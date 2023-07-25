大家還記得自己擁有的第一件玩具是甚麼嗎？上世紀50至80年代，香港工業發展蓬勃，其中玩具製造業更是香港四大工業之一。全盛時期，香港是全球最大的玩具出口地，一件又一件的「香港製造」玩具輸出至世界各地，使香港贏得「玩具王國」的美譽。港產玩具一直陪伴不少港人成長，對新一代而言亦是認識香港歷史文化的重要素材。今個暑假，[email protected]首度聯乘本地資深懷舊玩具收藏家莊慶輝，推出《老「玩」童》企劃，將懷舊玩具及經典遊樂場元素結合，打造逾4,000呎的懷舊玩具樂園，除了展出逾50件莊慶輝的絕版經典玩具藏品外，更將傳統港式玩具跳飛機、氹氹轉、飛行棋等，放大成為巨型打卡位，讓大家回憶童年的快樂時光，重溫那些年的青葱歲月。
二戰後香港玩具起步 別具保留及收藏價值
莊慶輝指，一件看似普通的舊玩具，背後能夠反映出往日香港社會的面貌，而戰後生產的玩具是他近年重點收藏的目標：「香港二戰後有不少玩具山寨廠，生產的玩具產量少，甚至沒有生產記錄存檔。然而香港玩具的起步正正始於二次大戰後，當年生產的玩具別具保留及收藏價值。可惜後來這些廠房發展成為加工廠，或代工生產玩具，這些玩具亦逐漸被淘汰，在很短的時間內已不再流通。」
寄語家長及小朋友放下手機 盼設立玩具常館傳承下去
對於現今小朋友來說，他們的玩具或許是智能手機、智能平板，而非實體玩具。莊慶輝感嘆，曾試過贈送一些舊玩具給小朋友，只有小部分人願意接收，藉著是次展覽，他希望向家長解釋如何培育小朋友的興趣：「不要為了爭取多一兩小時空閒給自己，而選擇放低智能手機、智能平板讓小朋友獨自玩耍，其實應該抽空一兩小時，陪伴小朋友一同玩玩具。」
當問到若有一日無法再照顧心愛的藏品，莊表示他和許多收藏家均希望能夠有一個玩具常館可以將懷舊玩具傳承下去：「無論是香港人抑或世界各地的旅客，都可以透過參觀常館，了解50至80年代香港玩具的輝煌歷史。」
逢四至日舉行玩物市集 周六限定懷舊玩具工作坊
即日起至9月3日《老「玩」童》企劃舉行期間，[email protected]逢星期四至日更會舉辦「古早玩物市集」，主打懷舊、寵物及玩具。另外，為讓小朋友認識傳統經典的玩具與變化，商場逢星期六亦會舉行「懷舊玩具工作坊」，家長及小朋友可以於專業導師的指導下，即席製作當舖招牌、彩繪模型、智能飛機、輕黏土模型等，把懷舊手工藝品帶回家。