江若琳現身海港城選購聖誕禮物 滿載而歸！為摯愛送上窩心驚喜

聖誕將至，不少人都會為摯爰送上窩心的禮物。今年榮升媽媽的江若琳(Elanne)也不例外，早前便特意前往海港城為家人和朋友挑選聖誕禮物，不但琳瑯滿目的商品令她眼花撩亂，而且商場交通便利又可泊車，即使挽著大包小包戰利品，都可趕快回家照顧心肝寶貝兒子Owen。 聖誕節對於Elanne而言，不單止是一個浪漫的節日，更是她與老公蕭唯展(Oscar)的結婚紀念日(12月23日)！而今年作為跟寶貝兒子一起度過的首個聖誕節，意義更為非凡，Elanne更大爆「每年都要對囝囝說，只要他做個乖孩子，聖誕老人就會送禮物給你。」令兒子都十分期待聖誕的到來！

被問到最難忘的聖誕節禮物時，Elanne臉上不禁露出甜絲絲的微笑，原來是Oscar送給她的第一份聖誕禮物。她憶述︰「因他知道我很喜歡吃某間快餐店的調味粉，當時我身在內地工作，一直很掛念住這種味道，他便去店裡買了10包調味粉，加上一張親手寫的聖誕卡寄給我。他叫我每天吃一包，吃完10包就是回港的時候，到時他再帶我去那間餐廳，吃我最喜愛的味道」。Oscar此舉暖心的行動，令Elanne頓感溫暖和甜蜜。 至於，六個多月大的兒子亦是Elanne生命中最好的聖誕禮物，雖然她覺得這段日子很辛苦，能持續入睡的時間就只有三至四小時，因為兒子會斷斷續續地醒來。但每個早上看到可愛寶寶在身邊，所有辛苦都拋諸腦後，「我發現BB很喜歡黏着我，他自己睡嬰兒床是睡不熟的，但黏着我手臂攬着我就可以一覺睡到天光！我就知道這一世也離不開他。雖然累，但感覺很甜！」

為了答謝一眾好友早前對他們誕下兒子的祝福，Elanne細心挑選實用又得體的聖誕禮物。因得悉朋友們喜歡花味香調，於是便去了當代意大利皇室御用香水品牌Santa Maria Novella選購聖誕禮物。一踏進店內一股皇家氣派洶湧而上，華麗的陳列架上，展示了各式各樣的香水系列。經店員細心推介下，Elanne最終選擇了聖誕最新推出的Santa Maria Novella Medicei花園香水系列。系列給合了奇珍異草及佛羅倫斯的歷史，將這份珍貴又扣人心弦的香氣，呈現在顧客眼前。Elanne大讚︰「香水具豐富的層次，恍如置身於充滿香氣的花園內，噴在身上絕對能增加魅力光芒。」