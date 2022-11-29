港鐵商場玩具大世界 X 「齊賞聖誕」豐富回贈 「夢‧玩‧車站」集本地原創角色 盡情打卡玩樂購物

誰說玩具是小朋友的專利？今個聖誕，港鐵公司旗下商場打造4大玩具世界，還首度聯乘「香港品牌玩具協會」(HKBTA)，展出一系列由會員出品的原創品牌玩具。其中PopCorn力撐本地創意品牌，由即日起帶來8大人氣本地原創角色，現身與市民穿梭「夢‧玩‧車站」，大人及小朋友也能大飽眼福，在玩具世界盡情打卡玩樂！
4大港鐵商場玩具聖誕場景各有特色
在PopCorn充滿異國風情的「夢‧玩‧車站」裡，售票處、月台或小火車車卡都以紅色作主調，充滿著濃厚的節日氣氛。市民可與8位本地原創角色，包括慢星球人阿Pi、BURGER KUN、SamSam、Angel Cat等，一同乘搭歐陸小火車，踏上奇妙聖誕旅程。他們更藏身於5米高巨型玩具燈塔的禮物中，市民不妨找找看他們的蹤影。
另外三間商場同樣「陣容鼎盛」和打卡一流。德福廣場「聖誕機械工場」有日本經典機械人與市民展開宇宙送禮之旅；勞蘇、加菲貓等人氣卡通人物在青衣城打造了夢幻甜蜜的粉紅「聖誕遊樂園」；The LOHAS康城「正義英雄基地」齊集一眾超級英雄，架勢十足。
近距離欣賞本地生產商「鎮店之寶」
近30間本地生產商，包括Hot Toys、threezero、How2work、千值練、Soap Studio等，還會攜手於上述4大商場展出合共約180件「鎮店之寶」，一眾玩具迷絕不容錯過此近距離慢慢欣賞各款匠心製作的精選作品的機會。
聖誕購物邊買邊賞 「齊賞聖誕」每日送高達$1,000回贈
當然還有聖誕購物獎賞。德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街由即日起至2023年1月2日推出「齊賞聖誕」獎賞回贈，MTR Mobile登記用戶於推廣期內，於上述港鐵商場以電子貨幣同日累積消費滿$2,000，即獲$200優惠券；消費滿$6,000，更額外獲得$800優惠券，即每人每日可獲最多合共$1,000電子優惠券，滿足市民聖誕購物慾，每日邊買邊賺。