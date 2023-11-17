大型室內璀璨銀河 浪漫星河閃現元朗 探索12星座傳說 摯愛相伴共許甜蜜願望

▲即日起至2024年1月1日，元朗YOHO MALL打造沉浸式光影星願之旅「星語夜」，讓大家於今個冬日與摯愛相伴探索，在浪漫星光中打卡，留下難忘回憶。

YOHO MALL已化身璀璨銀河，由即日起至2024年1月1日，攜同摯愛一起步入佔地近2,500平方呎的「星語夜」，於YOHO MALL II的「辰星の步道」攜手在幻影流動的星河上漫遊，打卡拍攝甜度爆表的美照，見證相約一生的愛。大家亦可與伴侶到YOHO MALL I的6大魔幻星空主題場景盡情打卡，走入玻璃碎片打造的哥德式尖形拱門，與摯愛穿越「星願琉璃隧道」，跟隨星光前進，走入「星雨之森」，超過10,000顆小燈泡組成的大型懸掛銀河帷幕照亮了森林，帶出夢幻迷人的美景，在聖誕松柏之間更設有12星座縮影的「星瀑の弦月」，戀人們不妨倚坐在月亮之上觀賞美景，並隨手自拍打卡美照。

秋冬時節天朗氣清，正是晚上觀星的好日子。要探索星海奧秘，毋須等夜晚。因元朗YOHO MALL已將漫天星海搬入室內，打造沉浸式光影星願之旅「星語夜」，讓大家與摯愛相伴探索，在浪漫星光中打卡，留下難忘回憶。

▲在「星砂の聖誕樹」向星光許願，尋找屬於自己的「十二星印」。

▲走進「星象神殿」互動體驗裝置，在光影與星辰交織中勾劃出12星象的形象，揭開12星座的奧秘。

尋找專屬十二星印 揭開12星座奧秘

於森林中豎立起高6.6米的「星砂の聖誕樹」，大家可朝著閃耀的星光許願，祈求願望成真。當走到神秘又充滿力量的「星象神殿」互動體驗裝置，則可以在光影與星辰交織中勾劃出12星象的形象，揭開12星座的奧秘，星座愛好者不容錯過。大家更可於幻星森林中尋找個人專屬的「十二星印」，在屬於自己的星座大門前打卡留念。

The Point會員可以2,000積分或憑即日指定電子消費額預留名額，參加YOHO MALL與場內商戶Swarovski合辦的聖誕節限定「Swarovski 閃爍之樹工作坊」，親手製作專屬的水晶砂聖誕樹，將點點Swarovski繁星帶回家。