升級版「Link Up」一App連繫社區 聯乘羅家英及戴祖儀 推廣6大體驗

要提升顧客購物消閒體驗，商場除了著手改善設施及服務，旗下手機應用程式也需與時並進。而領展近日就推出了全新升級版手機應用程式「Link Up」，集資訊、著數及玩樂於一App，提供六大體驗，旨在為顧客締造更佳體驗同時加強與社區的聯繫。領展更特地「Link Up」了羅家英及戴祖儀變身推廣大使，率先下載「Link Up」手機應用程式，與大眾一起體驗全新一站式生活資訊平台，感受「一App在手就繫更多」的便利。

聯乘羅家英及戴祖儀加入「Link Up」特色創意改編經典歌曲

為了推廣「Link Up」，領展特別邀請了藝人羅家英及戴祖儀拍攝全新廣告宣傳片，將經典歌曲《分分鐘需要你》加入「Link Up」各項特色，改編成《分分鐘都繫你》，由即日起播放。片內家英哥將以多個經典電影造型出現，又與戴祖儀化身成為家人，表達「Link Up」不但能連繫一家人，還能迎合不同年齡層人士所需，實踐「一齊，就繫更多」的理念。

會員體驗大升級 一機在手即接收最新社區資訊及獨家精彩禮遇

「Link Up」一共帶來六大體驗，包括實時泊車資訊、社區營造活動、商戶獨家優惠、會員消費禮遇、綠色生活情報及團隊遊戲獎賞。其中多個新增項目專為加強會員與社區連繫而設，如「好在有里」（Hub）會分享社區營造成果，與會員一起探索社區，發現身邊好生活；「興趣薈」（Interest Club）不時會上載如時令新鮮食材及食譜推介、郊外區內活動推介等綠色生活資訊；「獎賞任務」（Missions）則讓會員個人或與朋友組隊參與任務，如環保回收獎賞任務，鼓勵大家培養可持續及健康的生活方式。

「Link Up 大遊戲日」線上線下連動全城 新會員有機會贏新城台慶音樂會門券

推廣活動一浪接一浪，領展由7月31日起推出多元遊戲企劃「Link Up 大遊戲日」，讓大家邊玩全新包裝及設計的傳統兒時遊戲，邊透過「Link Up」連動全城，一試新模式的社區生活。家英哥及祖儀也可能隨時與大家組隊玩遊戲，絕對不容錯過！而由7月15日至7月31日登記成為「Link Up」會員，更即可參與「新城台慶Music Fantasia音樂會」門劵抽獎活動，有機會贏取兩張門券，現場欣賞張敬軒、馮允謙、林家謙等精彩演出。同時間，領展旗下指定12個商場於7月15日至7月30日，也會舉辦「分分鐘急口令」挑戰，成功者即有機會贏取豐富獎賞。