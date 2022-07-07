暑假動起來！ 十八區圖書館逾百場工作坊 共享親子樂

今年因疫情將原定7、8月的暑假提前到3、4月，讓學生預支逾一半暑假。縱使如此，踏入7月，康文署公共圖館仍然為莘莘學子與家長帶來三大迎夏親子活動、創意工作坊，以及多種展覽，讓大人跟小朋友於炎夏同享親子玩樂。
(一)夏日閱繽紛
親子共讀好處多，適逢今年是香港公共圖書館成立60周年，年度的「夏日閱繽紛」今次以「書香滿溢•喜閱六十」為主題，推出兒童故事工作坊、親子工作坊、ZOOM實時工作坊、網上互動節目及書籍展覽等，超過80場親子活動，讓一家大小透過閱讀繪本、講故事、互動遊戲，促進親子關係。
日期：7月16日至8月14日
地點：18區公共圖書館及線上活動
詳情與查詢：www.hkpl.gov.hk/srf；2921 2660
費用：免費(部分活動須預先報名或索取入場券)
節目概覽
親子工作坊
•「故事工作坊」(粵語/普通話/英語)
•「自製床前小燈座」STEAM工作坊──結合藝術與科學元素，導師講解發光二極管(LED)及電路原理，教授小朋友接駁電路及發揮創意設計燈罩，讓他們學習科學原理在日常生活中的應用，發掘對科學類書籍的興趣。
•「童話故事好時光」工作坊
•「對稱玫瑰窗剪紙」工作坊
•「立體捲紙畫」工作坊
•「彈彈驚喜盒」工作坊
•「香港故事立體情境」工作坊──以「香港故事」為主題，利用相片或圖畫以FOTOMO形式拼貼組合成模型，立體呈現香港的美麗景點。
參加者更可即席製作對稱玫瑰窗剪紙、立體捲紙畫和彈彈驚喜盒等小手作，邊玩邊讀兒童書籍。
ZOOM實時工作坊──多個網上手工藝工作坊和繪畫工作坊，讓小朋友安坐家中，細味經典童話故事和世界各地藝術，齊齊學習故事光影偶藝術風格和製作、油粉彩戲偶手藝製作，以及剪貼藝術的風格。
•「故事光影偶」網上手工藝工作坊
•「在家藝術‧波點南瓜」網上繪畫工作坊
•「油粉彩戲偶」網上手工藝工作坊
•「巨人剪貼畫」網上手工藝工作坊
•「在家藝術‧吶喊的小貓咪」網上繪畫工作坊
網上影片──教授兒童廢物利用，如以紙皮等物料創作小手工。
•「小小眼睛‧大想法」特輯
•「乜都得博士」實驗室特輯
青少年及成年人工作坊─讓青少年及成年人於急速的生活節奏中透過藝術紓緩減壓，重新探索圖書館，以閱讀洗滌心靈。
•「療癒密碼：酒精水墨畫」工作坊
•「療癒密碼：和諧粉彩」工作坊
(二) 走讀‧童遊手作
透過線上導賞、工作坊深入認識香港社區文化；特別邀得多位「老香港」文化達人，深入淺出教大家親子DIY動手造花牌紮作、手織布藝、大頭佛手藝和活字印刷製作簿本，傳承文化。導賞員則帶大家網上遊歷藍屋演變、賽馬會創意藝術中心由石硤尾工廠變身成藝術中心的歷史、香港活字印刷的黃金歲月，讓大家認識本地文化歷史風貌和變遷。
日期：即日至8月13日
形式：ZOOM實時線上活動
對象： 5-12歲小朋友及其家長/監護人
附註：每對親子可預先獲得製作材料包乙份
詳情及報名：www.hkpl.gov.hk/funreadinghandicrafts2022
查詢：2786 2110
費用：免費
「走讀‧手織布藝」
7月16日 (星期六)
11:00-13:00 第一場
15:00-17:00 第二場
由「紗激自聊」編織藝術家蕭耀翔以紗線去交織出如畫及賦有個人特色的作品，讓參加者在過程中認識人與機器的區別。
「走讀‧大頭佛手藝」
7月30日 (星期六)
11:00-13:00
由聖雅各福群會藍屋導賞員細說灣仔的歷史發展，本港大頭佛製作人陳澧祥師傅，講解大頭佛的歷史發展及傳統表演套路，並於工作坊環節教大家造大頭佛手藝。
「走讀‧活字印刷」
8月13 (星期六)
11:00-13:00
活動邀得老字號負責人介紹活字印刷在香港的光輝歲月，講解鉛字粒、字盤字托、選字排版至付印等全人手工序，參加者可於工作坊環節學習「黐疋頭」的傳統釘裝簿本方法，並獲贈「自家製簿本」連同小號「字粒」作為紀念品。
(三) 閱讀足跡：埗埗「童」遊圖書館
活動由深水埗區內四間公共圖書館合推，活動包括「互動故事坊」、「親子手作坊」、「埗埗足跡解謎小遊戲」及圖片展覽，還會舉辦「親子手作坊」，教授家長和孩子設計及製作紙飛機和發射器，以及為動物設計口罩，從而學習STEM發射原理，以及環保知識。
日期：即日至8月31日
費用：免費
「互動故事坊」
7月10日至8月22日
•荔枝角公共圖書館
•保安道公共圖書館
•元州街公共圖書館
•石硤尾公共圖書館
•深水埗區社區圖書館
導師以書中角色配合小道具，以感人、誇張和搞笑等表達形式及有節奏的肢體動感，與小朋友一起進入閱讀旅程，從而提升他們閱讀的樂趣。
對象：4-12歲小朋友
「親子手作坊」
7月22日至8月21日
•荔枝角公共圖書館
•保安道公共圖書館
•元州街公共圖書館
•石硤尾公共圖書館
對象：5-8歲小朋友及其家長/監護人
主題工作坊一：
「會送信的STEM紙飛機」
透過閱讀《最好的發明》，一起討論和上創作故事，再設計及製作紙飛機和發射器，讓小朋友認識發射器原理，並借助其力量發射手工書去傳遞訊息。
主題工作坊二：
「飲飲飲！環保手工書」
以閱讀繪本《動物口罩設計師》作引子，讓小朋友了解疫情，並細心觀察動物的嘴巴與鼻型，為牠們設計口罩，又可學習觀察自我與周邊的人和事物，探索個人和自然的關係。