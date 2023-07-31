精選消暑奇趣活動 親子打卡動物同樂度盛夏

在熱焫焫的暑假，除了上山下海盡顯活力外，亦可到商場歷奇探趣。四大商場已為大家準備好多個精彩活動，有可以一家人去打卡體驗的主題活動，亦有可學習動物知識、與主子一齊玩的「涼浸浸」活動。
太古城中心化身動物世界 親子探索箇中奇趣知識
想加深孩子對野生動物的認識？由即日至9月3日於太古城中心舉行的「小歷奇大妙趣」，帶大家橫跨壯麗森林原野、深入冰極海洋，大小朋友於10大歷險區，一同探索千奇百趣的野生動物世界，發掘鮮為人知的動物冷知識。小朋友亦可玩遊戲去尋覓動物蹤跡，換可愛動物印水紋身貼紙。更可憑指定消費換領旅行收納袋套裝，暑假收拾行李更方便。
帶主子去新都會廣場嬉水 放電避暑兼為主子選購用品
炎夏天氣又翳又熱，想帶主子外出放電，又不想面對陽光與高溫？葵芳新都會廣場由即日至9月3日舉行「」夏日狂歡派對，讓你帶主子於「盛夏PETS PARK 遊樂園」中盡情放電、打卡或進行訓練，更可於指定周末參加「萌寵FUNFUN夏水禮」讓主子嬉水消暑和參加「DOG-GO同樂日」，挑戰自己與主子的合拍度及默契。「與寵同樂Summer Mart」會提供寵物日用品、「時裝」和零食等，寵主子寵到天花板。
Kinder首次聯乘皇室堡 打造3大森林歷險秘境
Kinder成日話一次過滿足3個願望，銅鑼灣皇室堡的全港首個Kinder主題樂園「WINDSOR X Kinder夏日森林奇趣歷險」相信可滿足你更多願望。小朋友可與Kinderino童闖叢林基地、歷險吊橋和交響樂營地3大森林秘境，更可找到Applaydu的可愛動物朋友，以及體驗全港首部WINDSOR X Kinder夾蛋機贏限量禮品。你亦可在場內全港首次曝光的自動售賣機選購Kinder產品，參加Fun享Kinder Together活動，獲得人氣朱古力產品或發揮創意製作獨一無二的紙皇冠及面具。
走入仙境 投入新城市廣場獨角獸夢幻沙灘派對
童話生物獨角獸一直深受少女歡迎，沙田新城市廣場於即日至8月20日變身佔地近3,000呎的「陽光與海灘」，於仙境中舉辦獨角獸派對，大家可盡情打卡，更可於5米高的獨角獸波波池中盡情「暢泳」。
於戶外平台則有超夢幻泡泡大放送，讓你拍出充滿仙氣的美麗照片，再上載社交平台分享。你更可挑戰不同獨角獸主題遊戲，而小朋友則可參加工作坊，發揮創意小宇宙，製作不同獨角獸作品。