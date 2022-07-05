周末限定慈善寵物派對｜沙田新城市Pets Park寵物同樂園 3米高柴柴打卡位+10大寵物遊樂設施

沙田新城市Pets Park寵物同樂園自2020年開幕起，一直深受主人及寵物喜愛。最近它們重新翻新及設計整個寵物同樂園，有3米高巨犬柴柴打卡位，更升級10大寵物遊樂設施。於7月更會舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，主人可以帶同寵物一起參與工作坊，周末一定不能錯過！



寵物遊樂設施全面升級

全新面貌的「Pets Park 寵物同樂園」以大地色調為主，打造自然舒適感，主打的寵物歷奇暢玩區由3米高巨犬柴柴坐鎮，並全面升級10大寵物遊樂設施，集打卡、訓練及遊玩於一身。

3米高巨犬柴柴的背後有斜台跑道，歡迎其他狗狗一起盡情奔跑！另外還有涵蓋訓練主子們手腳肌肉的「1.2米高斜台」、訓練跳躍度及反應的「小腳掌踏跳台」、訓練靈敏度的「S形跑連續繞杆」、培訓平衡力的「高低平衡木」等等，讓大家與寵物寓訓練於娛樂！

另外，新城市廣場亦在場地新增飲用水機，讓寵物於揮灑汗水後能即時補充水分。亦保留了「寵物便所」沙池，狗狗們玩耍途中若有三急也可解決。