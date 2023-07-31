精選消暑奇趣活動 親子打卡動物同樂度盛夏

在熱焫焫的暑假，除了上山下海盡顯活力外，亦可到商場歷奇探趣。四大商場已為大家準備好多個精彩活動，有可以一家人去打卡體驗的主題活動，亦有可學習動物知識、與主子一齊玩的「涼浸浸」活動。

太古城中心化身動物世界 親子探索箇中奇趣知識

想加深孩子對野生動物的認識？由即日至9月3日於太古城中心舉行的「小歷奇大妙趣」，帶大家橫跨壯麗森林原野、深入冰極海洋，大小朋友於10大歷險區，一同探索千奇百趣的野生動物世界，發掘鮮為人知的動物冷知識。小朋友亦可玩遊戲去尋覓動物蹤跡，換可愛動物印水紋身貼紙。更可憑指定消費換領旅行收納袋套裝，暑假收拾行李更方便。