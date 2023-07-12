走入台灣人氣木系遊樂園「木育森林」 挑戰限定體感模擬空中飛索 開展綠色生活

全球日平均氣溫於7月屢破紀錄，更有專家估計可能是10萬年來地球最熱的溫度，越發顯出環境保育的重要性，其中保育樹木與大自然更是近年環保的焦點熱話。為提升大眾關注生態保育，認識樹木和森林的重要，MCP CENTRAL（新都城中心2期）與台灣超人氣室內「木育森林」合作，攜手打造全港首個木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」，讓大小朋友可透過「競技、科學、知識、闖關及療癒」5大元素，學習愛護林木、環境保育等環保理念，齊齊開展綠色新生活。
MCP CENTRAL將於7月15日至9月3日期間，化身「巨大森林遊樂園」及親子環保小教室，於場內設6大展區，大家於森林入口先與熊先生和小浣熊合照，再展開森林探索之旅。走入森林後，高6米的巨型森林樹屋絕對是最矚目的「地標」，大家可看到樹上七彩繽紛的「鳥居」，還有小狐狸在與大家揮手打招呼。於樹屋內則設有「木育科學區」的「木匠教室」，大家可參觀木育展覽，於教室內看到採自台灣及世界各地的原木。小朋友更有機會可化身小木工，挑戰木質四巧板及解構魯班鎖，學習榫接技巧等。於「木育大樹」則可學習森林與木的知識，認識年輪的秘密，小朋友絕對不容錯過。
了解原木回收 空中飛索穿越森林
於「木育展覽區」則可了解香港回收木產業和常見回收木材的品種特性和生態環境，以及本地木藝團體「木碎好少年」如何將原木製成機動工藝品，大家可了解所用的木材和製作的原理。於學習樹木知識之餘H･COINS會員更可憑即日電子貨幣指定消費($300)，於「木育闖關區」挑戰香港展區限定的「空中飛索」體感模擬遊戲，體驗坐飛索於「森林上空穿越飛翔」。H･COINS會員亦可憑電子貨幣指定消費($200)，參加「木球發射場」遊戲，用「木碎好少年」製作的原本機械發射器練習射球，考自己的眼界。
換領木盒盆栽 種出綠色未來
H･COINS會員更可以3,000 Coins於手機應用程式換領「木育遊樂小學堂」入場證，參加「木碎好少年」的導賞團，並可親手製作再造木匙扣，小朋友完成課堂更可獲參與證書。H･COINS會員亦可憑消費收集印花，集齊3枚印花可換領波斯菊或向日葵兩款期間限定木盒種子盆栽，「家」添大自然氣息之餘，亦有機會獲贈MCP新都城中心指定商戶優惠券，家長可帶同小朋一同學習環保知識，齊心種出綠色未來。