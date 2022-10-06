樂動農莊打造過萬呎健康新據點 新興運動X綠色生活融入社區

現時不少市民注重健康生活，身為九龍飲食及購物樞紐的樂富廣場鄰近多條行山路線，是很多熱愛運動人士的歇腳補給站。樂富廣場於上周日（2號）舉行「樂動．農莊」開幕禮，以「社區營造」（Placemaking）概念，結合新興運動及綠色生活兩大元素，將運動文化融入社區，並配合一連串活動，打造過萬呎戶外休憩空間成健康生活新據點。
過萬呎戶外休憩空間 引入新興運動
為了讓不同年齡層的人士都可以體驗到運動的樂趣，B區躍動休憩空間會定期引入有趣又具挑戰性的新興運動。於10月份周末，市民可以組隊大玩「閃避球大對決」，進行刺激對壘。商場亦與香港體魄合作，引入德國的「走繩運動」，小朋友可於繩索上考驗平衡力，做一些簡單的彈跳或伸展動作；成年人則可利用這項新興運動，鍛練身體的柔韌度及肌耐力。除了可鍛鍊平衡力及協調能力，亦可提升玩家的專注力，以及增強克服困難、尋求突破的能力。
都市農莊擁抱綠系生活 兩米高巨型蔬果打卡位
此外，市民可於樂富廣場B區過萬呎的躍動休憩空間，免費借用場地及運動用品，以及於近3,000呎的都市農莊感受綠系生活文化，市民可以走進全新的蔬果世界，以超巨型牛油果造型登場的「5D Fruit Hunter」VR鞦韆，展開動感、體感、視覺、聽覺及嗅覺五種感官刺激齊備的精彩遊戲。戶外空間更特意打造兩米高的巨型蔬果打卡位，讓市民感受與別不同的「豐收」體驗。另外，亦可走到繽紛水泡裝置，盡情拍攝七彩注目的照片。
聯乘多個藝術單位 打造樂動社區
考慮到小朋友好動的需要，樂富廣場與慈善團體智樂兒童遊樂協會合作，以「到處走、到處遊」為主題，推出「智樂遊樂車3系」活動，於特定日子駛進樂富廣場躍動休憩空間，以流動形式為小朋友打造獨一無二的遊樂場。
除了以上活動，樂富廣場亦將於11月份聯乘10位本地藝術家，當中邀請到曾與多個國際品牌合作、於中環繪製日本動畫主題大型壁畫的90後藝術家皮忠PEI CHUNG，以及人氣藝術家Isatisse眼袋女孩、杜波淇、港妹。生活等，帶領100位市民共同進行大型Switch-Up Art Jamming活動，以即興藝術分享創作樂趣。聯乘畫作更會印製成帆布袋作慈善拍賣用途，資助兒童全面發展。
另外，樂富廣場將與香港街頭音樂聯盟City Echo合作，邀請年輕的街頭音樂人於指定周末演出，促進多元音樂交流，還有一系列綠色工作坊及新興運動體驗，打造樂動社區。