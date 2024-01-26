香港青少年中樂團「傳承．經典2024—協奏曲篇」音樂會 以青春活力傳承經典 揚帆新世代

經典曲目對樂迷而言耳熟能詳，如何才能變得耳目一新？香港中樂團將為轄下的香港青少年中樂團舉行「傳承．經典2024–協奏曲篇」，以薪火相傳的方式激活經典，用青春的活力和創新思維賦予經典新的生命。 「傳承．經典」植根傳統．融會創新 香港中樂團自2020年起，每年都會為轄下的香港青少年中樂團舉行「傳承．經典」音樂會，承傳及延續中國音樂文化。今年即將是第四年舉行「傳承．經典」，由胡栢端擔任指揮，展現了年青團員的無限潛力和熱情。 ​一眾優秀團員：陳璵晉（環保二胡）、胡珈城（環保高胡）、陳爾力（琵琶）、吳潔穎（琵琶）、宮嘉豪（中阮）、郭上瑜（笛子）及施朗希（高音笙）將協奏演出，精湛演繹多首大師級別的經典作品：《太陽》、《許白結緣》（選自《白蛇傳》第一樂章）、《思念》、《雲南回憶》（選段）第三樂章：〈機械的快板〉、《孔雀姑娘的婚禮》（選自《孔雀》第四樂章）、《心香》、《樓蘭姑娘》；更帶來樂團委約入圍「心樂集」的年青作曲家陸尉俊為青少年中樂團度身訂做的新曲《望飛翔》，透過展現團員植根傳統，融會創新的活力，把經典名著傳承下去。 成立「香港青少年中樂團」 活力接棒 薪火相傳 香港中樂團於1977年成立，被譽為當今國際舞台上具領導地位的大型中樂團。由閻惠昌擔任藝術總監兼終身指揮，經常獲邀於國際著名音樂廳及藝術節演出，迄今委約或委編的作品逾2400首。為薪火相傳，特別成立香港青少年中樂團，提供平台讓青年人發揮他們的音樂才華。

香港青少年中樂團主要招募10至35歲之間的香港年青音樂好手團員，由香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端擔任指揮。除了講求團員個人的音樂造詣及演奏技巧，亦非常重視團員的紀律及團隊精神。藉由每週一次的嚴謹排練，團員有機會擔任肩負青年文化大使，參與本地及外訪演出和交流，拓展視野、與眾同樂，不斷累積豐富演出經驗，從而提高演奏技術及造詣，建立良好的音樂基礎。 樂團曾參與多項大型演出，包括2023年香港電台「廣播九十五周年十大中文金曲」頒獎音樂會、2022年「葵青攜手創豐盛同心同行賀國慶」葵青區慶祝中華人民共和國成立七十三周年中樂表演、沙田區慶祝香港特別行政區成立二十五周年中樂匯演、香港特別行政區成立二十五周年慶祝活動–「龍騰虎躍賀回歸」音樂會、2022及2021年的「傳承．經典」音樂會，2019年參與「香港文化中心30周年－文化中心見同樂日」及「虎豹樂圃．繽紛音樂聚」演出及2018年「香港國際青年中樂節」演出等。外訪演出包括2019年大灣區交流及巡演及2018年「澳門國際青年音樂周」，曾到訪澳門、深圳、番禺等地方切磋交流音樂成果。 指揮胡栢端 提升青少年團員技術

香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端

胡栢端於2012年為香港演藝學院第一位指揮碩士畢業生，曾獲邀客席指揮香港中樂團、新加坡華樂團、澳門中樂團、河南民族樂團、香港演藝學院中樂團、香港演藝學院交響樂團、天津音樂學院室內樂團、竹韻小集等。胡栢端於2008年加入香港中樂團，目前為香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮。在他的指導下，青少年團員不僅在技術上日趨成熟，他們的演出技巧和團隊協作也大大提升。 「傳承．經典」八首精彩作品 《太陽》 出自香港中樂團委約創作的《龍年新世紀》，由關廼忠作曲，在1999年12月17日首演，樂曲分四個樂章，《太陽》為第一樂章。太陽是光和熱的源泉，歌曲代表著信念和力量；由年青團員演出此曲目，正好藉展現他們的生命感染力和無限潛能。 《望飛翔》 每次「傳承．經典」音樂會，樂團也會委約一位入圍「心樂集」的作曲家為樂團創作新曲。陸尉俊為香港青少年中樂團度身訂做新曲《望飛翔》，共分為三個樂章：第一樂章《仰望》、第二樂章《雨嘆》及第三樂章《逆風飛翔》。歌曲分別表達小孩發現到自己的夢想並充滿雄心壯志，面對挫折時的感受和克服困難與實現夢想的過程。樂曲中，嗩吶模仿鷹的叫聲以表達夢想的呼喚。作曲家以此作品鼓勵大家面對困難時不要氣餒，亦希望大家能實現自己的夢想，如鷹展翅飛翔。 笛子協奏曲 《 許白結緣 》 （選自《白蛇傳》第一樂章）

郭上瑜自2022年起加入樂團。她2020年考獲中央音樂學院笛子演奏級文憑，和上海音樂學院笛子演奏九級資格。 郭今次會以笛子演奏由鄭濟文、羅偉倫作曲的《許白結緣》。此曲借用了浙江婺劇曲牌《西皮花板》與《二凡》的素材、加入江南絲竹的音調與演繹手法作發展創作而成。一段縹渺淡遠的笛子引子，暗示了故事的神話背景。接著笛子奏出如歌似的主題，展示春光明媚的西子湖畔，鶯歌燕舞，遊人如鯽的畫面。 高胡協奏曲《思念》

胡珈城2020年加入樂團，其後屢次獲得各類音樂獎項，包括第74屆香港學校音樂節板胡深造組冠軍兼葛量洪音樂獎學基金得主（2022）、第73屆香港學校音樂節高胡深造組冠軍（2021）、第5屆「敦煌杯」中國二胡演奏比賽非職業少年A組獲得銀獎。 胡用環保高胡獨奏由喬飛作曲、李復斌編曲的《思念》，樂曲以肅穆哀傷的情緒，表現了人民對一位民族英雄的深切懷念。音樂採用了粵曲中頗具傷感情調的乙反調發展衍變而成，富於凝重淒傷的色調。 中阮協奏曲《雲南回憶》（選段）（第三樂章：機械的快板）

宮嘉豪自2018年加入樂團，2023年獲香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金（本地進修），現就讀香港演藝學院音樂碩士課程。2019年入選香港電台舉辦的「樂壇新秀2019」，同年獲「梁思豪獎學金」入讀香港演藝學院。19歲於「第3屆南洋國際音樂大賽—高級專業組—中阮」奪得金獎，繼而獲學院頒發「領賢慈善基金獎學金」。 宮會以中阮演奏劉星作曲的中阮協奏曲《雲南回憶》（選段）第三樂章〈機械的快板〉。這是全國第一首中阮協奏曲，運用了爵士樂的節奏及和聲，急促跳動的分解和弦，一改傳統中國音樂的風格。 笙協奏曲《孔雀姑娘的婚禮》（選自《孔雀》第四樂章）

施朗希2022年才加入樂團，但經驗非常豐富。曾多次參與各項演出和交流，包括2023年「傳承．經典－管弦絲竹知多少」音樂會、「名勝世界壹號首航－啟航序曲」吹管及敲擊聲部演出、香港電台「廣播95周年十大中文金曲」頒獎音樂會等。 施將會獨奏高音笙曲目《孔雀姑娘的婚禮》（選自《孔雀》第四樂章），由關廼忠作曲，通過四個樂章描繪了生活在雲南邊境的傣族人一段美麗動人的愛情故事。 二胡協奏曲《心香》

陳璵晉自2015年加入樂團，2019年起擔任二胡首席。身為2022至23年度拔萃男書院國樂會會長兼樂團首席的陳璵晉，曾獲頒首屆香港周凡夫音樂獎學金及葛量洪音樂獎學金，並為香港學校音樂節二胡獨奏深造組冠軍及小組合奏（中學組）金獎得主。 陳獨奏的二胡協奏曲《心香》由趙季平作曲，抒發著一種情致高遠、超凡脫俗禪境，為觀眾帶來不一樣的感受。樂曲採用傳統的奏鳴曲式結構全曲，動律和感染力非常強。 琵琶協奏曲《樓蘭姑娘》

吳潔穎自2018年加入樂團，2023年考取中央音樂學院校外音樂水平等級考試，以優秀成績獲第九級琵琶證書。2022年，參與由香港中樂團及教育局課程發展局藝術教育組合辦的「琵琶大師班」，獲樂團琵琶演奏家即場指導。近年來亦於香港學校音樂節中分別獲得琵琶獨奏深造組及高級組冠軍。另外，亦曾獲香港中樂團頒發周凡夫音樂獎學金、柏立基爵士信托基金傑出學生資助（非學術範疇），以及港島青年中樂團最優秀團員。