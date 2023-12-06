東港城化身歐洲聖誕小鎮 必影6大復古歐洲火車站！同場特設6米高巨型聖誕樹

想感受歐洲聖誕氛圍，不一定要遠赴歐洲，將軍澳坑口東港城一樣可以！由即日起至2024年1月1日，東港城化身成為歐洲聖誕小鎮，場內特別打造了歐洲復古火車站場景，及6米高巨型聖誕樹和歐洲舊式街景留影。巨型IKEA FABLER 小熊更會萌爆現身於東港城！同場加映兩大聖誕市集，為大家搜羅了來自日本、歐洲及本地的人氣美食、美酒及聖誕禮盒，盡情享受節日購物體驗！
6大復古歐洲舊式打卡場景 展開奇幻聖誕旅程
今個聖誕，東港城特別設置了歐洲復古列車場景裝置，一同於「4.5 米歐陸小鎮門廊」，讓大家穿梭時空回到舊時歐洲！然後一同踏上極具復古味的「蒸汽小火車」，列車仿照歐洲蒸汽火車造型設計，再登上「夢想車長室」齊齊化身列車車長盡情打卡，列車旁邊的「6 米高閃亮聖誕樹」亦佈滿了閃閃發亮的聖誕掛飾。而車站還有「偽出走行李車」，讓大家瞬間感受出走寫意氣息，最後不妨在「許願郵箱」寫下聖誕願望。
IKEA超人氣FABLER小熊、鯊鯊見面會
由12月15日至17日及23至26日，IKEA 超人氣吉祥物FABLER小熊及鯊鯊將會親臨東港城舉行粉絲見面會，與大家近距離接觸，一眾大人、小朋友記得把握機會跟它們合影，留下難忘的聖誕回憶！
兩大市集盛大登場 特設期間限定優惠
聖誕小鎮準備了「一田‧聖誕美食市集」，市集裝扮成歐式小屋，置身歐洲市集般。市集匯聚逾 20個攤檔，搜羅了來自世界各地的美食、美酒及聖誕禮盒，場內還有過千件精選日本、歐美零售禮盒以及美酒。市集更推出 期間限定折扣優惠， 部分貨品低至5折起。
另一方面，IKEA 聖誕小鎮準備了一系列最新精選產品供大家選購，以北歐的童話式村莊為靈感，打造一整套北歐小木屋、聖誕樹及聖誕公公小擺設，色彩繽紛奪目，將家傳戶曉的童話傳說人物及風景帶回家中。
兩大聖誕消費禮遇 贏取電子贈券及獨家換領IKEA限量版手機背帶
東港城亦同時推出兩大聖誕消費禮遇：在活動期內於東港城消費即可參加「冬日最高消費賞」，累積最高消費金額的The Point會員有機會獲得HK$25,000東港城零售電子贈券；東港城更聯同IKEA推出IKEA限量版手機背帶，The Point會員憑指定積分，連同於東港城 IKEA、指定食肆或超市即日電子消費滿HK$600，即可換領IKEA限量版手機背帶乙條。