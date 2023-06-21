昂坪360期間限定 泡泡浴主題纜車與橡皮鴨共賞大嶼山靚景

闊別10年，由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨帶同朋友仔旋風式訪港9日就離開了，大家是否依依不捨，不想說再見呢？來昂坪360就有機會探望小橡皮鴨！昂坪360推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，推出兩款期間限定主題纜車「飛天橡皮鴨」及「泡泡浴主題纜車」，帶大家「飛」上天上，實行玩轉海陸空！

橡皮鴨作為不少人童年洗澡時必備玩具，昂坪360「泡泡浴主題纜車」亦特別以浴室為靈感，除了貼滿可愛的橡皮鴨圖案外，車廂更化身成白色磁磚浴缸，等大家一邊「浸浴」，一邊和橡皮鴨「飛」上昂坪。而即日起至6月25日，兩部不載客的「飛天橡皮鴨」纜車更會不定時出沒，來回行駛於東涌至昂坪，看到它們「飛」過，記得把握機會打卡呀！

猶如置身浴室 與橡皮鴨齊搭纜車

橡皮鴨作為不少人童年洗澡時必備玩具，昂坪360「泡泡浴主題纜車」亦特別以浴室為靈感，除了貼滿可愛的橡皮鴨圖案外，車廂更化身成白色磁磚浴缸，等大家一邊「浸浴」，一邊和橡皮鴨「飛」上昂坪。而即日起至6月25日，兩部不載客的「飛天橡皮鴨」纜車更會不定時出沒，來回行駛於東涌至昂坪，看到它們「飛」過，記得把握機會打卡呀！

全新推出「360 季度通」3人同行額外85折

昂坪360亦就活動推出全新「360 季度通」，即日起以港幣$360購買「360季度通」，於購買日起至11月30日可無限次乘搭標準纜車，再送昂坪市集港幣$20小食券及夏日泡泡嘉年華攤位遊戲券2張，現凡購買3張或以上「360季度通」，更可享額外85折。

購買日期：即日起至2023年7月31日

使用日期：即日起至2023年11月30日