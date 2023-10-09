釣魚翁郊遊徑｜將軍澳家庭行山樂 遠眺香港三尖

西貢有三大尖山，分別是西貢東的蚺蛇尖(468米高)、睇魚岩頂(約230米高)及位於清水灣半島的釣魚翁。其中344米高的釣魚翁，是清水灣半島的最高山峰，也是較易親近的尖山。 文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年7月



釣魚翁郊遊徑起點五塊田 釣魚翁郊遊徑全長6.6公里，除了田下山一段，其他大至遊走於海拔二百多米高的山腰小徑，適合家庭行山樂。遊人可在鑽石山港鐵站乘91號巴士，於五塊田站下車，馬路對面便是釣魚翁郊遊徑的起點，這處設有地圖資訊板和涼亭。起步是一段上山石級，兩旁是密麻的小竹林，接著繞過小山，穿過草叢，續行山路登上洋山，此段山路稍斜，沿途並無遮蔭，略為辛苦，可在山頂小休。



上洋山瞰西貢牛尾海 在山頂極目四周，景觀遼闊，東面是碧藍色的西貢牛尾海，星羅棋布的島嶼如牛尾洲、吊鐘洲及甕缸群島等都一覽無遺。望向西面，可見將軍澳新市鎮高樓密布，恍如群山環抱中的石屎森林。注目腳下的大石，可以看到大石表面呈現流紋狀，這些大石是熔岩，告訴我們這個山頭在一億四千多萬年前經歷火山爆發，由噴出的火山灰及熔岩所形成。 續行山腰小徑，途中遠眺釣魚翁，但見山形尖削，地勢險要，昂對著浩瀚無際的南中國海。小徑兩旁以野草和小灌木為主，輕鬆易行。如在6月，漫山都是盛放的野百合花，把山坡點綴得很是美麗。繞過廟仔墩至釣魚翁的南面山腰，這裡有不明顯的分岔路可通往釣魚翁尖峰，但由於登山小路陡斜，下山的碎石路尤其險峻，故一般遊人不宜前往。