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玩樂
2023-10-09 15:10:00

釣魚翁郊遊徑｜將軍澳家庭行山樂 遠眺香港三尖

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釣魚翁郊遊徑｜將軍澳家庭行山樂 遠眺香港三尖

釣魚翁郊遊徑｜將軍澳家庭行山樂 遠眺香港三尖

西貢有三大尖山，分別是西貢東的蚺蛇尖(468米高)、睇魚岩頂(約230米高)及位於清水灣半島的釣魚翁。其中344米高的釣魚翁，是清水灣半島的最高山峰，也是較易親近的尖山。 

文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年7月


 

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釣魚翁郊遊徑起點五塊田

釣魚翁郊遊徑全長6.6公里，除了田下山一段，其他大至遊走於海拔二百多米高的山腰小徑，適合家庭行山樂。遊人可在鑽石山港鐵站乘91號巴士，於五塊田站下車，馬路對面便是釣魚翁郊遊徑的起點，這處設有地圖資訊板和涼亭。起步是一段上山石級，兩旁是密麻的小竹林，接著繞過小山，穿過草叢，續行山路登上洋山，此段山路稍斜，沿途並無遮蔭，略為辛苦，可在山頂小休。
 

6月野百谷花開滿途。 田下山俯望布袋澳。 釣魚翁俯望相思灣。 流紋岩 登田下山的陡斜石級。

上洋山瞰西貢牛尾海

在山頂極目四周，景觀遼闊，東面是碧藍色的西貢牛尾海，星羅棋布的島嶼如牛尾洲、吊鐘洲及甕缸群島等都一覽無遺。望向西面，可見將軍澳新市鎮高樓密布，恍如群山環抱中的石屎森林。注目腳下的大石，可以看到大石表面呈現流紋狀，這些大石是熔岩，告訴我們這個山頭在一億四千多萬年前經歷火山爆發，由噴出的火山灰及熔岩所形成。 

續行山腰小徑，途中遠眺釣魚翁，但見山形尖削，地勢險要，昂對著浩瀚無際的南中國海。小徑兩旁以野草和小灌木為主，輕鬆易行。如在6月，漫山都是盛放的野百合花，把山坡點綴得很是美麗。繞過廟仔墩至釣魚翁的南面山腰，這裡有不明顯的分岔路可通往釣魚翁尖峰，但由於登山小路陡斜，下山的碎石路尤其險峻，故一般遊人不宜前往。

蝦山篤可撤退

到達分岔路口，有小徑可通往近大坳門的清水灣道，可作中途退出點。這裡設有地圖資訊板，站在山坡大石上，腳下是披上綠草的前垃圾堆填區及將軍澳工業區，遠處是港島的柴灣及杏花邨。我們續行郊遊徑，開始緩慢下山，途中可飽覽清水灣沙灘及綠草如茵的鄉村俱樂部景色，如天朗氣清的話，遠方的果洲群島和甕缸群島也一覽無遺。

走過了一段下山石級，到達蝦山篤的分岔路口，這裡鄰近車路，是另一個中途退出點，然後沿左邊車路往清水灣沙灘。如續行郊遊徑，需登上田下山，雖然上山和下山的石級都陡斜難行，但當你站在田下山上眺望四周，布袋澳、鄉村俱樂部、大廟灣及東龍島的山光水色將使你著迷。扺達終點大廟坳後，可順道參觀香港歷史悠久、香火鼎盛的天后廟(大廟)和宋代石刻。
 

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