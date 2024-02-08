香港人究竟有幾鍾意打牌？！重温5套港產麻雀電影 經典對白逐句捉

香港人閒時總愛用打麻雀消遣，不論男女老少，都會有一群「雀友」，但為避免疫情愈加嚴重，暫時還是不建議與朋友相約打麻雀。以下就為大家重温5套港產經典麻雀電影，當中還有不少經典對白，抗疫期間不妨選擇在家看電影解解悶吧！ 1.《嚦咕嚦咕新年財》 每逢新年，總少不了在電視上看到《嚦咕嚦咕新年財》的蹤影，無論是掃帚頭的梁詠琪、一人打幾枱麻雀的劉德華、喝「過期利賓納」的媽媽等，全都屬經典角色，每次重播都能引人發笑。而它的經典對白更是數之不盡，不少更會被人用於麻雀枱上，和朋友「切搓」麻雀時使用。 - 「人品好，牌品自然好。」

- 「你要乜我打乜叫做鬆！你打乜我打乜先叫做誅！」

- 「麻雀回來必有因。」

- 「我要同個仔報仇！」 這些均是說起便「有聲有畫面」的經典對白，但還有很多未能盡錄，想回顧的話不如重看電影吧！

2.《雀聖》 郭晉安一向都比較多出演電視劇，而《雀聖》便是他其中一套主演的電影，與元秋和元華合作。飾演患有超憶症的他在電影中不乏各種打麻雀的場面，由元秋和元華傳授他麻雀知識，因此有不少「打牌金句」出現，例如： - 「寧棄莫出銃。 」

- 「人旺我亂碰。」

- 「牌可以輸，牌品不能輸。」 這些都可以在平日打麻雀中應用，而他最為人屬知的「阿旺」演技更可在電影中看到。若果想學習打麻雀的話，這套電影是一個不錯的選擇！ 3.《雀聖2之自摸天后》 作為《雀聖》的續集，《雀聖2之自摸天后》的主角變成應采兒，由女性主導故事，講述她靠麻雀向出軌的丈夫和第三者報仇。由於為《雀聖》的續集，因此不少對白都與《雀聖》相似，均是靠一本《麻雀聖經》學習打麻雀。 - 「牌尾食卡窿。」

- 「牌爛未必輸硬，人賤實有天收。」 不過最令人印象深刻的還是「追魂奪命搣」，森美在電影中的搞笑演出亦引人發笑。