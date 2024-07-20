細味「花鈕」不同年代工藝之美 承先啓後、跳出旗袍框框華麗變奏！

說到中國傳統女士服飾，不少人都會想到旗袍。事實上旗袍上的「花鈕」都是不可或缺的部件，它不單是用作固定兩邊衣襟，更有為旗袍畫龍點睛的作用，兩者可謂相輔相成，成就中國時裝藝術。「花鈕」是一種充滿藝術價值和文化底蘊的傳統工藝，其歷史可追溯至商周時期。隨時代的轉變，「花鈕」的設計和製作技藝不斷演變，從早期的簡約大方到後來的繁複華麗，以至現今加入藝術創意的設計，每個時期都有其獨特的風格和特色，亦因而被列入香港首份非物質文化遺產清單。近日，在康樂及文化事務署「非物質文化遺產資助計劃」的支持下，香港本地的三代非遺工藝製作者，將舉行《花鈕工藝傳承》師生聯展，讓大眾親身感受「花鈕」的新舊傳承，並以傳統工藝為藍本的全新創作。

能展現女士婀娜多姿身段美態的旗袍，是很多名媛淑女在重要節日的穿著打扮之選，而附於旗袍上的「花鈕」更是花鈕師傅傾盡心血、精雕細刻的藝術品。為了向年輕一代傳承花鈕這門傳統工藝，在香港投身花鈕製作超過五十年的浦明華師傅及其傳承人麥琬思Mercy，特意向康文署申請成為非物質文化遺產資助計劃之「社區主導項目」，透過體驗工作坊向成人及青少年推廣花鈕，並藉《花鈕工藝傳承》師生聯展向公眾展現花鈕的無限可能性及提供分享交流的機會。

花鈕隨時代演變 與現代設計互相融合 浦明華師傅指出，花鈕是長衫及旗袍的鈕扣，傳統有蝴蝶、梅花鳥及喜鵲等款式。由布條開始，經過上漿、開條、燙條，再到打鈕等工序，不僅展示了工匠的技藝，更反映了當時的審美觀念及身分象徵。例如清朝時期一般百姓會使用一字扣，而花扣則是身分象徵，只有具一定社會地位的達官貴人才能使用；而婚禮服飾上的花鈕往往選用吉祥的龍鳳圖案，寓意新婚的幸福和諧等，可見花鈕一直以來都不僅是一種裝飾品，更是一種文化符號，承載歷史、文化和社會意義。

作為傳承人的麥琬思Mercy則為花鈕添加新意思，「在跟從浦師傅學習的十六年時光中，在我個人而言，除了收獲了我與師傅間日漸深厚的互信之情外，我更學會製作海派花鈕的技術；在技術層面以外，我認為現代的衣飾已有其他方法，如拉鏈和啪鈕等可以取代花鈕的功能性，因此我把現代花鈕的側重點放在裝飾性的方向發展和傳承。」Mercy所創作的花鈕在設計上更注重中西文化的融合與交流，將現代藝術、時尚元素融入到花鈕中，打破傳統的圖案和形狀限制。「為了凸顯香港作為中西文化匯聚城市的角色，我特意創作名畫系列，將梵高的《星夜》、孟克的《吶喊》和蒙得里安的《擬畫一號》化成一顆顆的花鈕，呈現出當代文化的元素，使得花鈕更具吸引力，成為獨一無二的微型藝術品。」

傳承一門工藝不能靠Mercy一己之力，因此曾參與「動手做花鈕」的六十多位學員作品亦會同時展出，包括酷愛Lolita風的余雅婷女士，所創的《美少女戰士》動畫少女風花鈕；醫學美容醫生黃家淇以其專業的精細手法完成五種傳統花鈕等。展覽同時頒發逾廿個獎項，嘉許作為新生代學員、參與體驗工作坊學員的優秀作品，每件作品均由浦師傅或Mercy精心挑選，展現出不同背景的學員獨一無二的創意和工藝，為這種中華文化更添生氣。

全港首個新派花鈕展覽 附設即場體驗專區 現場除了展示師徒三代的花鈕作品，包括浦師傅逾五十年的傳統以小菊花、梅花等花卉為主要元素的花鈕外；Mercy創作的名畫系列及以長洲平安包、彩絲糖等香港集體回憶為題材的香港系列；同時也有花鈕的趣味與演變歷史，適合中小學生體驗中華文化；特設的自助體驗區更讓觀眾親手嘗試製作花鈕，適合不同年齡及背景人士參加。展覽首日，浦師傅與Mercy亦會在場分享他們對花鈕工藝的理解和熱愛，無論對傳統工藝、現代藝術和中華文化體驗活動，指定人數的參觀團體更可預約安排導賞團詳細講解，有興趣的朋友萬勿錯過！