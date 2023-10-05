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玩樂
2023-10-05 12:40:00

親子行山路線｜東梅古道 東涌至梅窩風景優美

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親子行山路線｜東梅古道 東涌至梅窩風景優美

親子行山路線｜東梅古道 東涌至梅窩風景優美

本路線又名「東梅古道」，其中白芒至梅窩段於2008年被命名為「香港奧運徑」；全程約10公里，漫步約３小時，沿途風景優美，可作親子行山樂的路線。 

文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年6月

東涌起步 經香港奧運徑

從東涌地鐵站走入東薈城商場，穿過藍天海岸和映灣園等屋苑，然後轉入喜東街，從中國石化油站旁的隱蔽路口進入，接著漫步於海濱長廊，右邊是港鐵東涌線的路軌，左邊眺望興建中的人工島和接駁大橋，石堤旁野生了各種雜樹野草如馬鞍藤、含羞草和花開艷麗的馬櫻丹等。到大蠔灣，穿過北大嶼山公路下的行人隧道便到了村口，也踏上了香港奧運徑，留意沿途地上嵌入了各種運動標誌的圖案。

大蠔灣是一個海灣，高速公路把海灣攔封起來，看起來就像個湖。此帶已被劃為「具特別科學價值地區」，極富生態價值；其中大蠔河是香港少數未受污染的河道之一，可找到46種淡水魚，佔全港品種半數以上，也是魚類品種最多的河流。沿海岸線有大片紅樹林，棲息了各種泥灘生物如鱟、螺、彈塗魚和招潮蟹等，而小溪中則可找到香港瘰螈的蹤影。

三鄉更樓 試劍石 銀礦洞 銀礦灣瀑布

白芒更樓保存完整

大蠔灣有3條古村，分別是白芒、牛牯塱和大蠔，合稱「三鄉」，有二百多年歷史，在清代有駐軍防守。沿村路漫步入村，首先到的是白芒村，村口有一塊平整分裂的大石，恍似被人用劍擘開，故名試劍石；旁邊有一座香港保存得最完整的更樓，約兩層樓高，已有七十多年歷史，花崗岩結構，當年用作防禦土匪和海盜，但在第二次世界大戰期間，更樓主要用作抵抗日本人入侵，戰後至1962年曾改作為學校，門匾仍隱約看到「白望鄉學校」。此外，白芒建村時興建的門樓和圍牆，連同更樓和祠堂已一併列為法定古蹟。

離開了白芒村，越過小山坳和小橋，看見很多蝴蝶在路旁和荒廢田畿上飛舞。經過牛牯塱的村口後，到了一個分岔路口，右方往大蠔村，選擇左方過橋，小橋叫「萬興橋」，橋下是大蠔河其中一條支流。接著是上山的英泥小徑，途中回望左面山腰，細心觀察，可發現樹叢中矗立著另一座更樓，此更樓監察範圍比村口那座更遼闊遙遠。

梅窩銀礦洞1896年停產

終於到達了山崗上的涼亭，展望四週，景觀開揚，優美的河谷海灣景色盡入眼簾。小休後，續在山嶺中迂迴前進，穿過黃公田濕地，不久便到了「望渡坳避雨亭」，居高遠眺，梅窩已在前方腳下。下山是一段漫長的石級，到山腳時會經過銀礦洞，此洞於1862年經人工開鑿而成，但由於銀礦質素欠佳，於1896年便停止開採。銀礦洞之下便是銀礦灣瀑布，流水從兩旁急瀉而下，頗為壯觀。

離開了瀑布，穿過白銀鄉的門樓，此門樓上的村名已被藤蔓遮蓋；接著沿大路出銀礦灣，可在區內的餐廳午膳，或出泳灘游玩，然後沿海旁行人道出梅窩碼頭。 

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