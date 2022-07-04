露營主題LYCHEE & FRIENDS將登陸置富Malls

韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS將登陸置富Malls旗下四大商場，由本月11日至10月23日期間，換上全新的露營裝束，打造馬鞍山廣場「Chill消暑快樂營地」、+WOO 嘉湖「Chill繽紛荔枝熊樹屋」、置富都會「Chill清涼汽車營地」、置富第一城「Chill亮閃星營」4個與別不同的「Chill」冒險營地，場內設有多個萌爆打卡位和數碼互動遊戲，由夏天到入秋，都可以感受露營的氣氛。

限定禮品換領

由本月16日起，顧客凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$500或以上，即可換領限定的「Chill多用途」摺合式收納箱，米白色盒身搭配木色盒蓋，盒蓋上印上LYCHEE的露營造型，外觀日系簡約，折疊式的設計便於露營收納，可愛又實用。由8月6日起，消費滿$1,000或以上，更可換領限定「Chill速」免搭帳篷，軍綠色設計極具時尚感，印上一眾LYCHEE & FRIENDS成員，同樣輕巧便攜，絕對是戶外露營必備的可愛單品。