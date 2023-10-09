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玩樂
2023-10-09 15:00:00

香港島行山路線｜大潭水塘遊蹤 探香港保衛戰歷史軍事遺蹟

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香港島行山路線｜大潭水塘遊蹤 探香港保衛戰歷史軍事遺蹟

香港島行山路線｜大潭水塘遊蹤 探香港保衛戰歷史軍事遺蹟

天氣炎熱，仍想親親大自然，水塘路線是行山好選擇。位於港島的大潭水塘，是一個擁有豐富自然生態、戰爭歷史遺跡、水務文物和景色優美的好去處。今次路線由黃泥涌峽起步，然後接行大潭家樂徑，後段行港島徑第五段，終點為大潭道近大潭篤主壩的巴士站，全程約7公里，行畢約2.5小時。

文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年6月

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黃泥涌峽徑設10個導賞站

在黃泥涌峽巴士站下車後，從油站旁的石級上行，看到橋下的地圖資訊牌已進入了黃泥涌峽徑。黃泥涌峽徑是一條軍事文物徑，共設有10個導賞站，介紹了1941年12月香港保衛戰的歷史和軍事遺蹟。文物徑初段是平坦的林蔭小徑，然後需跟路標拾級而上，走完石級到了大片草地，草地之下是配水庫，這裡居高臨下，跑馬地、銅鑼灣、中環至尖沙咀等景色都一覽無遺。這裡有兩個導賞站，詳細敘述了當時的市區戰事。

從草地的另一端石級上行，便會去到第四站的JLO2機槍堡和第五站的JLO1機槍堡，當年JLO1受到日軍攻擊，被利用通氣管道投入手榴彈，機槍堡內的守軍全被炸傷，幸得JLO2猛烈還擊，迫退日軍，我們可從機槍堡外表的傷痕想像當時激烈的戰鬥。

JLO1機槍堡 大潭家樂徑 大潭副水塘 潭崗瀑布

接著沿引水道前行，途中第三站可欣賞半山和南區的優美景色。再前行不遠，便到了路線終點，也就是第二和第一站，詳盡介紹了18日戰爭的過程。這裡可找到2門3.7吋口徑高射炮的陣地、彈藥庫和部隊營房的遺跡。

離開了黃泥涌峽徑，往前行不遠便進入大潭郊野公園了。不遠處見大潭家樂徑的入口，記得先看地圖了解路線。上行一段石級後，便會穿梭於山腰的林蔭小徑，樹影婆娑，漫行也頗寫意。家樂徑沿途設有導賞牌，可認識各種植物。在6月初，花兒盛開的植物有玉葉金花和野百合等。站在山腰木亭，俯瞰大潭水塘，視野廣闊，青山綠水，美不勝收。

大潭水務文物徑賞香港古蹟

出了家樂徑，進入大潭水務文物徑，眼前的百年古橋和水掣房都是用花崗岩建成的，別具特色。大潭副水塘被放養了許多錦鯉，吸引遊人駐足觀賞。這裡路旁有一塊不起眼的「群帶路」石碑，高2米多，三角形尖頂花崗岩柱，約於1850年代豎立的，其中兩面刻上往維多利亞城的距離，中英對照。據其中一個說法，香港的命名與群帶路有關；一名叫陳群的漁民，帶領英軍從赤柱循山路至上環，途經香港村時，英軍詢問該處地名，陳群以蜑家口音回答「香港」，英人即以「HONG KONG」為記，並成為全島的總稱。

續下行不遠，到了一個分叉路口，跟指示走入港島徑第五段，小徑易行，當看見小溪及聽到瀑布衝擊聲時，原來已來到近年熱爆的潭崗瀑布，如果想看看它的真面目，便要退後約數十米，沿乾涸小坑路下行，這段路途崎嶇難行，需小心。當去到底部的時候，便能欣賞到瀑布的壯觀，水氣撲面，頓感暑氣全消。賞罷原路返回港島徑前行，不久便到了終點大潭道，右邊有巴士站，分別往東區及赤柱方向。

 

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