白爛貓率團登港 舉辦全港首個周末夏日大冒險 遊走秀茂坪鯉魚門 打卡闖關贏限定精品

夏日炎炎，當然要與陽光玩遊戲，超人氣巨星白爛貓亦有同感！白爛貓化身旅行團團長，率領一眾好友臭跩貓、麻糬狗及那條魚由台灣飛到香港，登陸領展秀茂坪商場，由即日起至9月10日，逢星期六及日，舉辦全港首個「夏日大冒險」，邀請各位「爛粉」同遊秀茂坪及鯉魚門，打卡玩遊戲，成功闖關更可以贏走白爛貓限定精品！
3大打卡位 + 3大互動遊戲區 7星期闖關挑戰贏獨家禮品
秀茂坪商場的戶外空間經已變成巨型遊戲場景，旅行團團長白爛貓將會率領各位「爛粉」遊歷秀茂坪一帶周邊名勝。旅程由「鯉魚門燈塔」展開，沿途會經過「秀茂坪交通安全城」等景點，途中更會經過3大互動遊戲區，包括「貓貓疊羅漢」、「神槌大力士」及「願貓上釣」，考驗團友們的手腳協調能力、力量及速度，順利完成各遊戲並獲得印章，即可獲得白爛貓精美小禮品乙份。在活動期間的7個星期內，最高分的首10位參加者將可獲得獨家白爛貓限定禮品套裝。
5米高超巨型充氣白爛貓 普天同慶「國際貓節日」
8月8日是「國際貓節日」，為隆重其事，一座5米高的超巨型充氣白爛貓將會於8月初登場。另外，秀茂坪商場亦會在8月5及6日預先慶祝及舉辦「寵物美容週末」，只要於場內以電子貨幣消費滿港幣500元，「喵星人」即可於秀茂坪商場外的流動寵物美容車免費體驗一次寵物美容，服務包括洗毛、修甲、耳朵清潔、梳毛及毛髮修剪等，等主子「梳乎」一下。
消費滿指定金額 換領夏日限定白爛貓縮骨遮
推廣期內，Link Up會員於指定商場任何連續7日內，以電子貨幣累積淨消費滿港幣1,500元或以上，憑不同商戶發出最多五張的正本機印發票，即可於Link Up手機應用程式換領電子禮物券一張，憑禮物券換領一把「夏日限定白爛貓縮骨遮」。數量有限，先到先得，換完即止。