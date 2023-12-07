聖誕「冰」團現身life@KCC 展開歷奇之旅 消費享冬日激賞

又到聖誕，聖誕老人與一眾萌萌的小動物又要忙於四出派禮物。是次大夥從極地坐雪橇飛馳到葵興的life@KCC，將商場變身冰極村落，陪大家於7大場景影相打卡，同時向大家送節日祝福。 由即日至2024年1月1日，life@KCC已將冰極村落帶到城市，大家可於7大場景發現聖誕老人和一眾小動物的身影。如聖誕老人率領著一眾小動物於冰極村落預備聖誕禮物，再由胖胖的白熊領隊帶領一群小白熊出發前往城市派禮物，大家可坐上雪橇，與聖誕「冰」團一起飛翔到城市，與大小朋友見面。



7大打卡場景 為親友預備驚喜禮物 小隊到了商場後則在商店忙碌地送禮物，大家可以與牠們合照打卡。之後再前往「Chill級市集」，為摯愛親友們挑選聖誕驚喜禮物。而在市集的一角，竟然發現神秘的煙囪和聖誕老人的雙腳，當然不能放棄搞怪合照的機會。之後再去尋找位於空中花園Green@KCC煙囪出口，與這位閃閃發光，高4米的聖誕老人隊長來張合照，再放到社交平台，向好友送上佳節祝福。 影完相後，於指定日期可到life@KCC 3樓的「Chill級市集」，選購由本地及環球職人創作的飾品、天然產品和手工食品，可作為送給家人朋友們的節日驚喜禮品。而且由即日起，只需於life@KCC 及joy@KCC以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領life@KCC「聖誕『冰』團」至潮飾物工作坊或life@KCC「聖誕『冰』團」家居擺設工作坊入場券，學習親手製作至潮飾物及聖誕家居擺設，包括聖誕乾燥花花環、奇妙波波樹輕黏土、萌萌玻璃串珠掛繩及閃爍流沙咕卡吊飾，無論送禮或自用，都可以增添節日氣氛。

