開啟太古城鴻運之門 吸收快樂氣場 解鎖開運密碼 迎接飛躍龍年

龍年將至，不少人希望新一年可以「行運一條龍」，賺得盆滿缽滿！太古城中心由即日起至2月25日，為大家呈獻「LIVE HAPPY BANK」主題活動，讓大家多沾一點運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場！另外，為了令大家可以將新一年福運與親友分享，太古城中心特意推出「福樂滿載」利是封套裝及豐富賀年禮品，祝願2024年人人開心大滿足，齊齊 LIVE HAPPY！

▲瞬間於長達３米的財運滑梯一滑而下，祝福好運會連綿不絕一整年，來年一帆風順、事事順利、財運滾滾來！

「LIVE HAPPY BANK」開運區域 吸收幸福快樂黃金氣場

新春伊始，當然要祈求好運！開啟太古城中心「LIVE HAPPY BANK」傳說中快樂泉源的銀行大門，年度最強幸福快樂氣場即撲面而來！銀行大量收藏的幸福快樂金幣，從銀行大門旁邊滿溢出來，等待大家今個新春來迎金接福！

穿過「LIVE HAPPY BANK」銀行大門，就可以勇闖3大開運區域，求取好意頭，於大型裝置互動以解鎖開運密碼，寄望新一年黃金滿屋，金玉滿堂。場內任何一個角落更是絕佳影相打卡位，一家人可在大型裝置及桃花樹下拍攝全家福，記下各人對新一年的期盼和共享佳節歡樂。

另外，場內更設有以「LIVE HAPPY BANK」巨型紙幣為造型的財運滑梯，一邊踏上金光閃閃的滑梯，一邊於心中默想許下新一年的願望，再瞬間於長達３米的滑梯一滑而下，滑出好運綿綿一整年！

銀行當然不少得保險庫！「LIVE HAPPY BANK」的巨型保險庫，內有驚喜源源等待大家一同探索！部分保險箱內更有相機，大家記得找出保險箱，與親朋好友留下快樂記憶！保險庫外更有場內多個商戶的產品展示出來，只要掃描產品旁的QR code即可查看不同商戶的驚喜獨家優惠，包括商戶現金券、優惠產品及免費贈品，新一年一同招財又進寶！

抬頭向上望，就看見超過４米高幸福快樂樹發出五彩繽紛的光芒！樹上每一點色彩絢麗光芒，都代表着一份新春祝福祈願。到樹下捕捉以不同顏色出現的新年祝福元素，令幸福快樂樹發出鮮豔奪目的光芒，不論是為親人祈福，還是為自己祝禱來年好運，都能心想事成！