樂動農莊打造過萬呎健康新據點 新興運動X綠色生活融入社區

現時不少市民注重健康生活，身為九龍飲食及購物樞紐的樂富廣場鄰近多條行山路線，是很多熱愛運動人士的歇腳補給站。樂富廣場於上周日（2號）舉行「樂動．農莊」開幕禮，以「社區營造」（Placemaking）概念，結合新興運動及綠色生活兩大元素，將運動文化融入社區，並配合一連串活動，打造過萬呎戶外休憩空間成健康生活新據點。

過萬呎戶外休憩空間 引入新興運動

為了讓不同年齡層的人士都可以體驗到運動的樂趣，B區躍動休憩空間會定期引入有趣又具挑戰性的新興運動。於10月份周末，市民可以組隊大玩「閃避球大對決」，進行刺激對壘。商場亦與香港體魄合作，引入德國的「走繩運動」，小朋友可於繩索上考驗平衡力，做一些簡單的彈跳或伸展動作；成年人則可利用這項新興運動，鍛練身體的柔韌度及肌耐力。除了可鍛鍊平衡力及協調能力，亦可提升玩家的專注力，以及增強克服困難、尋求突破的能力。

