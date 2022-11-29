港鐵商場玩具大世界 X 「齊賞聖誕」豐富回贈 「夢‧玩‧車站」集本地原創角色 盡情打卡玩樂購物

誰說玩具是小朋友的專利？今個聖誕，港鐵公司旗下商場打造4大玩具世界，還首度聯乘「香港品牌玩具協會」(HKBTA)，展出一系列由會員出品的原創品牌玩具。其中PopCorn力撐本地創意品牌，由即日起帶來8大人氣本地原創角色，現身與市民穿梭「夢‧玩‧車站」，大人及小朋友也能大飽眼福，在玩具世界盡情打卡玩樂！

4大港鐵商場玩具聖誕場景各有特色

在PopCorn充滿異國風情的「夢‧玩‧車站」裡，售票處、月台或小火車車卡都以紅色作主調，充滿著濃厚的節日氣氛。市民可與8位本地原創角色，包括慢星球人阿Pi、BURGER KUN、SamSam、Angel Cat等，一同乘搭歐陸小火車，踏上奇妙聖誕旅程。他們更藏身於5米高巨型玩具燈塔的禮物中，市民不妨找找看他們的蹤影。

另外三間商場同樣「陣容鼎盛」和打卡一流。德福廣場「聖誕機械工場」有日本經典機械人與市民展開宇宙送禮之旅；勞蘇、加菲貓等人氣卡通人物在青衣城打造了夢幻甜蜜的粉紅「聖誕遊樂園」；The LOHAS康城「正義英雄基地」齊集一眾超級英雄，架勢十足。

