暑假動起來！ 十八區圖書館逾百場工作坊 共享親子樂

今年因疫情將原定7、8月的暑假提前到3、4月，讓學生預支逾一半暑假。縱使如此，踏入7月，康文署公共圖館仍然為莘莘學子與家長帶來三大迎夏親子活動、創意工作坊，以及多種展覽，讓大人跟小朋友於炎夏同享親子玩樂。 (一)夏日閱繽紛 親子共讀好處多，適逢今年是香港公共圖書館成立60周年，年度的「夏日閱繽紛」今次以「書香滿溢•喜閱六十」為主題，推出兒童故事工作坊、親子工作坊、ZOOM實時工作坊、網上互動節目及書籍展覽等，超過80場親子活動，讓一家大小透過閱讀繪本、講故事、互動遊戲，促進親子關係。 日期：7月16日至8月14日

地點：18區公共圖書館及線上活動

詳情與查詢：www.hkpl.gov.hk/srf；2921 2660

費用：免費(部分活動須預先報名或索取入場券) 節目概覽

親子工作坊

•「故事工作坊」(粵語/普通話/英語)

•「自製床前小燈座」STEAM工作坊──結合藝術與科學元素，導師講解發光二極管(LED)及電路原理，教授小朋友接駁電路及發揮創意設計燈罩，讓他們學習科學原理在日常生活中的應用，發掘對科學類書籍的興趣。

•「童話故事好時光」工作坊

•「對稱玫瑰窗剪紙」工作坊

•「立體捲紙畫」工作坊

•「彈彈驚喜盒」工作坊

•「香港故事立體情境」工作坊──以「香港故事」為主題，利用相片或圖畫以FOTOMO形式拼貼組合成模型，立體呈現香港的美麗景點。

參加者更可即席製作對稱玫瑰窗剪紙、立體捲紙畫和彈彈驚喜盒等小手作，邊玩邊讀兒童書籍。

ZOOM實時工作坊──多個網上手工藝工作坊和繪畫工作坊，讓小朋友安坐家中，細味經典童話故事和世界各地藝術，齊齊學習故事光影偶藝術風格和製作、油粉彩戲偶手藝製作，以及剪貼藝術的風格。

•「故事光影偶」網上手工藝工作坊

•「在家藝術‧波點南瓜」網上繪畫工作坊

•「油粉彩戲偶」網上手工藝工作坊

•「巨人剪貼畫」網上手工藝工作坊

•「在家藝術‧吶喊的小貓咪」網上繪畫工作坊

網上影片──教授兒童廢物利用，如以紙皮等物料創作小手工。

•「小小眼睛‧大想法」特輯

•「乜都得博士」實驗室特輯

青少年及成年人工作坊─讓青少年及成年人於急速的生活節奏中透過藝術紓緩減壓，重新探索圖書館，以閱讀洗滌心靈。

•「療癒密碼：酒精水墨畫」工作坊

•「療癒密碼：和諧粉彩」工作坊

(二) 走讀‧童遊手作 透過線上導賞、工作坊深入認識香港社區文化；特別邀得多位「老香港」文化達人，深入淺出教大家親子DIY動手造花牌紮作、手織布藝、大頭佛手藝和活字印刷製作簿本，傳承文化。導賞員則帶大家網上遊歷藍屋演變、賽馬會創意藝術中心由石硤尾工廠變身成藝術中心的歷史、香港活字印刷的黃金歲月，讓大家認識本地文化歷史風貌和變遷。 日期：即日至8月13日

形式：ZOOM實時線上活動

對象： 5-12歲小朋友及其家長/監護人

附註：每對親子可預先獲得製作材料包乙份

詳情及報名：www.hkpl.gov.hk/funreadinghandicrafts2022

查詢：2786 2110

費用：免費 「走讀‧手織布藝」

7月16日 (星期六)

11:00-13:00 第一場

15:00-17:00 第二場

由「紗激自聊」編織藝術家蕭耀翔以紗線去交織出如畫及賦有個人特色的作品，讓參加者在過程中認識人與機器的區別。 「走讀‧大頭佛手藝」

7月30日 (星期六)

11:00-13:00

由聖雅各福群會藍屋導賞員細說灣仔的歷史發展，本港大頭佛製作人陳澧祥師傅，講解大頭佛的歷史發展及傳統表演套路，並於工作坊環節教大家造大頭佛手藝。 「走讀‧活字印刷」

8月13 (星期六)

11:00-13:00

活動邀得老字號負責人介紹活字印刷在香港的光輝歲月，講解鉛字粒、字盤字托、選字排版至付印等全人手工序，參加者可於工作坊環節學習「黐疋頭」的傳統釘裝簿本方法，並獲贈「自家製簿本」連同小號「字粒」作為紀念品。