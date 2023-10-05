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玩樂
2023-10-05 12:30:00

城門水塘行山路線｜水浸白千層打卡 鉛礦坳輕鬆行大埔作終點

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城門水塘行山路線｜水浸白千層打卡 鉛礦坳輕鬆行大埔作終點

城門水塘行山路線｜水浸白千層打卡 鉛礦坳輕鬆行大埔作終點

Hike~如果說由荃灣行山至大埔，10歲小孩也能應付，你相信嗎？確是真的！本路線只需跨越一個山坳(鉛礦坳)，全程約9公里，步行需3小時或以上，大部分路程輕鬆易行，而且林蔭清幽，景色優美。

文: 李以強(沙頭角文化生態協會)

城門水塘名字由來及歷史

乘小巴到城門水塘菠蘿壩起步，顧名思義，在興建水塘前，這裡種植了許多菠蘿；而城門之名何來，原來在清朝初期，明朝遺將李萬榮率領士兵逃亡至此，淪為海盜，並在河谷下游建城寨為巢穴，故此得名。

從車站旁拾級而上，看見郊野公園遊客中心，裡面介紹了城門水塘一帶的村落歷史、自然生態及植林計劃，也展示了針山採礦的歷史和工具，並介紹二次世界大戰的軍事設施和歷史，很值得參觀；多了認識，旅程自然增添樂趣。

續漫行自然教育徑，欣賞水塘上的浮光樹影，心曠神怡。出了教育徑便是寬闊的林道，但見兩旁樹木參天，這全賴政府在二次世界大戰後推行的植林計劃，並闢建了四通八達的林道，方便管理和撲滅山火。

水浸白千層 張家村 城門水塘 水位低時露出梯田 下山路望大埔

城門白千層季節限定

不久便到了白千層樹林，高聳的白千層整齊地排列在林道兩旁，構圖壯麗。此處不單是電視劇經常取景的地方，也是婚紗攝影的熱點。續漫行到歷奇樂園，右方是古遺的石砌田基，並豎立了解說牌，原來這處是城門谷八條村落之一的張家村遺址，村民在1929年興建城門水塘時遷往新界各區。在空曠處望向水塘，可見明顯的梯田。從歷奇樂園前行不遠，有小路可步出塘邊的白千層林，但見白千層林被水淹了一大截，斜陽映照，銀光閃閃，樹影婆娑，不愧有奇景「水浸白千層」之美譽。
 

鉛礦坳歷史 曾設礦場

前行不遠經過一橋，橋下便是著名的大城石澗下游，但見水流緩慢，平靜的潭面倒影著翠綠樹木，景色幽美。到分岔路口選左方往鉛礦坳，此後沿迂迴曲折的斜路上行，幸好沿途有樹蔭，慢行並不感到辛苦。鉛礦坳是位於大帽山與草山之間的山坳，綠草如茵，附近一帶在百多年前曾開採鉛礦，故此得名。此處是麥理浩徑第八段與衛奕信徑第七段的交匯點，由於設有洗手間及休憩亭，許多行山人士都會在此小休。

休息後，沿洗手間旁的小路下山往大埔，此段山路崎嶇多石，須小心慢行。途中遙望兩邊山坡，隱約可見不少梯田，這些都是附近村民在十九世紀時種植茶樹的地方。直下望是大埔墟的高樓大廈，更遠處的一列高山便是九龍坑山。走完山路，接走水泥石級及車路，經過元墩下至碗窰村，可在這裡乘小巴往大埔墟火車站。
 

行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖）
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