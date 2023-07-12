走入台灣人氣木系遊樂園「木育森林」 挑戰限定體感模擬空中飛索 開展綠色生活

全球日平均氣溫於7月屢破紀錄，更有專家估計可能是10萬年來地球最熱的溫度，越發顯出環境保育的重要性，其中保育樹木與大自然更是近年環保的焦點熱話。為提升大眾關注生態保育，認識樹木和森林的重要，MCP CENTRAL（新都城中心2期）與台灣超人氣室內「木育森林」合作，攜手打造全港首個木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」，讓大小朋友可透過「競技、科學、知識、闖關及療癒」5大元素，學習愛護林木、環境保育等環保理念，齊齊開展綠色新生活。

MCP CENTRAL將於7月15日至9月3日期間，化身「巨大森林遊樂園」及親子環保小教室，於場內設6大展區，大家於森林入口先與熊先生和小浣熊合照，再展開森林探索之旅。走入森林後，高6米的巨型森林樹屋絕對是最矚目的「地標」，大家可看到樹上七彩繽紛的「鳥居」，還有小狐狸在與大家揮手打招呼。於樹屋內則設有「木育科學區」的「木匠教室」，大家可參觀木育展覽，於教室內看到採自台灣及世界各地的原木。小朋友更有機會可化身小木工，挑戰木質四巧板及解構魯班鎖，學習榫接技巧等。於「木育大樹」則可學習森林與木的知識，認識年輪的秘密，小朋友絕對不容錯過。

