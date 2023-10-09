香港島行山路線｜大潭水塘遊蹤 探香港保衛戰歷史軍事遺蹟

天氣炎熱，仍想親親大自然，水塘路線是行山好選擇。位於港島的大潭水塘，是一個擁有豐富自然生態、戰爭歷史遺跡、水務文物和景色優美的好去處。今次路線由黃泥涌峽起步，然後接行大潭家樂徑，後段行港島徑第五段，終點為大潭道近大潭篤主壩的巴士站，全程約7公里，行畢約2.5小時。 文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年6月

黃泥涌峽徑設10個導賞站 在黃泥涌峽巴士站下車後，從油站旁的石級上行，看到橋下的地圖資訊牌已進入了黃泥涌峽徑。黃泥涌峽徑是一條軍事文物徑，共設有10個導賞站，介紹了1941年12月香港保衛戰的歷史和軍事遺蹟。文物徑初段是平坦的林蔭小徑，然後需跟路標拾級而上，走完石級到了大片草地，草地之下是配水庫，這裡居高臨下，跑馬地、銅鑼灣、中環至尖沙咀等景色都一覽無遺。這裡有兩個導賞站，詳細敘述了當時的市區戰事。 從草地的另一端石級上行，便會去到第四站的JLO2機槍堡和第五站的JLO1機槍堡，當年JLO1受到日軍攻擊，被利用通氣管道投入手榴彈，機槍堡內的守軍全被炸傷，幸得JLO2猛烈還擊，迫退日軍，我們可從機槍堡外表的傷痕想像當時激烈的戰鬥。

接著沿引水道前行，途中第三站可欣賞半山和南區的優美景色。再前行不遠，便到了路線終點，也就是第二和第一站，詳盡介紹了18日戰爭的過程。這裡可找到2門3.7吋口徑高射炮的陣地、彈藥庫和部隊營房的遺跡。 離開了黃泥涌峽徑，往前行不遠便進入大潭郊野公園了。不遠處見大潭家樂徑的入口，記得先看地圖了解路線。上行一段石級後，便會穿梭於山腰的林蔭小徑，樹影婆娑，漫行也頗寫意。家樂徑沿途設有導賞牌，可認識各種植物。在6月初，花兒盛開的植物有玉葉金花和野百合等。站在山腰木亭，俯瞰大潭水塘，視野廣闊，青山綠水，美不勝收。