開心心」，並多留意香港本地運動的發展。

「是次特別找來深水埗足球隊派隊員互動及指導，讓一支從地區升級到聯賽的球隊，球員可與市民大眾接觸，同時大家亦會意識到香港的運動發展越發普及，且趨向社區性。這亦是今次找來球隊合作的原因。」饒奕明並期望活動可以促進社區和諧和親子互動，因在一些競技運動項目上，小朋友及年輕人會比家長精通，故在活動過程中小朋友反而有機會貢獻或指導家長。此外，他亦鼓勵社區有更多不同持份者，如其他地區的商場或機構，可以提供場地或更多組織社區不同體育活動，一同構建健康的體育文化，讓無論是親子或在職人士，可以體驗不同種類的運動。