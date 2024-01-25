開啟太古城鴻運之門 吸收快樂氣場 解鎖開運密碼 迎接飛躍龍年

龍年將至，不少人希望新一年可以「行運一條龍」，賺得盆滿缽滿！太古城中心由即日起至2月25日，為大家呈獻「LIVE HAPPY BANK」主題活動，讓大家多沾一點運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場！另外，為了令大家可以將新一年福運與親友分享，太古城中心特意推出「福樂滿載」利是封套裝及豐富賀年禮品，祝願2024年人人開心大滿足，齊齊 LIVE HAPPY！
「LIVE HAPPY BANK」開運區域 吸收幸福快樂黃金氣場
新春伊始，當然要祈求好運！開啟太古城中心「LIVE HAPPY BANK」傳說中快樂泉源的銀行大門，年度最強幸福快樂氣場即撲面而來！銀行大量收藏的幸福快樂金幣，從銀行大門旁邊滿溢出來，等待大家今個新春來迎金接福！
穿過「LIVE HAPPY BANK」銀行大門，就可以勇闖3大開運區域，求取好意頭，於大型裝置互動以解鎖開運密碼，寄望新一年黃金滿屋，金玉滿堂。場內任何一個角落更是絕佳影相打卡位，一家人可在大型裝置及桃花樹下拍攝全家福，記下各人對新一年的期盼和共享佳節歡樂。
另外，場內更設有以「LIVE HAPPY BANK」巨型紙幣為造型的財運滑梯，一邊踏上金光閃閃的滑梯，一邊於心中默想許下新一年的願望，再瞬間於長達３米的滑梯一滑而下，滑出好運綿綿一整年！
銀行當然不少得保險庫！「LIVE HAPPY BANK」的巨型保險庫，內有驚喜源源等待大家一同探索！部分保險箱內更有相機，大家記得找出保險箱，與親朋好友留下快樂記憶！保險庫外更有場內多個商戶的產品展示出來，只要掃描產品旁的QR code即可查看不同商戶的驚喜獨家優惠，包括商戶現金券、優惠產品及免費贈品，新一年一同招財又進寶！
抬頭向上望，就看見超過４米高幸福快樂樹發出五彩繽紛的光芒！樹上每一點色彩絢麗光芒，都代表着一份新春祝福祈願。到樹下捕捉以不同顏色出現的新年祝福元素，令幸福快樂樹發出鮮豔奪目的光芒，不論是為親人祈福，還是為自己祝禱來年好運，都能心想事成！
「福樂滿載」利是封套裝 日式枯山水美學糅合傳統圖紋
大家都會在農曆新年「派利是」，祝願親友新一年大吉大利、好事連連。太古城中心特別推出融合中日傳統及祝福的「福樂滿載」利是封套裝，以日本庭園的枯山水為背景，同時配上新春中式吉祥圖紋，滿載著各種賀歲的心甜祝福，寄予親朋好友新一年開運招福，運氣、幸福滾滾來！一套四款的利是封印上絢麗奪目顏色，齊集經典喜慶赤紅、活潑粉紅、優雅酷紫及活力橙黃，配上浮雕凸印的枯山水背景花紋及啞光金箔呈現的年花及錦鯉等傳統賀歲圖紋剪影，分別寓意著「竹報平安」、「繁花似錦」、「年年有餘」及「大吉大利」等節日祝賀，洋溢著節慶的氛圍之餘，亦呈現出細節質感，祝福大家新一年鴻運當頭，共迎豐盛一年！
由即日起至2月9日期間，LIVE+會員於太古城中心單日以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「新年購物三重賞」，換領「福樂滿載」利是封套裝及新春開運禮物，為新一年送上好禮滿屋！