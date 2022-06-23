恐龍7月大集合！ 小朋友「再會」史前生物

恐龍除了讓人感到無限神秘外，其絕種的原因，更值得令人反思。為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立25周年，領賢慈善基金將於7月與康樂及文化事務署聯合主辦「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」珍貴恐龍化石標本展覽。另外，九龍倉商場亦特別與領賢慈善基金合作，率先在旗下的海港城及時代廣場聯合主辦「夏日快閃：機動恐龍展」，分別展出一比一原大的機動君王暴龍及劍龍。 本港首展兩隻機動恐龍 由即日至7月17日期間，海港城「海運觀點」展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍；時代廣場「露天廣場」則展出約3.7米高、9米長的機動劍龍，展出時間至7月10日。兩隻機動恐龍都在古生物學家的監督下，利用最新的科學知識重構，不僅看起來栩栩如生，其「呼吸和咆哮」就像活生生的動物一樣，更是首次在香港亮相，必定引起小朋友的好奇及關注。 讓小朋友置身史前世界 家長如想子女對恐龍有更多了解或引起他們對恐龍的興趣，不妨帶著小朋友前往尖沙咀海旁和銅鑼灣繁華鬧市背景下，與這兩隻像真度極高，更會咆哮及擺動身體的機動恐龍互動及拍照，感受置身史前世界，體驗原始動物最震撼一面！大家更可參與兩大商場舉辦的一系列恐龍主題活動，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金(FIF)。

見識恐龍盛世八大化石標本 為了慶祝香港特別行政區成立25周年，香港科學館於7月8日至11月16日期間，將會舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的化石標本。 七組化石骨架首於香港展出 由於展品體積龐大，本次展覽香港科學館特別擴闊展覽空間，劃出面積達2,000平方米的展覽廳，展出8組來自德國、瑞士和荷蘭的博物館及機構的珍貴史前生物化石標本。其中5組包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍的骨架是以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中一組骨架標本的完整度超過九成，非常獨特和罕有。棘龍和哈特茲哥翼龍為一比一復原骨架模型，其化石真品則置於展櫃內展示。精彩展品還包括整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍。除了暴龍外，其餘7組化石骨架均是首次於香港展出。 引發反思 維持大自然生生不息 此外，是次展覽透過新穎的策展手法，介紹最新古生物的科研成果，揭開這些史前動物滅絕對人類的啟示。參觀時，家長可讓孩子從恐龍滅絕的問題上引發思考，例如反思一下人類在面對全球暖化、極端天氣和物種減少等挑戰時，怎樣作出適當的抉擇，以防止物種消失，讓大自然生生不息。