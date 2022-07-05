南豐紗廠 全新「寵物紗廠遊蹤」 Pop-up快閃檔限時派狗零食 與毛孩打卡贏獎品

特意為寵物準備了專用打卡位。

消費滿$500換限定貼紙

南豐紗廠指定商店亦會於活動期間推出一系列優惠。其中於IAMMAMA購物滿250元，可享全單9折優惠。參與寵物紗廠遊踪活動及登記成為IAMMAMA會員，即獲即沖味增湯包2包。

活動期間，於紗廠消費滿500元或以上，憑即日消費單據(最多兩張)，即可免費獲贈「寵物紗廠遊踪限定貼紙」一張，數量有限，換完即止。

另外，紗廠邀請到寵物品牌Buddy Bites作快閃Pop-up，Buddy Bites的三輪車會於7月16及17日在紗廠停泊，期間更會派發天然無添加的狗零食與狗糧。