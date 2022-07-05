南豐紗廠 全新「寵物紗廠遊蹤」 Pop-up快閃檔限時派狗零食 與毛孩打卡贏獎品

位於荃灣的南豐紗廠是香港其中一個寵物友善場地，向來受主人及毛孩歡迎。最近首推「寵物紗廠遊踪」，讓毛孩成為主角，誠邀主人帶寵物同遊紗廠，並探索各個景點。另設快閃檔及紗廠農墟，與毛孩打卡更有機會贏得精美獎品！
毛孩打卡留回憶
各位主人留意！南豐紗廠首次推出「寵物紗廠遊蹤」，太平桶和紗廠天台等地標將成為蓋印據點，更特意為寵物準備了專用打卡位，讓毛孩留下美好回憶。大家可先到地下禮賓部領取地圖，根據指示到各個紗廠地標及商店等為毛孩打卡，蓋印留念。歡迎各位毛孩家長上載寵物的快樂時刻至Instagram，加上Hashtag#TravelAroundTheMillsWithPets並[email protected]，即可參與「最快樂Pet Pet」 Instagram Challenge。贏取由南豐紗廠及紗廠好匠IAMMAMA、The uniek及Hidden Gems提供的禮劵及豐富獎品。
消費滿$500換限定貼紙
南豐紗廠指定商店亦會於活動期間推出一系列優惠。其中於IAMMAMA購物滿250元，可享全單9折優惠。參與寵物紗廠遊踪活動及登記成為IAMMAMA會員，即獲即沖味增湯包2包。
活動期間，於紗廠消費滿500元或以上，憑即日消費單據(最多兩張)，即可免費獲贈「寵物紗廠遊踪限定貼紙」一張，數量有限，換完即止。
另外，紗廠邀請到寵物品牌Buddy Bites作快閃Pop-up，Buddy Bites的三輪車會於7月16及17日在紗廠停泊，期間更會派發天然無添加的狗零食與狗糧。