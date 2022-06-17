訪赤柱古道逾170年古橋 漫遊鬼故之說美利樓 卜公碼頭

起步交通︰ 中環乘城巴6、6A、260，或北角乘琴行街乘城巴63至舂磡角道赤柱峽道，或舂磡角道11 號站下車 16A/16M小巴至柴灣站上車 赤柱廣場馬坑下車 終點交通︰ 同上或於赤柱村總站乘63號新巴往北角/ 973號城巴往尖沙咀麼地道 距離：約3公里 時間：1至1.5小時(連休息及拍照) 撤退點︰往赤柱峽道乘車離去 補給點︰- 廁所︰赤柱廣場 體力：2/5 技術：2/5 景色︰3/5

赤柱古道是香港開埠早期的建築，逾170年歷史。2021年重回世人目光後，赤柱古道的老虎坑及獅子坑古橋成為短程行山路線之一，先遊赤柱古道再到赤柱大街、有鬼故之說美利樓、卜公碼頭，半天遊十分充實。 文︰山全部都係山

赤柱廣場馬坑下車後，沿車頭方向即佳美道前行。在停車場入口小心過馬路。右面藍色建築物為懲教署體育會會所，於黃色牌前的鐵絲網內，繼續於馬路旁行。接近停車場時，跟隨樓梯上行不久轉右，於懲教署體育會會所旁上山。

香港島行山路線沿途景點1︰

被遺忘多年的赤柱古道

約40米海拔上升至100米，大約5分鐘略跣泥路後左轉，有兩個手寫的路牌，已步行在赤柱古道之上。赤柱古道是香港開埠早期的建築，石拱橋逾170年歷史。1841年香港開埠，赤柱古道約於1847至1848年興建，當時名為Stanley Road。赤柱古道連同筲箕灣古道，可連上赤柱與筲箕灣。但赤柱峽道等道路建成後，赤柱古道被遺忘多年，至2021年才被時任南區區議員司馬文(Paulus Johannes Zimmerman)等人重新發現。

第一條見到的是獅子坑，沒有雨水的乾爽天氣，可沿邊下行。即使有幾棵大樹曾在古橋上生長，表面結構仍算完整。繼續向西北方大路而行，蚊蟲甚多且樹蔭少，走起來較想像中費力，中途有幾個煤氣標記和露出地面的水管。

香港島行山路線沿途景點2︰

老虎坑橋身10米高

約10分鐘後，路的右面有一條巨大水管，到達老虎坑。老虎坑較獅子山的古橋巨型得多，網上資料指約10米高，較容易拍到開揚照片，但要留意周圍樹木。後方有一個石砌的水渠位，有興趣可在乾旱時一探，雨後不宜。

香港島行山路線沿途景點3︰

美利樓屢傳鬼故

看完兩條古橋，想盡快回市區的可繼續向西北行，接上樓梯後向上行，於赤柱峽道前行至「赫蘭道淺水灣道」乘車。筆者就在樓梯下行接回佳美道，原路折返至赤柱廣場，參觀另一香港開埠初期建築。美利樓在1846年興建，位處中環花園道1號，即現在中銀大廈位置，用途是美利兵房軍官宿舍，二戰時曾被日軍佔領為憲兵總部。由於當年不少人被日軍帶到美利樓殺害，後來一直有傳陰氣重，屢傳鬼故，例如走廊盡頭有無頭鬼、廁格看到人腳卻沒有人、打字機失蹤等，令政府請來法師唸經。1980年代初清拆後，把3,000多件物料如磚塊、瓦片重新在赤柱岸邊組合重建。

海邊的卜公碼頭以香港12任總督卜力(Sir Henry Arthur Blake)命名，他任期為1898年至1903年。卜公碼頭沿用前中環卜公碼頭上蓋，順帶一提洋紫荊的拉丁文Blakeana，用以紀念愛研究植物的卜力。

由於兩條坑都是澗位，雨後不宜行，建議秋涼時到訪，穿防滑能力高的行山鞋。如果只計算上落古道，兩橋距離不長，大部分距離為來往赤柱廣場行人路，若想縮短行程，可在舂磡角道11號上車和下車，相信約1公里可完成。如果想延長行山路線，可先行香港島行山路線，李小龍《龍爭虎鬥》場景仍在，機槍堡飽覽大潭灣，於赤柱補給和吹吹海風後，再登赤柱古道。