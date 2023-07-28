白爛貓率團登港 舉辦全港首個周末夏日大冒險 遊走秀茂坪鯉魚門 打卡闖關贏限定精品

夏日炎炎，當然要與陽光玩遊戲，超人氣巨星白爛貓亦有同感！白爛貓化身旅行團團長，率領一眾好友臭跩貓、麻糬狗及那條魚由台灣飛到香港，登陸領展秀茂坪商場，由即日起至9月10日，逢星期六及日，舉辦全港首個「夏日大冒險」，邀請各位「爛粉」同遊秀茂坪及鯉魚門，打卡玩遊戲，成功闖關更可以贏走白爛貓限定精品！

3大打卡位 + 3大互動遊戲區 7星期闖關挑戰贏獨家禮品

秀茂坪商場的戶外空間經已變成巨型遊戲場景，旅行團團長白爛貓將會率領各位「爛粉」遊歷秀茂坪一帶周邊名勝。旅程由「鯉魚門燈塔」展開，沿途會經過「秀茂坪交通安全城」等景點，途中更會經過3大互動遊戲區，包括「貓貓疊羅漢」、「神槌大力士」及「願貓上釣」，考驗團友們的手腳協調能力、力量及速度，順利完成各遊戲並獲得印章，即可獲得白爛貓精美小禮品乙份。在活動期間的7個星期內，最高分的首10位參加者將可獲得獨家白爛貓限定禮品套裝。