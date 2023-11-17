熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
玩樂
2023-11-17 05:30:00
日報

大型室內璀璨銀河 浪漫星河閃現元朗 探索12星座傳說 摯愛相伴共許甜蜜願望

分享：
YOHO MALL

▲即日起至2024年1月1日，元朗YOHO MALL打造沉浸式光影星願之旅「星語夜」，讓大家於今個冬日與摯愛相伴探索，在浪漫星光中打卡，留下難忘回憶。

秋冬時節天朗氣清，正是晚上觀星的好日子。要探索星海奧秘，毋須等夜晚。因元朗YOHO MALL已將漫天星海搬入室內，打造沉浸式光影星願之旅「星語夜」，讓大家與摯愛相伴探索，在浪漫星光中打卡，留下難忘回憶。

YOHO MALL已化身璀璨銀河，由即日起至2024年1月1日，攜同摯愛一起步入佔地近2,500平方呎的「星語夜」，於YOHO MALL II的「辰星の步道」攜手在幻影流動的星河上漫遊，打卡拍攝甜度爆表的美照，見證相約一生的愛。大家亦可與伴侶到YOHO MALL I的6大魔幻星空主題場景盡情打卡，走入玻璃碎片打造的哥德式尖形拱門，與摯愛穿越「星願琉璃隧道」，跟隨星光前進，走入「星雨之森」，超過10,000顆小燈泡組成的大型懸掛銀河帷幕照亮了森林，帶出夢幻迷人的美景，在聖誕松柏之間更設有12星座縮影的「星瀑の弦月」，戀人們不妨倚坐在月亮之上觀賞美景，並隨手自拍打卡美照。

YOHO MALL

▲在「星砂の聖誕樹」向星光許願，尋找屬於自己的「十二星印」。

YOHO MALL

▲走進「星象神殿」互動體驗裝置，在光影與星辰交織中勾劃出12星象的形象，揭開12星座的奧秘。

尋找專屬十二星印 揭開12星座奧秘

於森林中豎立起高6.6米的「星砂の聖誕樹」，大家可朝著閃耀的星光許願，祈求願望成真。當走到神秘又充滿力量的「星象神殿」互動體驗裝置，則可以在光影與星辰交織中勾劃出12星象的形象，揭開12星座的奧秘，星座愛好者不容錯過。大家更可於幻星森林中尋找個人專屬的「十二星印」，在屬於自己的星座大門前打卡留念。 

The Point會員可以2,000積分或憑即日指定電子消費額預留名額，參加YOHO MALL與場內商戶Swarovski合辦的聖誕節限定「Swarovski 閃爍之樹工作坊」，親手製作專屬的水晶砂聖誕樹，將點點Swarovski繁星帶回家。

Ad Block

多重消費禮遇 迎接聖誕佳節

為了迎接聖誕，YOHO MALL更會推出不同「YOHO MALL聖誕消費禮遇」，包括由即日至11月28日推出「一田購物優惠日加碼賞」，憑即日於一田超市及其他商戶消費滿指定金額，可換領HK$100 YOHO MALL電子禮券，讓顧客於一田掃貨期間再享近10%回贈。此外，於12月8日至2024年2月18日則會推「新地商場 X 銀聯卡 冬日消費多重賞」，以銀聯卡即日消費滿指定金額，可換領相應的Point Dollar獎賞，如以工銀亞洲銀聯信用卡簽賬，更可單日換領高達$1,120 Point Dollar，盡情為摯愛親朋準備聖誕禮物。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受