首個NFT概念嘉年華市集 周末南豐紗廠登場

一眾音樂人用歌聲為追夢者打氣。

由Freeture Concept主辦、NFT社群Bossy Lion合辦、NFT社群Tipsy Cats及Dreamer Bichon協辦的全港首個NFT概念嘉年華市集《人生得一次，專橫追夢係今次｜嘉年華市集》將於後日及周日(18、19號)在南豐紗廠登場。透過一系列遊戲活動、市集購物、展覽及音樂會，讓香港人更了解本土NFT社群。

嘉年華設有市集區及活動區，入場人士可獲一張任務卡，完成指定任務後可獲得小禮物！同場Moodies’ Care邀請了解夢師、論命人為大家即場解夢和看姓命學風水。市集也舉行「追夢飛翔音樂會」，特別請來《全民造星IV》Chloe黃筠兒、Wkend、J Ho、Tao Tao黃曦桃及其他音樂人，希望藉著歌聲為追夢者打打氣！

另一邊廂「Bossy Lion奮鬥追夢NFT展覽」為大家展示成功人士NFT畫作，以及他們的奮鬥哲理；亦會透過NFT向世界宣揚香港人的獅子山精神，珍惜香港獨有文化。

期間更有名為「獅子王是我」寵物選美比賽，讓毛孩也可以感受到嘉年華的熱烈氣氛，自問美貌與智慧並重的毛孩當日一定要參與啦！

活動詳情

市集主題：《人生得一次，專橫追夢係今次｜嘉年華市集》

日期：6月18至19日1pm-8pm

查詢：https://www.instagram.com/freetureconcept/