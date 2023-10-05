城門水塘行山路線｜水浸白千層打卡 鉛礦坳輕鬆行大埔作終點

Hike~如果說由荃灣行山至大埔，10歲小孩也能應付，你相信嗎？確是真的！本路線只需跨越一個山坳(鉛礦坳)，全程約9公里，步行需3小時或以上，大部分路程輕鬆易行，而且林蔭清幽，景色優美。

城門水塘名字由來及歷史

乘小巴到城門水塘菠蘿壩起步，顧名思義，在興建水塘前，這裡種植了許多菠蘿；而城門之名何來，原來在清朝初期，明朝遺將李萬榮率領士兵逃亡至此，淪為海盜，並在河谷下游建城寨為巢穴，故此得名。

從車站旁拾級而上，看見郊野公園遊客中心，裡面介紹了城門水塘一帶的村落歷史、自然生態及植林計劃，也展示了針山採礦的歷史和工具，並介紹二次世界大戰的軍事設施和歷史，很值得參觀；多了認識，旅程自然增添樂趣。

續漫行自然教育徑，欣賞水塘上的浮光樹影，心曠神怡。出了教育徑便是寬闊的林道，但見兩旁樹木參天，這全賴政府在二次世界大戰後推行的植林計劃，並闢建了四通八達的林道，方便管理和撲滅山火。