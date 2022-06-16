迪士尼星夢光影之旅6.18回歸 率先睇20分鐘煙花匯演 新主題商品+餐飲/必買發光頭箍

迪士尼終於有得睇煙花！香港迪士尼樂園城堡煙花匯演闊別四年，將於本周六(18日)正式回歸。煙花匯演以光影為主題，時長約20分鐘，分為7個不同章節。另有一系列新商品及餐飲，如發光頭箍、甜品自助餐等，率先帶大家先睹為快！
全球首個「星夢光影之旅」
20分鐘呈現生命不同章節
「迪士尼星夢光影之旅」為落成新城堡後的首個煙花匯演，長約20分鐘，以人生不同階段分成7個章節。在城堡上運用了大型立體光雕投影技術，透過大型水幕投影上近40個迪士尼故事，和約150位迪士尼朋友的情節。其中包括獅子王、魔雪奇緣、玩轉極樂園等多套經典動畫，重溫一幕幕感人片段。配合激光與燈光、噴泉水柱，及煙花、煙火及火焰效果等，為夜空添上色彩。
時間：7:30pm或8:30pm
日期：逢星期一、五至日(6月18日至8月14日)
逢星期一、三、五至日(8月15至28日)
來到迪士尼當然要與迪士尼角色打卡，大家可以到美國小鎮大街的「會客室」與迪士尼人物見面。有機會見到《玩轉極樂園》、《玩轉腦朋友》、《獅子王》、《木偶奇遇記》等的主角，齊齊自拍留住美好時刻。
全新「光影系列」商品 自選個人化發光頭箍
當然少不了限定主題商品！為配合「星夢光影之旅」，迪士尼推出一系列發光商品，包括米奇發光氣球頭箍($189)、迪士尼星夢光影之旅發光頸鏈($99)，只需要開啟按鈕就會自動發光。今次更提供個人化服務，大家可以自選發光蝴蝶結，有米妮、貝兒、Elsa、Anna等6款供選擇，再配上米奇頭箍，創造出獨一無二的配搭，一套只需$199。
新推甜品自助餐+奇妙星光野餐 送「星夢光影之旅」專屬位置套票
樂園及酒店餐廳同步推出多款美食，其中火箭餐廳將推出全新甜品自助餐連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票。甜品以夜間城堡匯演出現的迪士尼角色為靈感，包括阿拉丁印式奶茶芒果慕斯蛋糕、小飛俠奇妙仙子檸檬杯子蛋糕等。享用1.5小時甜品自助餐後，再到指定觀賞專區欣賞「迪士尼星夢光影之旅」。
預訂了迪士尼酒店的你，亦可加購「奇妙星光野餐」連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票，以最佳角度欣賞匯演後，再到香港迪士尼樂園酒店西翼草坪，於星光下一邊享受野餐。「奇妙星光野餐」包野餐籃、小食、甜品及飲品等。
戶外小食亭亦推出朱古力雪山棒棒糖、蘋果芒果冰淇淋。更有星閃特飲系列，以米奇耳朵形狀的杯盛載，加入米奇閃燈，用來自拍打卡一流！
火箭餐廳甜品自助餐連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票
價錢：成人$458；小童$328
「奇妙星光野餐」連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票
價格：$880(兩位用)