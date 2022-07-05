周末限定慈善寵物派對｜沙田新城市Pets Park寵物同樂園 3米高柴柴打卡位+10大寵物遊樂設施

沙田新城市Pets Park寵物同樂園自2020年開幕起，一直深受主人及寵物喜愛。最近它們重新翻新及設計整個寵物同樂園，有3米高巨犬柴柴打卡位，更升級10大寵物遊樂設施。於7月更會舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，主人可以帶同寵物一起參與工作坊，周末一定不能錯過！
寵物遊樂設施全面升級
全新面貌的「Pets Park 寵物同樂園」以大地色調為主，打造自然舒適感，主打的寵物歷奇暢玩區由3米高巨犬柴柴坐鎮，並全面升級10大寵物遊樂設施，集打卡、訓練及遊玩於一身。
3米高巨犬柴柴的背後有斜台跑道，歡迎其他狗狗一起盡情奔跑！另外還有涵蓋訓練主子們手腳肌肉的「1.2米高斜台」、訓練跳躍度及反應的「小腳掌踏跳台」、訓練靈敏度的「S形跑連續繞杆」、培訓平衡力的「高低平衡木」等等，讓大家與寵物寓訓練於娛樂！
另外，新城市廣場亦在場地新增飲用水機，讓寵物於揮灑汗水後能即時補充水分。亦保留了「寵物便所」沙池，狗狗們玩耍途中若有三急也可解決。
盛夏慈善寵物派對
為慶祝寵物同樂開幕，新城市廣場於7月9日至10日，特別舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物市集」，包括「盛夏Be Cool扮靚站」，有齊打卡必備的草帽、太陽眼鏡、領巾、趣致頭飾以供借用，主人可以為萌寵扮靚影相。還有夏日潮服飾物市集攤位，帶來各式寵物夏日潮服飾物。
另外，亦可以參加DIY手作坊，親手製像真度100%的超Q狗狗頭像「雪條」小食。「雪條」為全天然乳酪小食，所有顏色都是天然蔬果植物色素，可安心給狗狗食用。
同場加映：
聯乘Snoopy辦慈善活動 善款全數捐予香港愛護動物協會
此外，新城市廣場更會與經典漫畫《Peanuts/ Snoopy》於寵物同樂園舉辦慈善活動。於即日至7月10日周末期間，凡捐贈指定金額即可獲Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務及限定精品，而善款將全數捐贈予SPCA香港愛護動物協會。