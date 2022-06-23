熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 消費券2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
玩樂
2022-06-23 04:29:03
日報

恐龍7月大集合！ 小朋友「再會」史前生物

分享：
君王暴龍

海港城「海運觀點」展出4.6米高、12米長的機動君王暴龍。

劍龍

時代廣場「露天廣場」展出3.7米高、9米長的機動劍龍。

恐龍除了讓人感到無限神秘外，其絕種的原因，更值得令人反思。為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立25周年，領賢慈善基金將於7月與康樂及文化事務署聯合主辦「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」珍貴恐龍化石標本展覽。另外，九龍倉商場亦特別與領賢慈善基金合作，率先在旗下的海港城及時代廣場聯合主辦「夏日快閃：機動恐龍展」，分別展出一比一原大的機動君王暴龍及劍龍。

本港首展兩隻機動恐龍

由即日至7月17日期間，海港城「海運觀點」展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍；時代廣場「露天廣場」則展出約3.7米高、9米長的機動劍龍，展出時間至7月10日。兩隻機動恐龍都在古生物學家的監督下，利用最新的科學知識重構，不僅看起來栩栩如生，其「呼吸和咆哮」就像活生生的動物一樣，更是首次在香港亮相，必定引起小朋友的好奇及關注。

讓小朋友置身史前世界

家長如想子女對恐龍有更多了解或引起他們對恐龍的興趣，不妨帶著小朋友前往尖沙咀海旁和銅鑼灣繁華鬧市背景下，與這兩隻像真度極高，更會咆哮及擺動身體的機動恐龍互動及拍照，感受置身史前世界，體驗原始動物最震撼一面！大家更可參與兩大商場舉辦的一系列恐龍主題活動，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金(FIF)。

恐龍學院

家長捐款$180小朋友即有機會於展覽期間的周末入讀恐龍學院，參加由「恐龍@化石工作室」舉辦的機動恐龍工作坊。工作室創辦人龍德駿先生分別講解白堊紀及侏羅紀的恐龍歷史及知識，參加者更可近距離研究及接觸古生物化石，與珍貴的古生物化石合照留念。

恐龍學院
恐龍學院

另外，逢星期五、六、日及公眾假期，家長只需於海運大廈大堂地下的起點即場捐款$20，即可換領精美恐龍文件夾及「恐龍狩獵護照」一本，讓小朋友展開恐龍獵人之旅。

見識恐龍盛世八大化石標本

為了慶祝香港特別行政區成立25周年，香港科學館於7月8日至11月16日期間，將會舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的化石標本。

七組化石骨架首於香港展出

由於展品體積龐大，本次展覽香港科學館特別擴闊展覽空間，劃出面積達2,000平方米的展覽廳，展出8組來自德國、瑞士和荷蘭的博物館及機構的珍貴史前生物化石標本。其中5組包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍的骨架是以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中一組骨架標本的完整度超過九成，非常獨特和罕有。棘龍和哈特茲哥翼龍為一比一復原骨架模型，其化石真品則置於展櫃內展示。精彩展品還包括整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍。除了暴龍外，其餘7組化石骨架均是首次於香港展出。

引發反思  維持大自然生生不息

此外，是次展覽透過新穎的策展手法，介紹最新古生物的科研成果，揭開這些史前動物滅絕對人類的啟示。參觀時，家長可讓孩子從恐龍滅絕的問題上引發思考，例如反思一下人類在面對全球暖化、極端天氣和物種減少等挑戰時，怎樣作出適當的抉擇，以防止物種消失，讓大自然生生不息。

香港科學館

暴龍的骨架。

香港科學館

是次展覽製作團隊陣容龐大，匯聚了來自香港、德國、荷蘭、瑞士、意大利等地專家的努力。

香港科學館

大型三角龍骨架特別為這次展覽組裝，全球首次展出。

香港科學館

載着恐龍化石和復原模型等展品的文物箱已運抵香港科學館，館方隨即開箱、安裝展品和進行布展工作。

恐龍×科學工作坊

今個夏天，位於黃大仙的現崇山商場於7月舉辦恐龍科學夏令營，連串親子活動勢必為小朋友帶來一個多姿多彩的好玩夏日，並提供平台讓小朋友以有趣方式探索新知識。

恐龍絕種工作坊

是火山還是小行星？孩子們會學做火山噴發和酸鹼，並用錫紙做一個小行星，從而解釋恐龍為何會絕種。
日期：7月2日及3日
時間：2至5pm
名額：每節8人 
費用：免費(須讚好及追蹤民坊Facebook及Instagram專頁) 

挖掘化石工作坊

小朋友可以享受考古挖掘的快感！在化石中掘出恐龍化石、恐龍骨骼、滄龍牙齒等。導師並講述各種恐龍趣聞。
日期：7月23日及24日
時間：2至5pm
名額：每節8人 
費用：免費(須讚好及追蹤民坊Facebook及Instagram專頁)

報名方法：https://bit.ly/3LH0FSA

現崇山商場
現崇山商場
留言專區
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受