大家還記得自己擁有的第一件玩具是甚麼嗎？上世紀50至80年代，香港工業發展蓬勃，其中玩具製造業更是香港四大工業之一。全盛時期，香港是全球最大的玩具出口地，一件又一件的「香港製造」玩具輸出至世界各地，使香港贏得「玩具王國」的美譽。港產玩具一直陪伴不少港人成長，對新一代而言亦是認識香港歷史文化的重要素材。今個暑假，[email protected]首度聯乘本地資深懷舊玩具收藏家莊慶輝，推出《老「玩」童》企劃，將懷舊玩具及經典遊樂場元素結合，打造逾4,000呎的懷舊玩具樂園，除了展出逾50件莊慶輝的絕版經典玩具藏品外，更將傳統港式玩具跳飛機、氹氹轉、飛行棋等，放大成為巨型打卡位，讓大家回憶童年的快樂時光，重溫那些年的青葱歲月。

二戰後香港玩具起步 別具保留及收藏價值

莊慶輝指，一件看似普通的舊玩具，背後能夠反映出往日香港社會的面貌，而戰後生產的玩具是他近年重點收藏的目標：「香港二戰後有不少玩具山寨廠，生產的玩具產量少，甚至沒有生產記錄存檔。然而香港玩具的起步正正始於二次大戰後，當年生產的玩具別具保留及收藏價值。可惜後來這些廠房發展成為加工廠，或代工生產玩具，這些玩具亦逐漸被淘汰，在很短的時間內已不再流通。」

